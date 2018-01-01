Квартира в новостройке St. Regis The Residences

Дубай, ОАЭ

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Современная квартира-студия в жилом комплексе с семейной концепцией.



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- Помощь в переводе денежных средств для оплаты.



Glamz Residence - новый комплекс меблированных апартаментов в новом жилом районе Al Furjan в Дубае, рядом со станцией метро и недалеко от пляжей.



Все апартаменты полностью меблированы и оборудованы по самому высокому классу. Использование самых передовых современных инноваций делает эти квартиры уникальными. В меблировку входит диван-трансформер, который легко превращается в полноразмерную кровать. Таким образом, вы получаете просторную гостиную днем ​​и удобную гостевую спальню ночью.



Все помещения продаются с полной отделкой и имеют панорамные окна и открытые балконы.





Характеристики квартир:



- Полностью меблированы

- Есть балкон/терраса

- Бытовая техника: холодильник, стиральная машина, посудомоечная машина, плита, телевизор, микроволновая печь

- Кондиционер

- Охранная сигнализация

- Высокоскоростной доступ к интернету



Инфраструктура и удобства проекта:



- Благоустроенная озелененная территория

- Бассейны, зона для загара и отдыха

- Лобби и консьерж-сервис

- Тренажерный зал

- Рестораны и магазины

- Детская игровая площадка

- Теннисный корт

- Спортивная площадка



Расположение:



- Рядом находятся торговые центры Discovery Pavilion и Battuta Mall

- Недалеко находится Dubai Marina и JBR Walk

- До моря 5 км

- До аэропорта Al Maktoum 30 км



За 10 минут можно дойти до детского сада Jebel Ali Village Nursery, а за 20 минут до школы The Arbor School.



В районе Al Furjan также есть два торговых центра: восточный и западный павильоны Al Furjan Pavilion, до которых можно доехать менее чем за 10 минут. Это же время займет дорога до ближайшей больницы NMC Royal Hospital в DIP.



С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!