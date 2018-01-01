Коттеджный посёлок Paradise Hills
Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
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О комплексе
Master Paradise Hills, разработанный компанией Dubai Golf City (Dubai Holding), представляет собой оживленное сообщество со 170 элегантными виллами и таунхаусами, обладающими уникальными характеристиками, которые ставят их на первое место среди конкурентов с точки зрения качества, площади, дополнительных функций и ценности. конкурентоспособность, площадью 2 миллиона квадратных футов, всего в нескольких минутах от ключевых районов Дубая. Paradise Hills расположен на улице Шейха Зайда Бин Хамдана, недалеко от жизненно важных районов Дубая, и имеет превосходную сеть автомагистралей, которая соединяет город из конца в конец за считанные минуты.
Удобства и расположение проекта:
- Розничные магазины и услуги доступны в общественном центре.
- Закрытый поселок с охраной на связи 24 часа в сутки, 7 дней в неделю
- Детские площадки
- Водные объекты и большие зеленые насаждения
- Беговые маршруты
- Многоцелевой зал здания, предназначенный для многочисленных мероприятий и функций, таких как свадьбы.
Особенности вилл и таунхаусов:
- Ванная комната в комнате для прислуги
- Подсобное помещение и прачечная
- Комфортабельные спальни с ванными комнатами
- Комоды со сквозными дверями
- Кухни с большим количеством места
- Ванная комната для водителя (для вилл)
- Во всех квартирах (за исключением таунхаусов [G+1] с 3 и 4 спальнями) установлены современные умные лифты.
- Все таунхаусы и виллы имеют частные бассейны.
- Вилла Pent-Suites с частными террасами на крыше очень просторна.
- Высококачественная напольная плитка, мраморные столешницы и со вкусом оформленные интерьеры.
- Кухонная техника с немецким брендом
- Сантехника с немецкой этикеткой
- Окна с двойным остеклением
- Дополнительные комнаты для семейных встреч
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Инфраструктура рядом
|Аэропорт
|50 000 м
|Торговый центр
|5 000 м
|Магазин
|500 м
Агент продавца
Лицензия: 613164
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Дубай
Застройщик
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