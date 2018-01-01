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Квартира в новостройке St. Regis The Residences

Дубай, ОАЭ
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Квартира в новостройке St. Regis The Residences
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О комплексе

В нескольких шагах от Дубайской оперы, Дубайского фонтана и самого высокого сооружения в мире, Бурдж-Халифа, The St. Regis Residences, Downtown Dubai переосмысливает роскошь, опираясь на преданность известных брендов высочайшим достижениям в стиле и дизайне и отличая каждое место. и опыт.

Роскошная жизнь еще никогда не была такой приятной: две элегантные футуристические башни в стиле ар-деко возвышаются на 262 и 171 м над районом Дубайской оперы соответственно, а соединяющаяся платформа предлагает удивительные удобства.

Резиденции являются воплощением роскошной жизни, демонстрируя необходимое, уникальное и изысканное. Каждое великолепное здание было тщательно расположено так, чтобы наилучшим образом запечатлеть открытый вид на Бурдж-Халифа, Дубайскую оперу и фонтаны Дубая, а интерьеры и отделка дополняют архитектуру и стиль башен.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Инфраструктура рядом
Аэропорт 35 000 м
Торговый центр 10 000 м
Магазин 500 м
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Многоквартирный жилой дом St. Regis The Residences
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Застройщик: DDA Real Estate

Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки.

Современная квартира-студия в жилом комплексе с семейной концепцией.

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- Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков;
- Гарантию ежегодного дохода от инвестиций;
- Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет;
- Бесплатное юридическое сопровождение;
- Гарантию безопасности переводов при сделке;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты;
- Покажем лично объект в Дубае или онлайн;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты.

Glamz Residence - новый комплекс меблированных апартаментов в новом жилом районе Al Furjan в Дубае, рядом со станцией метро и недалеко от пляжей.

Все апартаменты полностью меблированы и оборудованы по самому высокому классу. Использование самых передовых современных инноваций делает эти квартиры уникальными. В меблировку входит диван-трансформер, который легко превращается в полноразмерную кровать. Таким образом, вы получаете просторную гостиную днем ​​и удобную гостевую спальню ночью.

Все помещения продаются с полной отделкой и имеют панорамные окна и открытые балконы.


Характеристики квартир:


- Полностью меблированы
- Есть балкон/терраса
- Бытовая техника: холодильник, стиральная машина, посудомоечная машина, плита, телевизор, микроволновая печь
- Кондиционер
- Охранная сигнализация
- Высокоскоростной доступ к интернету

Инфраструктура и удобства проекта:


- Благоустроенная озелененная территория
- Бассейны, зона для загара и отдыха
- Лобби и консьерж-сервис
- Тренажерный зал
- Рестораны и магазины
- Детская игровая площадка
- Теннисный корт
- Спортивная площадка

Расположение:


- Рядом находятся торговые центры Discovery Pavilion и Battuta Mall
- Недалеко находится Dubai Marina и JBR Walk
- До моря 5 км
- До аэропорта Al Maktoum 30 км

За 10 минут можно дойти до детского сада Jebel Ali Village Nursery, а за 20 минут до школы The Arbor School.

В районе Al Furjan также есть два торговых центра: восточный и западный павильоны Al Furjan Pavilion, до которых можно доехать менее чем за 10 минут. Это же время займет дорога до ближайшей больницы NMC Royal Hospital в DIP.

С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Жилой комплекс Высотная резиденция Meera Tower с панорамным видом прямо на берегу Дубайского канала, район Al Habtoor City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются апартаменты с балконами и панорамным видом на город.

Резиденция располагает ресторанами, садами, зоной отдыха, отелями, набережной, академией тенниса, тренажерным залом.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится непосредственно на Шейх-Зайед-Роад и прямо на берегу Дубайского канала.

  • Бурдж Халифа - 5,2 км (10 минут)
  • Дубай Молл - 10 минут
  • Море - 4,1 км
  • Аэропорт - 19,1 км
  • Пальма Джумейра - 15 минут
  • Бурдж Аль Араб - 15 минут
  • Международный аэропорт Дубая - 15 минут
Резиденция Эксклюзивные апартаменты с 2 спальнями!
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2025
Застройщик: DDA Real Estate

Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок!

Эксклюзивные апартаменты в HIILS PARK с 2 спальнями

Хотите приобрести квартиру в Дубае? Вы знаете, как инвестировать выгодно!

Мы предоставим Вам:


- Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков;
- Гарантию ежегодного дохода от инвестиций;
- Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет;
- Бесплатное юридическое сопровождение;
- Гарантию безопасности переводов при сделке;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты;
- Покажем лично объект в Дубае или онлайн;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты.

Hills Park– новый жилой проект от всемирно известного девелопера из ОАЭ Emaar Properties. Находится в окружении ресторанов, магазинов, развлечений и социальных объектов.
Сочетает в себе современный элегантный дизайн и максимальную практичность для комфорта жильцов. Во всех типах резиденций предусмотрены прачечная, просторная гостиная и кухня со столовой открытой планировки.Благодаря панорамным окнам жители комплекса смогут наслаждаться захватывающими видами на горизонт прибрежного района Dubai Marina, а также цветущую зелень комьюнити. А уникальный дизайн усиливает ощущение простора и создает атмосферу гармонии и спокойствия.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:


площадка для барбекю и обеденные зоны на открытом воздухе;
палубы для йоги и принятия солнечных ванн;
открытая фитнес-зона;
полностью оборудованный тренажерный зал;
взрослый и детский бассейны;
открытая детская игровая зона.

ОСОБЕННОСТИ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ:


5 минут – Dubai Hills Golf Club с 18-луночным полем, академией гольфа, тренажерным залом и другими удобствами;
10–15 минут – детские сады, а также школы
15 минут – отель-парус Burj Al Arab, Burj Khalifa, The Dubai Mall, районы Business Bay и Dubai Marina, пляжи Sufouh Beach, Kite Beach и Jumeirah Beach;
20 минут – Международный аэропорт Дубая


ПЛЮСЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В HIILS PARK:


средний показатель ROI превышает 5,3%.
Возможность получить визу резидента ОАЭ для себя и членов семьи на 3 года или 5 лет (в зависимости от стоимости недвижимости) с возможностью продления.

Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно!


Предоставим варианты планировок!

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