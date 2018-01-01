  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. ОАЭ
  4. Квартира в новостройке The Quayside Apartments - Business Bay Dubai

Квартира в новостройке The Quayside Apartments - Business Bay Dubai

Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
;
Квартира в новостройке The Quayside Apartments - Business Bay Dubai
1 / 4
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

The Quayside at Business Bay — это новый комплекс Ellington Properties, который предлагает высококлассные дизайнерские студии и апартаменты с тремя спальнями с первоклассными удобствами. Архитектура и стиль мирового класса, которые также включают в себя использование лучших материалов и архитектуры. Сооружение курортного типа, подобное этому, обеспечивает захватывающий вид на канал, Бурдж-Халифа и центр города.

Комплекс обеспечивает своим жителям очень модный и современный образ жизни, и все замечательные резиденции в сообществе были построены таким образом, что они идеально подходят для совместного проживания. Квартиры спроектированы с использованием современной архитектуры и предлагают жителям вид на исторический и культурный образ жизни. 

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Инфраструктура рядом
Аэропорт 15 000 м
Магазин 500 м
Торговый центр 5 000 м
Метро 3 000 м
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новые апартаменты с видом на большой парк в комплексе Lime Gardens, недалеко от деловых и туристических районов в Dubai Hills Estate, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Премиальный комплекс в окружении природы
Дубай, ОАЭ
от € 148,834
Жилой комплекс Первоклассный комплекс со всеми удобствами
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом Damac
Дубай, ОАЭ
от € 375,726
Многоквартирный жилой дом 3BR | The Highbury | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Вы просматриваете
Многоквартирный жилой дом The Quayside Apartments - Business Bay Dubai
Дубай, ОАЭ
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 2BR | Como Residence | Palm Jumeirah
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в Palm Jumeirah, известную как Como Residence от Nakheel

Основные моменты;

  • Исключительные виды на Пальму Джумейра и Море
  • Частный бассейн для апартаментов Sky Terrace
  • Доступны привлекательные и гибкие варианты плана платежей
  • Вдохновляющая трепет знаменитая местность в Палм Джумейра, Дубай
  • Песчаный пляж с набережной и достопримечательностями

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 5200 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Горничная комната
  • Открытый лаундж
  • терраса
  • Лобби, лифт и зона ожидания
  • приемная
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Велоспорт, Бег и Бег трусцой
  • Школа и институты
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Доступ к пляжу
  • Услуги консьержа
  • Бизнес-центр с конференц-залами
  • Отдельная четверть водителей
  • Каждый блок имеет независимые и безопасные отсеки для хранения

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284Como 
Апарт - отель The Kempinski Floating Palace
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2023
Застройщик: Address Property

KEMPINSKI FLOATING PALACE

Вдали от городской суеты отель Sea Palace предлагает спокойствие в самом центре Дубая.

Плавучий отель стремится создать на воде незабываемые впечатления на всю жизнь, которые вы не можете себе представить.

 

Плавучий дворец Кемпински будет состоять из 4 блоков, объединенных под пирамидой.

Все 4 блока будут соединены со второго этажа. Отель будет состоять в основном из 156 номеров, некоторые из которых являются королевскими люксами, номерами делюкс и 6  роскошных пентхаусов с частными бассейнами. 

 

Роскошный опыт также будет включать в себя многонациональные рестораны изысканной кухни, 5-звездочные спа-процедуры в дополнение к фитнес-центру и роскошному торговому центру.

Инвесторы и посетители также будут наслаждаться своим пребыванием, имея возможности вести при этом свой бизнес, поскольку на курорте будут конференц-залы и конференц-залы.

Искателям роскоши и любителям бизнеса понравится инвестировать в отпуск, который подарит ощущение Фиджи в центре Ближнего Востока.

 

Отель расположен в фешенебельном районе Дубая.

Цены на гостиничные номера для покупателей в Плавучем отеле (USD):

350 000 – 46 кв. метров;

500 000 – 70 кв. метров;

630 000 – 90 кв. метров;

1 600 000 – 260 кв. метров.

 

Доход – 7% гарантированных годовых в течении 25 лет

или 70% чистого дохода инвестору и 30% отельному оператору.

Весь проект будет завершен к концу 2023 года и будет управляться отельным оператором Kempinski.

 

 

 
Жилой комплекс Современная резиденция Luna рядом со всей необходимой инфраструктурой, в районе JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются различные комфортабельные апартаменты с балконами.

Резиденция располагает бассейном, тренажерным залом, парковкой, детской площадкой, круглосуточной охраной, консьержем, магазинами и супермаркетами, кафе и ресторанами.

Окончание строительства - октябрь 2023 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
  • Школы - 5 минут
  • Ближайший торговый центр - 2 минуты
  • Больницы - 5 минут
Realting.com
Перейти