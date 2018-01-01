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Квартира в новостройке Binghatti Onyx Apartments

Дубай, ОАЭ
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Квартира в новостройке Binghatti Onyx Apartments
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О комплексе

Binghatti Onyx в JVC, Дубай — это новый проект высокого класса с великолепными апартаментами с 1 и 2 спальнями, построенный Binghatti Developers. Это чудо дизайна и эстетики. Предлагая единственный в своем роде образ жизни с уникальным доступом к самым популярным магазинам и кулинарным достопримечательностям. Эти элегантно построенные апартаменты гарантируют вершину совершенства в образе жизни, где ваши близкие испытают самый высокий уровень жизни.

Защитите свою собственность в одном из самых известных районов города, где у вас будет доступ к сотням удобств и услуг. В то время как Jumeirah Village Circle — это вершина роскошной жизни, о которой вы даже не мечтали. Таким образом, вы можете найти жизненные благословения и удовольствия в его окружении.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Инфраструктура рядом
Аэропорт 30 000 м
Торговый центр 10 000 м
Магазин 500 м
Аэропорт 500 м
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Многоквартирный жилой дом Binghatti Onyx Apartments
Дубай, ОАЭ
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Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в Palm Jumeirah, Palm Gateway, Дубай.

Palm Gateway от Nakheel - это роскошный жилой комплекс, предлагающий удивительные номера с удобствами.

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1383 кв.
  • Горничная комната
  • Порошковая комната
  • полезность
  • Область магазина
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Спортивный корт
  • Бассейн
  • Общественный зал
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Зеленое окружение
  • Зона отдыха
  • Район барбекю
  • Пляжная зона
  • больница
  • Спа и Сауна
  • Йога и Медитация
  • Спорт на открытом воздухе

Расположение рядом;

  • Дубай Марина ( 10 минут )
  • Торговый центр Эмиратов ( 10 минут )
  • Дубай Интернет Сити ( 10 минут )
  • Jumeirah Village Circle ( 15 минут )
  • Центр города Дубай ( 20 минут )
  • Международный аэропорт Дубая ( 25 минут )
  • Международный аэропорт Аль-Мактум ( 40 минут )

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Жилой комплекс Mangrove Residences с развитой инфраструктурой, рядом с достопримечательностями Expo City Dubai, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

В проекте три жилых кластера с просторными апартаментами и таунхаусами с садом.

Рядом с удобствами и всеми достопримечательностями Expo City Dubai.

В комплексе 450 роскошных и премиальных резиденций, апартаменты с 1-3 спальнями, лофт-апартаменты с 4 спальнями и таунхаусы с 3 спальнями. Все квартиры имеют отдельную прачечную/кладовую.

Просторные балконы, составляющие 14% от площади квартир, предлагают обширные виды на Expo City Dubai.

Удобства и оснащение в доме

Подробнее: несколько бассейнов в каждом блоке, включая детский бассейн, бар у бассейна, каскадный водопад. Также есть клуб, читальные залы, различные залы для просмотра фильмов, работы, занятий искусством и музыкой, павильон для обедов на открытом воздухе, магазины, рестораны, площадки для мероприятий.

Расположение и объекты поблизости

Район Expo City Dubai включает энергоэффективные здания, озелененные площадки, зоны для отдыха и развлечения. Находится рядом с ключевыми транспортными узлами, такими как метро Дубая и основными магистральными дорогами, что повышает его привлекательность в качестве делового и логистического центра.

Быстрый доступ к четырем основным автомагистралям: Sheikh Mohammed bin Zayed Road, Sheikh Zayed Road, Emirates Road, Al Khail Road.

В 30 минутах езды от центра Дубая.

Менее чем в часе езды от международного аэропорта Дубая и международного аэропорта Абу-Даби.

16 минут до Dubai Marina.
Многоквартирный жилой дом 2BR | La Voile | La Mer
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить 2-комнатную квартиру, расположенную в Порт-де-ла-Мер, известную как La Voile от Meraas

Соседство поблизости;

  • La Mer – 1,0 км
  • Шейх Зайед Роуд – 3,4 км
  • DIFC – 3,7 км
  • Городская прогулка – 3,8 км

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1216 кв.
  • Прачечная
  • Порошковая комната
  • Балкон / Терраса
  • Открытая кухня
  • Встроенный в гардеробе
  • Лобби, лифт и зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • 24/7 Безопасность
  • Рестораны и магазины
  • Ресторан и Кафе
  • Фитнес-центр
  • Торговая и супермаркетная зона
  • Спортивный корт
  • Вид на море
  • Доступ к пляжу
  • Марина и яхт-клуб
  • Пляжный волейбол
  • мечеть
  • Водная активность
  • Пешеходные тропы
  • Взгляды сообщества

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

 

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