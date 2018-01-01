Коттеджный посёлок Marriott Executive Residences

Marriott Executive Residences at Al Barsha South — новейшая разработка компании MAG Property , предлагающая апартаменты премиум-класса с 1–3 спальнями, таунхаусы и пентхаусы. Наслаждайтесь жизнью в мире природы, где три башни соединены с подиумом и оазисом удовольствий и красоты, объединенных вместе, чтобы дать вам жизнь в современном стиле и современной архитектуре.

Жизнь в лучшем месте с возможностью подключения, которое оказывается потрясающим благодаря легкому и беспрепятственному перемещению по всему городу. Известные места и социальные зоны близки к вашему развитию по количеству. Вы сможете насладиться превосходным стилем жизни в этом деловом мире, наполненном множеством форм взаимодействия и сообществами единомышленников.

Это проект, который является классным с точки зрения потрясающей архитектуры, а также удобств и услуг, которые оказались достаточно грандиозными и премиальными. Яркий интерьер с потрясающим дизайном и безупречным декором создают больше элегантности и простора, что делает его достойным выбором и возможностью выбора для каждого.

Благодаря потрясающим планам оплаты каждый может легко и доступно забронировать свой любимый дом в этом замечательном районе города. Что является удивительным в преимуществах местоположения и премиум в удобствах. Приходите и посмотрите все здесь, включая все форматы планов, чтобы получить максимальную отдачу от этого надежного развития.

Основные моменты: