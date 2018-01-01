Квартира в новостройке Upside Business Bay

Upside — это новое 29-этажное жилое здание в Business Bay , спроектированное SRG Properties , предлагающее на выбор студии и апартаменты с 1 спальней. Это самая эксклюзивная инвестиционная возможность для инвесторов и конечных пользователей в комплексе, который обеспечивает быстрое подключение и превосходные квартиры, а также блестящие услуги высшего качества.

Это проект, ориентированный на семью, ориентированный на сообщество, который стремится расширить возможности жителей благодаря своим великолепным удобствам и удобствам, чтобы предложить им адаптированную форму жизни. Где они могут расти и совершенствоваться с различными аспектами здоровья, продуктивности, работы, игр и развлечений. В этой экологически чистой среде обеспечивается зеленое и устойчивое развитие с полноценными услугами высшего класса.

Беспроблемный жизненный опыт, который объединяет людей, чтобы изменить свой образ жизни и отправиться в увлекательное и систематическое путешествие. Подключайтесь к соседству, развивайтесь и наслаждайтесь жизнью, самыми благоприятными услугами и преимуществами, которые просто возвышают сущность до новой формы. Где вы наслаждаетесь всеми этими удовольствиями, расположенными у вашего порога.

Элегантно сконструированный и спроектированный для удовлетворения потребностей пользователей с выдающимся видом и комфортом с балконов и комнат. Ультравысокая отделка и первоклассное удобство, которые станут вашими благодаря исключительным удобствам и комфорту, сочетающимся с элегантностью и роскошью.

Основные моменты