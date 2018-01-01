Квартира в новостройке The Quayside Apartments - Business Bay Dubai
О комплексе
The Quayside at Business Bay — это новый комплекс Ellington Properties, который предлагает высококлассные дизайнерские студии и апартаменты с тремя спальнями с первоклассными удобствами. Архитектура и стиль мирового класса, которые также включают в себя использование лучших материалов и архитектуры. Сооружение курортного типа, подобное этому, обеспечивает захватывающий вид на канал, Бурдж-Халифа и центр города.
Комплекс обеспечивает своим жителям очень модный и современный образ жизни, и все замечательные резиденции в сообществе были построены таким образом, что они идеально подходят для совместного проживания. Квартиры спроектированы с использованием современной архитектуры и предлагают жителям вид на исторический и культурный образ жизни.
|Аэропорт
|15 000 м
|Магазин
|500 м
|Торговый центр
|5 000 м
|Метро
|3 000 м