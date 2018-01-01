Квартира в новостройке Elitz By Danube - Jumeirah Village Circle Duba
Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
1 / 5
О комплексе
Elitz by Danube расположен в известном районе высокоразвитого района JVC и должен стать местной архитектурной иконой. Al Khail Road, Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Sheikh Zayed Road легко доступны из небоскреба с уникальным стеклянным фасадом. Elitz представляет собой пару башен-близнецов, содержащих жилые, коммерческие и президентские апартаменты, а также три, два, один, дуплекс и пентхаус.
Elitz предлагает +30 объектов, которые в настоящее время недоступны ни у одного другого застройщика в этом районе. Владеть недвижимостью в Elitz очень просто с низкой ежемесячной стоимостью в 1 доллар.
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Инфраструктура рядом
|Аэропорт
|35 000 м
|Магазин
|500 м
|Торговый центр
|8 000 м
Агент продавца
Лицензия: 613164
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Дубай
Застройщик
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