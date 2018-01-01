Квартира в новостройке Samana Mykonos Apartments

Проект нового поколения Samana Mykonos в Dubai Studio City был создан компанией Samana Developers и предлагает роскошные студии, апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями и бассейном. Этот частный комплекс с пейзажными бассейнами и зонами джакузи, выпущенный ограниченным тиражом, является примером высочайшего уровня роскоши и отдыха, который может предложить Дубай. Роскошный образ жизни в оживленном Дубае доступен для жителей премиум-класса благодаря этой фантастической инициативе, в результате которой Греция появится в Дубае.

Замечательное расположение с первоклассными сетями и удобствами в центре города. Жители и окружающие жители могут наслаждаться по-настоящему красивым образом жизни в Dubai Studio City. У вас есть все, что вам нужно, чтобы наслаждаться жизнью благодаря исключительному удобству по соседству.