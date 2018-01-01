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Квартира в новостройке Samana Mykonos Apartments

Дубай, ОАЭ
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Квартира в новостройке Samana Mykonos Apartments
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О комплексе

Проект нового поколения Samana Mykonos в Dubai Studio City был создан компанией Samana Developers и предлагает роскошные студии, апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями и бассейном. Этот частный комплекс с пейзажными бассейнами и зонами джакузи, выпущенный ограниченным тиражом, является примером высочайшего уровня роскоши и отдыха, который может предложить Дубай. Роскошный образ жизни в оживленном Дубае доступен для жителей премиум-класса благодаря этой фантастической инициативе, в результате которой Греция появится в Дубае.

Замечательное расположение с первоклассными сетями и удобствами в центре города. Жители и окружающие жители могут наслаждаться по-настоящему красивым образом жизни в Dubai Studio City. У вас есть все, что вам нужно, чтобы наслаждаться жизнью благодаря исключительному удобству по соседству.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Инфраструктура рядом
Аэропорт 40 000 м
Торговый центр 10 000 м
Магазин 500 м
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Многоквартирный жилой дом Samana Mykonos Apartments
Дубай, ОАЭ
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Окончание строительства - 4 квартал 2023 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Полностью оборудованные кухни
  • Кухонная бытовая техника
  • Система "умный дом"
  • ТВ
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с лучшими отелями, магазинами и ресторанами, Дубай Молл и Дубай Опера.

  • Аэропорт - 19,7 км
  • Море - 6,1 км
  • Бурдж Халифа - 5,5 км
  • Дубай Молл - 5,8 км
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Danube Properties известен как самый надежный бренд недвижимости в ОАЭ. С обязательством построить роскошные дома мечты в доступные цены, Дунай меняет представление о роскошной жизни с момента своего зарождение. Потрясающая архитектура, замечательные удобства и непревзойденных местах, каждый проект стратегически концептуализирован для выполнить все ваши требования. Danube Group стремится обеспечивать качество и постоянство с 1993 года, что сделало Danube Properties самый надежный бренд в мире.

0% рассрочка 50/50. 20% первоначальный взнос.

♦️СТУДИЯ - от 260 000 $ 
♦️1BR - от 410 000 $ (4 вида)
♦️ 1BR+POOL+OFC (40 ед.) - От 450 000 $ 
♦️2BR+бассейн - от 575 000 $ 
♦️3BR + Бассейн (2 вида)- От 770 000 $
♦️ НЕБО ВИЛЛЫ
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5БР - 3 060 000 (8 шт.)

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Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 3 спальнями, расположенные в La Voile by Meraas в La Mer

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 1880 кв.
  • Прачечная
  • Store-область
  • Порошковая комната
  • Горничная комната
  • Балкон / Терраса
  • Открытая кухня
  • Встроенный в гардеробе
  • Лобби, лифт и зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • 24/7 Безопасность
  • Рестораны и магазины
  • Ресторан и Кафе
  • Фитнес-центр
  • Торговая и супермаркетная зона
  • Спортивный корт
  • Вид на море
  • Доступ к пляжу
  • Марина и яхт-клуб
  • Пляжный волейбол
  • мечеть
  • Водная активность
  • Пешеходные тропы
  • Взгляды сообщества

Расположение рядом;

  • Пляж Ла Мер – 05 минут
  • Центр города Дубай – 10 минут
  • Городская прогулка – 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 20 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 45 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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