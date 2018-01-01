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Квартира в новостройке Sobha Seahaven Apartments - Dubai Marina

Дубай, ОАЭ
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Квартира в новостройке Sobha Seahaven Apartments - Dubai Marina
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О комплексе

Комплекс будет состоять из трех башен, которые будут построены в ультрасовременном дизайне с морскими линиями и тщательным вниманием к каждой детали, и будут обращены к Дубай Марине и Персидскому заливу. Как только вы полюбуетесь комплексом, динамичная архитектура заставит вас влюбиться в разработку. На дизайн Sobha Seahavens повлияли роскошные яхты, ветер и море.

Квартиры с 1-4 спальнями доступны для покупки среди 67-этажных квартир Tower 1. Кухни будут доставлены полностью меблированными, с сантехникой Miele, мраморными столешницами и твердыми поверхностями. Современная бытовая техника и системы умного дома также будут доступны в Sobha Seahaven.

Жителям будут доступны пейзажный бассейн, спортивные площадки, в том числе зона для занятий йогой, аэробикой и скейт-парк, а также оздоровительный клуб, сауна и парные. Допускается размещение с домашними животными, а также услуги парковщика и консьержа.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Инфраструктура рядом
Аэропорт 30 000 м
Торговый центр 5 000 м
Магазин 800 м
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Многоквартирный жилой дом Sobha Seahaven Apartments - Dubai Marina
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Сдача в: -2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам квартиру-студию, расположенную в Business Bay, известную как Canal Heights от Damac

Основные моменты;

  • Загружен с удобствами и услугами
  • Доступ к ленивому виду и пляжу
  • Пешеходные дорожки и набережная
  • Роскошные апартаменты с эксклюзивным дизайном и декором
  • Блестящий вид на горизонт и каналы, не выходя из дома

Удобства и фасилиты;

  • Studio
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA 446 Sqft
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Зеленое окружение
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Район барбекю
  • Досуг и парковые зоны
  • Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде
  • Спа и Сауна
  • Общественный зал
  • больница
  • Спортивный корт
  • Йога и Медитация
  • Фитнес-центр

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Новая резиденция Mykonos Signature с бассейнами и зеленой зоной рядом с достопримечательностями, Al Barsha, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются апартаменты с собственными бассейнами.

Резиденция располагает зеленой зоной, тренажерным залом, парной, джакузи, зоной барбекю, водопадом, парковкой, кинотеатром на открытом воздухе, бассейнами для взрослых и детей, детской площадкой, развлекательным центром.

Окончание строительства - октябрь 2025 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с Шейх-Зайед-Роад, школами, медицинскими центрами и достопримечательностями.

  • Mall of Emirates - 5 минут езды
  • Сад цветов - 5 минут езды
  • Бурдж Халифа - 10 минут езды
Жилой комплекс Готовые квартиры LIV Residence для получения резидентской визы, недалеко от моря и пляжа, с видом на гавань Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Для покупки доступны студия, квартиры с 1, 2 и 3 спальнями. У некоторых квартир вид на гавань, также есть квартиры с видом на район JBR и улицу. Во всех квартирах окна от пола до потолка, европейские кухни премиум-класса, а также просторные частные террасы. Большинство оставшихся апартаментов на данный момент сдаются в аренду.

Удобства: безбортный бассейн и терраса с видом на Дубай Марину; магазины и ресторан.

Расположение и объекты поблизости

Dubai Marina — один из самых оживленных районов города. Это гавань для яхт, где швартуются самые роскошные суда, а рядом находятся высокие небоскребы.

Это престижная жилая часть Дубая с многочисленными небоскребами, отелями и ресторанами. Dubai Marina является одним из самых маленьких районов в Дубае, но при этом самым населенным и застроенным. Квартал Джумейра Бич Резиденц (Jumeirah Beach Residence или JBR) является «сердцем» района. В JBR построено 200 высотных зданий, из них 40 небоскрёбов высотой от 250 до 516 м. Самый высокий из них — небоскрёб Pentominium высотой 516 м.

Проект расположен в непосредственной близости от кафе и ресторанов, супермаркета, автобусной остановки и гавани.

  • ТЦ Dubai Marina Mall - 4 мин (на машине)
  • Пляж Marina Beach - 6 мин
  • Район Palm Jumeirah - 9 мин
  • ТЦ Дубай Молл - 18 мин
  • Небоскреб Бурдж-Халифа - 20 мин
  • Аэропорт — 25 мин
  • Мечеть Джумейра — 23 мин
  • Парк Creek — 22 мин
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