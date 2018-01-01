Квартира в новостройке St. Regis The Residences

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Эксклюзивные апартаменты в HIILS PARK с 2 спальнями
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Hills Park– новый жилой проект от всемирно известного девелопера из ОАЭ Emaar Properties. Находится в окружении ресторанов, магазинов, развлечений и социальных объектов.
Сочетает в себе современный элегантный дизайн и максимальную практичность для комфорта жильцов. Во всех типах резиденций предусмотрены прачечная, просторная гостиная и кухня со столовой открытой планировки.Благодаря панорамным окнам жители комплекса смогут наслаждаться захватывающими видами на горизонт прибрежного района Dubai Marina, а также цветущую зелень комьюнити. А уникальный дизайн усиливает ощущение простора и создает атмосферу гармонии и спокойствия.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
площадка для барбекю и обеденные зоны на открытом воздухе;
палубы для йоги и принятия солнечных ванн;
открытая фитнес-зона;
полностью оборудованный тренажерный зал;
взрослый и детский бассейны;
открытая детская игровая зона.
ОСОБЕННОСТИ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ:
5 минут – Dubai Hills Golf Club с 18-луночным полем, академией гольфа, тренажерным залом и другими удобствами;
10–15 минут – детские сады, а также школы
15 минут – отель-парус Burj Al Arab, Burj Khalifa, The Dubai Mall, районы Business Bay и Dubai Marina, пляжи Sufouh Beach, Kite Beach и Jumeirah Beach;
20 минут – Международный аэропорт Дубая
ПЛЮСЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В HIILS PARK:
средний показатель ROI превышает 5,3%.
Возможность получить визу резидента ОАЭ для себя и членов семьи на 3 года или 5 лет (в зависимости от стоимости недвижимости) с возможностью продления.
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