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Квартира в новостройке Upside Business Bay

Дубай, ОАЭ
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Квартира в новостройке Upside Business Bay
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О комплексе

Upside — это новое 29-этажное жилое здание в Business Bay , спроектированное SRG Properties , предлагающее на выбор студии и апартаменты с 1 спальней. Это самая эксклюзивная инвестиционная возможность для инвесторов и конечных пользователей в комплексе, который обеспечивает быстрое подключение и превосходные квартиры, а также блестящие услуги высшего качества.

Это проект, ориентированный на семью, ориентированный на сообщество, который стремится расширить возможности жителей благодаря своим великолепным удобствам и удобствам, чтобы предложить им адаптированную форму жизни. Где они могут расти и совершенствоваться с различными аспектами здоровья, продуктивности, работы, игр и развлечений. В этой экологически чистой среде обеспечивается зеленое и устойчивое развитие с полноценными услугами высшего класса.

Беспроблемный жизненный опыт, который объединяет людей, чтобы изменить свой образ жизни и отправиться в увлекательное и систематическое путешествие. Подключайтесь к соседству, развивайтесь и наслаждайтесь жизнью, самыми благоприятными услугами и преимуществами, которые просто возвышают сущность до новой формы. Где вы наслаждаетесь всеми этими удовольствиями, расположенными у вашего порога.

Элегантно сконструированный и спроектированный для удовлетворения потребностей пользователей с выдающимся видом и комфортом с балконов и комнат. Ультравысокая отделка и первоклассное удобство, которые станут вашими благодаря исключительным удобствам и комфорту, сочетающимся с элегантностью и роскошью.

Основные моменты

  • Студии премиум-класса и апартаменты с 1 спальней
  • Рядом с центром Дубая и Бурдж-Халифа.
  • Стратегическое расположение в Business Bay, Дубай
  • Доступные привлекательные способы оплаты
  • Семейный район и сообщество
  • Уникальные направления премиум-класса для бизнеса и отдыха
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Инфраструктура рядом
Аэропорт 25 000 м
Торговый центр 10 000 м
Магазин 500 м
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Oxford Gardens – новый жилой комплекс премиум-класса от застройщика Iman Developers. Располагаясь в развитом и привлекательном районе Arjan данный проект предлагает покупателям жизнь в окружении первозданной природы и современной инфраструктуры.

Необычная архитектура моментально выделяет Oxford Gardens среди других жилых проектов. Элегантное сочетание фасадных линий, соединяющих этажи сооружения, белоснежных цветовых оттенков, полустеклянных балконов создает по-настоящему футуристический образ, привлекающий взгляд.

В 10-этажном жилом комплексе представлен широкий выбор недвижимости, который особенно востребован среди покупателей и инвесторов: функциональные и продуманные студии, просторные апартаменты с 1, 2 и 4 спальнями. Каждая резиденция отличается превосходными планировками, а панорамное остекление создает ощущение еще большего простора.

Инфраструктура:
Перед резидентами открывается широкий выбор удобств с эксклюзивным доступом:

- Двухуровневое лобби с общественными пространствами для отдыха;
- Лаунж-зоны;
- Инфинити-бассейн;
- Фитнес-зал с современными тренажерами;
- Зона для йоги;
- Детские игровые площадки;
- Детский бассейн;
- Зоны для барбекю;
- Библиотека;
- Зарядные станции для автомобилей;
- Кинотеатр под открытым небом;
- Спортивные площадки.

Расположение:
Потрясающее расположение в Dubailand открывает жителям доступ к обильно развитой инфраструктуре района. Все, что необходимо для полноценной и комфортной жизни, располагается в 5-10 минутах езды на автомобиле: начиная от детских садов и школ, и заканчивая магазинами и супермаркетами.

При этом жители комплекса не лишены доступа в другие районы эмирата, где расположены ключевые туристические достопримечательности и объекты. Находясь среди главных транспортных магистралей, каждый резидент Oxford Gardens может быстро добраться до популярных районов и объектов.

Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса Crescent с бассейном в экологичном районе, Jumeirah Village Circle, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются апартаменты с балконами и живописным видом на город.

Резиденция располагает охраной, зоной барбекю, бассейном, парковкой и ухоженной территорией.

Окончание строительства - декабрь 2023 года.

Особенности квартир
  • Панорамные окна
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с автобусными остановками, торговыми центрами, школой и детским садом.

  • Торговый центр - 600 метров
  • Море - 11,5 км
  • Бурдж Халифа - 22 км
  • Аэропорт - 40 км
Жилой комплекс Апартаменты с потрясающим видом
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: DDA Real Estate

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Грузии и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

SLS Residences the Palm Dubai — 10-этажный ультралюксовый комплекс от Roya Lifestyle Development LLC и известной компании в сфере гостиничного сервиса и обслуживания Ennismore.

На продажу в комплексе SLS Residences the Palm Dubai представлены 113 единиц недвижимости с превосходной отделкой и премиальными условиями для жизни. Среди них апартаменты с 2 и 3 спальнями, дуплексы с 3-4 спальнями и ультрароскошные пентхаусы с личными бассейнами.

Все резиденции будут дополнены просторной террасой, откуда можно любоваться потрясающими видами на Burj Al Arab, Atlantis, Dubai Marina и Арабский залив. Люксовые резиденции предлагаются в различных конфигурациях с жилой площадью от 130 кв. м до 1319 кв. м.

Преимущества комплекса:
Владельцам резиденций в комплексе SLS Residences the Palm Dubai будут предложены высококлассные удобства, включая частный бассейн, кинотеатр, площадки для занятий йогой и медитации, оздоровительный центр с процедурными спа-кабинетами, студию звукозаписи, частную гостиную для приватных ужинов. Пока дети будут веселиться в собственном детском клубе, взрослые смогут посетить фитнес-центр или клубный дом, созданный по проекту бренда SLS.

Расположение:
5-15 минут
Nakheel Mall, Sufouh Beach, Dubai Marina, Ain Dubai

25-35 минут
Downtown Dubai, Business Bay, Международный аэропорт Дубая (DXB)

Комплекс SLS Residences the Palm Dubai выгодно расположен на территории роскошного острова Palm Jumeirah. В 15 минутах езды находится автомагистраль Sheikh Zayed Road. Благодаря такому удобному местоположению резиденты без проблем смогут попасть в любую точку Дубая на личном транспорте.

В 10 минутах езды от проекта расположен один из самых популярных торговых комплексов Дубая — Nakheel Mall. Дорога до развлечений Dubai Marina и роскошных пляжей в Al Sufouh займет не более 20 минут, а до Международного аэропорта Дубая (DXB) — полчаса. Всемирно известные достопримечательности Downtown Dubai и офисы Business Bay располагаются примерно в 25 минутах езды от комплекса.

Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в ОАЭ. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!

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