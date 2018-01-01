Квартира в новостройке Viewz 1 By Danube - Jumeirah Lake Towers Dubai

Дубай, ОАЭ

Предлагаются просторные высококачественные апартаменты с полным обслуживанием, балконами и террасами, панорамными видами на город.

Резиденция располагает собственным пляжем, пляжным клубом и рестораном, конференц-залом, тремя бассейнами, детской площадкой, фитнес-центром и тренажерным залом, баскетбольной площадкой, зоной барбекю и зоной для проведения мероприятий, подземной парковкой, консьержем и круглосуточной охраной, ухоженными садами и водными украшениями.

Мраморный пол

Встроенная кухня

Бытовая техника итальянских брендов (варочная панель, холодильник, посудомоечная машина, духовой шкаф)

Панорамные окна

Пляж JBR - 10 минут

Дубай Марина - 13 минут

Бурдж-Халифа - 20 минут

Дубай Молл - 20 минут

Международный аэропорт Дубая - 35 минут

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости