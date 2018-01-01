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Коттеджный посёлок Paradise Hills

Дубай, ОАЭ
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Коттеджный посёлок Paradise Hills
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О комплексе

Master Paradise Hills, разработанный компанией Dubai Golf City (Dubai Holding), представляет собой оживленное сообщество со 170 элегантными виллами и таунхаусами, обладающими уникальными характеристиками, которые ставят их на первое место среди конкурентов с точки зрения качества, площади, дополнительных функций и ценности. конкурентоспособность, площадью 2 миллиона квадратных футов, всего в нескольких минутах от ключевых районов Дубая. Paradise Hills расположен на улице Шейха Зайда Бин Хамдана, недалеко от жизненно важных районов Дубая, и имеет превосходную сеть автомагистралей, которая соединяет город из конца в конец за считанные минуты.


Удобства и расположение проекта:

  • Розничные магазины и услуги доступны в общественном центре.
  • Закрытый поселок с охраной на связи 24 часа в сутки, 7 дней в неделю
  • Детские площадки
  • Водные объекты и большие зеленые насаждения
  • Беговые маршруты
  • Многоцелевой зал здания, предназначенный для многочисленных мероприятий и функций, таких как свадьбы.

Особенности вилл и таунхаусов:

  • Ванная комната в комнате для прислуги
  • Подсобное помещение и прачечная
  • Комфортабельные спальни с ванными комнатами
  • Комоды со сквозными дверями
  • Кухни с большим количеством места
  • Ванная комната для водителя (для вилл)
  • Во всех квартирах (за исключением таунхаусов [G+1] с 3 и 4 спальнями) установлены современные умные лифты.
  • Все таунхаусы и виллы имеют частные бассейны.
  • Вилла Pent-Suites с частными террасами на крыше очень просторна.
  • Высококачественная напольная плитка, мраморные столешницы и со вкусом оформленные интерьеры.
  • Кухонная техника с немецким брендом
  • Сантехника с немецкой этикеткой
  • Окна с двойным остеклением
  • Дополнительные комнаты для семейных встреч
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Инфраструктура рядом
Аэропорт 50 000 м
Торговый центр 5 000 м
Магазин 500 м
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Коттеджный поселок Paradise Hills
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Застройщик: Coin real estate group

технические характеристики

  • Тип - Вилла
  • Размер - 1800 кв. Футов
  • Количество спален - 3
  • Количество ванных комнат - 4 
  • 36 минут от центра города
  • 40 минут от аэропорта
  • без мебели
  • вакантный
  • Доход от аренды ( P / A ): 28 000 долларов США

Особенности и удобства

2 балкона

терраса

2 автостоянки

Рядом с удобствами

Закрытое сообщество

Зона плавания 

Детская игровая площадка

Торговые центры и рестораны мирового курса

Пешком до 18-луночного поля для гольфа Championship

7 минут от терминала Al Maktoum Worldwide Air 

Парки, сады и общественный центр

Рядом со школами, колледжами, центрами здравоохранения

 

О районе

 

Expo Golf Villas - новаторский проект Emaar - настоящая ода светлому будущему Дубая. Расположенные всего в нескольких минутах от Экспо 2020, поля для гольфа Championship и предстоящего глобального авиационного центра, аэропорта Аль Мактум, Expo Golf Villas - фантастическая инвестиционная возможность для взыскательного инвестора.

 
Вилла Damac Lagoons | New Cluster Launch
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2026
Застройщик: Damac properties

Damac Lagoons представляет Миконос!

Mykonos - это недавний запуск в известное сообщество лагун DAMAC, где вы можете войти в атмосферу знаменитых средиземноморских курортов. Автором проекта является DAMAC Properties. Среди предлагаемых единиц для продажи на Миконосе - таунхаусы с 4-5 спальнями, напоминающие о вибрации греческого острова.

Прямо на территории кластера появятся роскошные удобства, идеально подходящие для жителей всех возрастов. Больше информации будет предоставлено в ближайшее время. Жители Миконоса также получат выгоду от удобств, расположенных по всей территории лагун DAMAC.

Они включают в себя лаундж Tapas с испанской кухней в кластере Ибица, Музей старинных автомобилей в Монте-Карло, детские сады на Мальте, а также бесконечные водные виды спорта, плавучий кинотеатр, белые песчаные пляжи, магазины розничной торговли, рестораны, развлекательные заведения и многое другое. Становление владельцем таунхауса на Миконосе позволит вам и вашей семье подать заявление на 10-летнюю Золотую визу. Время в пути до центра Дубая займет около получаса.

DAMAC Lagoons – - это новое мастерское сообщество в Дубае, вдохновленное Средиземноморьем, недалеко от очарования холмов DAMAC и в то же время скрытое от суеты.

В DAMAC Lagoons самые элегантные виллы и таунхаусы окружены лазурными голубыми лагунами, белыми песчаными пляжами, тропическими островными флюидами и другими очаровательными впечатлениями на 45 миллионов квадратных футов.
Вилла 5BR | IBIZA | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает удивительный таунхаус с 5 спальнями, расположенный в Дамак Лагунс, известном как IBIZA от Damac.

Удобства и удобства;

  • 5 спальня
  • 6 баня
  • без мебели
  • Порошковая комната
  • Область магазина
  • Прогулка в шкафчике
  • Горничная комната
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • газон
  • Рестораны и магазины
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Зеленое окружение
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Район барбекю
  • Фитнес-центр
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег трусцой
  • Водная активность
  • Супермаркет и Торговая зона

Расположение рядом;

  • Школа Джебель Али ( 05 минут )
  • Дубайский клуб поло и конного спорта ( 10 минут )
  • Аутодром Дубая ( 10 минут )
  • Дубайский Чудо-Сад ( 15 минут )
  • Международный стадион Дубая ( 15 минут )
  • Центр города Мерим ( 15 минут )
  • Торговый центр Эмиратов ( 25 минут )

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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