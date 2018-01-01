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Квартира в новостройке Elitz By Danube - Jumeirah Village Circle Duba

Дубай, ОАЭ
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Квартира в новостройке Elitz By Danube - Jumeirah Village Circle Duba
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О комплексе

Elitz by Danube расположен в известном районе высокоразвитого района JVC и должен стать местной архитектурной иконой. Al Khail Road, Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Sheikh Zayed Road легко доступны из небоскреба с уникальным стеклянным фасадом. Elitz представляет собой пару башен-близнецов, содержащих жилые, коммерческие и президентские апартаменты, а также три, два, один, дуплекс и пентхаус.
Elitz предлагает +30 объектов, которые в настоящее время недоступны ни у одного другого застройщика в этом районе. Владеть недвижимостью в Elitz очень просто с низкой ежемесячной стоимостью в 1 доллар.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Инфраструктура рядом
Аэропорт 35 000 м
Магазин 500 м
Торговый центр 8 000 м
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Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в Джумейре, известную как Jomana от Meraas

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 50%
  • На передачу – 30%

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 2187 кв.
  • Прачечная
  • шкафчик
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и парк
  • Ресторан и Кафе
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Школа и Институт
  • Водная деятельность
  • Йога и Медитация
  • Шоппинг и супермаркет
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Меблированные апартаменты с большими балконами, в жилом комплексе Avanti с тренажерным залом, Business Bay, Дубай, ОАЭ
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Застройщик: TRANIO

Проект - жилой комплекс из 15-этажной башни. Находится недалеко от района Burj, рядом с основными достопримечательностями города и в нескольких минутах езды от ключевых автомагистралей.

Эта стильная башня - не только идеальное место для проживания (со вкусом подобранная мебель, оборудованные кухни и большие балконы), это также выгодная инвестиционная возможность для арендодателей.

В комплексе есть апартаменты с оборудованными кухнями, 1-3 спальнями, 1-3 ванными комнатами, 1-2 балконами.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в районе Business Bay. Недвижимость находится в непосредственной близости от небоскреба Бурдж-Халифа. Поблизости также находятся различные кафе, рестораны, торговые центры, пляж Jumeirah Beach, центр DIFC, больницы, школы.

Международный аэропорт Дубая - 26 минут езды.
Резиденция Квартира-студия в роскошном жилом комплексе!
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Viridis – новый жилой комплекс премиум-класса в сообществе DAMAC Hills 2 .Вне зависимости от того, с какой целью вы ищете недвижимость: для жизни с семьей или для инвестиций, апартаменты в Viridis станут отличным вариантом для вложений благодаря зеленому окружению, роскошным удобствам и престижному расположению.

ОСОБЕННОСТИ:

- бассейн;
- тренажерный зал;
- спа-зона;
- аквапарк;
- поле для игры в крикет;
- теннисная, волейбольная и баскетбольная площадки;
- зона для занятий йогой;
- ландшафтный сад;
- зона для барбекю;
- кинотеатр на открытом воздухе;
- сад бабочек;
- множество парков для пикников;
-танцевальная студия.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Апартаменты находятся всего в нескольких минутах езды от центра города.
Ближайшие торговые центры Mall of The Emirates и Dubai Outlet Mall расположены в 30 минутах езды. В 20 минутах от комплекса находится новый район международной выставки EXPO-2020.
ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ?
- 6 лет опыта работы риелтором,
- более 10 лет опыта в юридической сфере;
- безопасное юридическое сопровождение сделки;
- все о самых прибыльных и комфортных проектах Дубая, честно о минусах и плюсах, о сомнительности объекта;
- экономия Вашего времени;
- нет дополнительной комиссии;
- расскажем всё о жизни в Дубае.

ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! МЫ НАЙДЕМ ДЛЯ ВАС АПАРТАМЕНТЫ/КВАРТИРУ В ДУБАЕ С УЧЕТОМ ВСЕХ ВАШИХ ПОЖЕЛАНИЙ!

 

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