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Коттеджный посёлок Marriott Executive Residences

Дубай, ОАЭ
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Коттеджный посёлок Marriott Executive Residences
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О комплексе

Marriott Executive Residences at Al Barsha South — новейшая разработка компании MAG Property , предлагающая апартаменты премиум-класса с 1–3 спальнями, таунхаусы и пентхаусы. Наслаждайтесь жизнью в мире природы, где три башни соединены с подиумом и оазисом удовольствий и красоты, объединенных вместе, чтобы дать вам жизнь в современном стиле и современной архитектуре.

Жизнь в лучшем месте с возможностью подключения, которое оказывается потрясающим благодаря легкому и беспрепятственному перемещению по всему городу. Известные места и социальные зоны близки к вашему развитию по количеству. Вы сможете насладиться превосходным стилем жизни в этом деловом мире, наполненном множеством форм взаимодействия и сообществами единомышленников.

Это проект, который является классным с точки зрения потрясающей архитектуры, а также удобств и услуг, которые оказались достаточно грандиозными и премиальными. Яркий интерьер с потрясающим дизайном и безупречным декором создают больше элегантности и простора, что делает его достойным выбором и возможностью выбора для каждого.

Благодаря потрясающим планам оплаты каждый может легко и доступно забронировать свой любимый дом в этом замечательном районе города. Что является удивительным в преимуществах местоположения и премиум в удобствах. Приходите и посмотрите все здесь, включая все форматы планов, чтобы получить максимальную отдачу от этого надежного развития.

Основные моменты:

  • Квартиры, таунхаусы и пентхаусы с эксклюзивным дизайном
  • Отличная ориентация и потрясающие дома с прекрасным дизайном
  • Яркий интерьер и архитектурный гений в Al Barsha South
  • Удобства и услуги мирового класса для комфорта
  • Доступны гибкие и привлекательные варианты оплаты
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Инфраструктура рядом
Аэропорт 37 000 м
Торговый центр 3 000 м
Школа 1 700 м
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  Балконная зона: Да
 
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от € 2,988,410
1 068–1 163 м² 3 квартиры
Сдача в: 2024

Reem Hills - это проект компании Q Properties под эгидой Q Holding. Это закрытый поселок в поистине уникальном месте на острове Reem в Абу-Даби, созданный для того, чтобы позволить жителям побаловать свои чувства в уникальной и роскошной обстановке, обеспечивая побег от давления сегодняшней быстро меняющейся жизни.

Общественные объекты и удобства:
- Общественные парки и зеленые зоны
- Променад вдоль канала
- Игровые зоны для детей
- Зоны розничной торговли 
- Частная школа 
- Клубные дома 
- Мечети
- Фитнес-зоны
- Непрерывные беговые и велосипедные дорожки, проходящие через весь проект.

Лучшее из всех миров ожидает вас в закрытом поселке Reem Hills, где роскошная жизнь в атмосфере отдыха, спокойствия, здорового образа жизни и непревзойденного разнообразия сообщества построена в виде кружащихся лент с видом на великолепные окрестности, такие как искусственные холмы, пляжи и канал.
Вилла 4BR | Malta | Damac Lagoon
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить таунхаус с 4 спальнями, расположенный в Дамак Лагунс, известном как Мальта компанией Damac Properties.

Основные моменты;

  • Водяные лагуны и песчаные пляжи
  • Привлекательные и гибкие варианты плана платежей
  • Кафе на берегу моря и гондола, как объекты
  • Бутики на берегу, магазины и рестораны

Удобства и удобства;

  • 4 спальни
  • 5 баня
  • без мебели
  • BUA; 2273 кв.
  • Прачечная
  • Прогулка в шкафчике
  • Терраса / Балкон
  • газон
  • крыша
  • сад
  • Гараж на 2 автостоянки
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Район барбекю
  • Парк и зона отдыха
  • Фитнес-центр
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Отели
  • Ресторан и Кафе
  • Йога и Медитация
  • Школа и Институт
  • больница
  • Открытый кинотеатр
  • Спортивные сооружения

Соседство поблизости;

  • Ремраам – 2,3 км
  • Дамак Хиллз – 2,3 км
  • Спорт Сити – 3,9 км
  • Высоты Победы – 4,4 км

 Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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