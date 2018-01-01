Квартира в новостройке Binghatti Onyx Apartments
О комплексе
Binghatti Onyx в JVC, Дубай — это новый проект высокого класса с великолепными апартаментами с 1 и 2 спальнями, построенный Binghatti Developers. Это чудо дизайна и эстетики. Предлагая единственный в своем роде образ жизни с уникальным доступом к самым популярным магазинам и кулинарным достопримечательностям. Эти элегантно построенные апартаменты гарантируют вершину совершенства в образе жизни, где ваши близкие испытают самый высокий уровень жизни.
Защитите свою собственность в одном из самых известных районов города, где у вас будет доступ к сотням удобств и услуг. В то время как Jumeirah Village Circle — это вершина роскошной жизни, о которой вы даже не мечтали. Таким образом, вы можете найти жизненные благословения и удовольствия в его окружении.
|Аэропорт
|30 000 м
|Торговый центр
|10 000 м
|Магазин
|500 м
|Аэропорт
|500 м