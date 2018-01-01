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Квартира в новостройке The Edge Apartments

Дубай, ОАЭ
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Квартира в новостройке The Edge Apartments
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О комплексе

THE EDGE — новый комплекс, который станет достойным дополнением коллекции элитной недвижимости в Business Bay. Застройщиком выступает компания Select Group. Среди разработок девелопера множество коммерческих и многофункциональных проектов в ОАЭ, Саудовской Аравии, Великобритании и других государствах Европы. Планируется, что анонсированный жилой комплекс пополнит портфолио компании в 2026 году.

Проект THE EDGE включает в себя две башни и просторный подиум с премиальными удобствами и развлечениями площадью более 5,600 кв. м. Здания отличаются особой современной архитектурой и ярким дизайном. Стратегическое расположение комплекса позволит жителям наслаждаться видами на Burj Khalifa, Dubai Canal и Business Bay.

Коллекция недвижимости в THE EDGE представлена апартаментами с 1 и 2 спальнями площадью от 53 кв. м до 102 кв. м. Недвижимость различной конфигурации дополнена собственным балконом, встроенными шкафами и отдельными ванными комнатами.

Концепция комплекса заключается в создании пространства для «умного релакса» будущих жителей. Высококлассный дизайн интерьеров будет выполнен в современном эклектичном стиле с использованием смелых контрастных цветов и брендовых деталей.

По информации застройщика, на первый квартал 2023-го приобрести апартаменты с одной спальней в комплексе THE EDGE можно по цене от AED 1,108,000 (USD 302,000). Стоимость двуспальной резиденции начинается от AED 1,860,000 (USD 506,000).

Резиденты комплекса смогут воспользоваться премиальными удобствами, включая инфинити-бассейн, собственный тренажерный зал в каждой башне, зону для занятий йогой, релакс-площадку, террасу у бассейна, площадки для барбекю, джакузи, спортивные площадки, тренажеры на открытом воздухе, беговые дорожки, пространство для коворкинга и мн. др.

Также жителям комплекса будут доступны: просторный лаундж, утопленные кресла для отдыха на террасе у бассейна, корт для падел-тенниса и другие варианты удобств для роскошного отдыха.

В непосредственной близости от проекта есть множество мест для отдыха и развлечений: рестораны, торговые центры, популярные достопримечательности и бутики.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Инфраструктура рядом
Аэропорт 35 000 м
Торговый центр 10 000 м
Магазин 500 м
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Удобства и оснащение в доме
  • Кухонная бытовая техника
  • Полностью оборудованная кухня
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в самом центре Дубая, рядом с достопримечательностями, всей необходимой инфраструктурой и автомагистралями.

  • Международный аэропорт Дубай - 15 минут
  • Станция метро - 6 минут
  • Пляж Джумейра - 13 минут
  • Больница - 10 минут
  • Дубай Молл - 4 минуты
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Сдача в: 2024
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План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 50%
  • На передачу – 30%

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1550 кв.
  • Частный бассейн
  • Область магазина
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • пляж
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Школа и Институт
  • Спортивный корт
  • Общественный зал
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна

Места поблизости;

  • Circle Mall – 05 минут
  • Сад бабочек в Дубае – 10 минут
  • Торговый центр Эмиратов – 15 минут
  • Бурдж Аль Араб – 20 минут
  • Центр города Дубай – 20 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 25 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 30 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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