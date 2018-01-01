Коттеджный посёлок Sobha Hartland 2
О комплексе
В лесном заповеднике Sobha Estates будет 3 жилых квартала с особняками, а также виллы с 5-6 спальнями. Жилая площадь роскошных вилл с 5 спальнями занимает три этажа, включая цокольный, первый и террасу на крыше. Перед каждой виллой Sobha Estates есть просторный подъезд с тремя крытыми парковочными местами для автомобилей.
Каждая вилла имеет собственный бассейн и сад. Каждая главная спальня будет оснащена роскошными гардеробными, хорошо спроектированными гардеробными и собственной ванной комнатой.
Sobha Hartland 2 — это сообщество с более чем 1 миллионом квадратных футов сочной зелени, включая линейные парки, открытые пространства и усаженные деревьями дорожки, позволяющие каждому наслаждаться окружающей природой. Жителям предоставят интерактивную игровую/звуковую скульптуру, площадку для игр на природе, детскую площадку, батутный парк, памп-трек и большие лагуны, которые также имеют выход к пляжу и водным развлечениям.
|Аэропорт
|25 000 м
|Магазин
|2 000 м
|Остановка транспорта
|800 м