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Коттеджный посёлок Sobha Hartland 2

Дубай, ОАЭ
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Коттеджный посёлок Sobha Hartland 2
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О комплексе

В лесном заповеднике Sobha Estates будет 3 жилых квартала с особняками, а также виллы с 5-6 спальнями. Жилая площадь роскошных вилл с 5 спальнями занимает три этажа, включая цокольный, первый и террасу на крыше. Перед каждой виллой Sobha Estates есть просторный подъезд с тремя крытыми парковочными местами для автомобилей.

Каждая вилла имеет собственный бассейн и сад. Каждая главная спальня будет оснащена роскошными гардеробными, хорошо спроектированными гардеробными и собственной ванной комнатой.

Sobha Hartland 2 — это сообщество с более чем 1 миллионом квадратных футов сочной зелени, включая линейные парки, открытые пространства и усаженные деревьями дорожки, позволяющие каждому наслаждаться окружающей природой. Жителям предоставят интерактивную игровую/звуковую скульптуру, площадку для игр на природе, детскую площадку, батутный парк, памп-трек и большие лагуны, которые также имеют выход к пляжу и водным развлечениям. 

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Инфраструктура рядом
Аэропорт 25 000 м
Магазин 2 000 м
Остановка транспорта 800 м
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Коттеджный поселок Sobha Hartland 2
Дубай, ОАЭ
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 Компания Arada, основанная в 2017г. со штаб-квартирой в ОАЭ, является самым быстрорастущими прогрессивным застройщиком в регионе. 

Arada была создана для строительства районов и опыта, который который обогащает, вовлекает и вдохновляет людей.

Дома Arada имеют исключительный дизайн и лучшие в своем классе удобства - и все это по доступной цене.

0% комиссии без скрытых платежей.
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Застройщик: Damac properties

Damac Lagoons представляет Миконос!

Mykonos - это недавний запуск в известное сообщество лагун DAMAC, где вы можете войти в атмосферу знаменитых средиземноморских курортов. Автором проекта является DAMAC Properties. Среди предлагаемых единиц для продажи на Миконосе - таунхаусы с 4-5 спальнями, напоминающие о вибрации греческого острова.

Прямо на территории кластера появятся роскошные удобства, идеально подходящие для жителей всех возрастов. Больше информации будет предоставлено в ближайшее время. Жители Миконоса также получат выгоду от удобств, расположенных по всей территории лагун DAMAC.

Они включают в себя лаундж Tapas с испанской кухней в кластере Ибица, Музей старинных автомобилей в Монте-Карло, детские сады на Мальте, а также бесконечные водные виды спорта, плавучий кинотеатр, белые песчаные пляжи, магазины розничной торговли, рестораны, развлекательные заведения и многое другое. Становление владельцем таунхауса на Миконосе позволит вам и вашей семье подать заявление на 10-летнюю Золотую визу. Время в пути до центра Дубая займет около получаса.

DAMAC Lagoons – - это новое мастерское сообщество в Дубае, вдохновленное Средиземноморьем, недалеко от очарования холмов DAMAC и в то же время скрытое от суеты.

В DAMAC Lagoons самые элегантные виллы и таунхаусы окружены лазурными голубыми лагунами, белыми песчаными пляжами, тропическими островными флюидами и другими очаровательными впечатлениями на 45 миллионов квадратных футов.
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Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить вам роскошный таунхаус с 3 спальнями, расположенный в Аня, Arabian Ranches 3, Дубай.

Аня жилой комплекс Эмаар

Основные моменты;

  • Художественная архитектура для волшебных явлений
  • Одно из видов спорта в разных диапазонах
  • Рядом с достопримечательностями, пунктами назначения и торговыми зонами
  • Закрытый общественный образ жизни с различными точками входа

План оплаты;

– Авансовый платеж – 10%
– Во время строительства – 70%
– На передачу – 20%

Удобства и удобства ;

– 3 спальни
– 4 ванны
– без мебели
– BUA; 1990 кв.
– 2 парковочных места
– Комната для горничных
– Порошковая комната
– Площадь насоса
– Прачечная
– Терраса / Балкон
– Сад
– Газон
– Бассейн
– Тренажерный зал
– 24/7 Безопасность
– Столовая и розничная торговля
– Зеленое окружение
– Ресторан и Кафе
– Баскетбольные и теннисные корты

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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