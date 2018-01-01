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Квартира в новостройке Viewz 1 By Danube - Jumeirah Lake Towers Dubai

Дубай, ОАЭ
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Квартира в новостройке Viewz 1 By Danube - Jumeirah Lake Towers Dubai
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О комплексе

 

Viewz by Danube — новый ультрароскошный проект, состоящий из двух башен, возвышающихся на 50+ этажей. Между собой на вершине комплекса их свяжет изысканный Sky Bridge. Строительство ведется подразделением компании Danube Group — Danube Properties. В разработке неповторимого дизайна примет участие Aston Martin — всемирно известный производитель спортивных автомобилей. Завершение строительства планируется во втором квартале 2026 года.

Все резиденции будут полностью меблированы — будущие владельцы смогут сразу же после передачи проекта наслаждаться непревзойденным комфортом и роскошью. К покупке в жилом комплексе Viewz предлагаются эксклюзивные студии, президентские сьюты с одной спальней, апартаменты с 1–3 спальнями и ограниченная коллекция изысканных Sky Villas с собственным бассейном, расположенная на последних этажах. В президентских сьютах и апартаментах с 2-3 спальнями также предусмотрены частные бассейны. Собственники могут самостоятельно выбрать один из вариантов привилегированного дизайна будущего жилья от Aston Martin. Эксклюзивные шикарные гостиные и спальни с панорамными окнами очаруют всех с первого взгляда.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Инфраструктура рядом
Аэропорт 35 000 м
Торговый центр 2 000 м
Остановка транспорта 1 000 м
Магазин 500 м
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Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам роскошную 3-комнатную квартиру, расположенную в Палм-Джумейре, известную как Palm Gateway от Nakheel

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 2369 кв.
  • Горничная комната
  • изучение
  • Порошковая комната
  • Область магазина
  • полезность
  • Разный комод для обоих полов
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Спортивный корт
  • Бассейн
  • Общественный зал
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Зеленое окружение
  • Зона отдыха
  • Район барбекю
  • Пляжная зона
  • больница
  • Спа и Сауна
  • Йога и Медитация
  • Спорт на открытом воздухе

Соседство поблизости;

  • Dubai Media City – 0,9 км
  • Зеленые – 1,8 км
  • Виды – 1,9 км
  • Barsha Heights – 2,2 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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Застройщик: TRANIO

Предлагаются просторные высококачественные апартаменты с полным обслуживанием, балконами и террасами, панорамными видами на город.

Резиденция располагает собственным пляжем, пляжным клубом и рестораном, конференц-залом, тремя бассейнами, детской площадкой, фитнес-центром и тренажерным залом, баскетбольной площадкой, зоной барбекю и зоной для проведения мероприятий, подземной парковкой, консьержем и круглосуточной охраной, ухоженными садами и водными украшениями.

Удобства и оснащение в доме
  • Мраморный пол
  • Встроенная кухня
  • Бытовая техника итальянских брендов (варочная панель, холодильник, посудомоечная машина, духовой шкаф)
  • Панорамные окна
Расположение и объекты поблизости
  • Пляж JBR - 10 минут
  • Дубай Марина - 13 минут
  • Бурдж-Халифа - 20 минут
  • Дубай Молл - 20 минут
  • Международный аэропорт Дубая - 35 минут
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Застройщик: TRANIO

Резиденция сочетает в себе средиземноморскую архитектуру и современный дизайн и располагает бассейном, ухоженным садом, бутиками, детскими и спортивными площадками.

Преимущества

Возможна скидка 17%.

Расположение и объекты поблизости
  • Шейх-Зайед-Роад - 15 минут
  • Даунтаун Дубай - 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая - 12 минут
  • Бизнес Бэй - 10 минут
  • Пальма Джумейра - 22 минуты
  • Пляж Джумейра - 12 минут
  • Дубай Молл - 15 минут
  • Бурдж Халифа - 15 минут
  • Гольф-клуб - 10 минут
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