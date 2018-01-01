  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. ОАЭ
  4. Квартира в новостройке Sobha Waves Opulence

Квартира в новостройке Sobha Waves Opulence

Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
;
Квартира в новостройке Sobha Waves Opulence
1 / 3
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Waves Opulence в Sobha Hartland — это новейший жилой комплекс Sobha Group на первой береговой линии , предлагающий самые роскошные апартаменты с 1-4 спальнями. Откройте для себя смысл вашего образа жизни в последней части трилогии о волнах в Sobha Hartland , которая представляет собой самую яркую пляжную жизнь в этом районе. Место, где можно найти одни из самых характерных и уникальных резиденций в этом районе для тех, кто желает большего.

Когда вы живете в великолепии Sobha Hartland, главного сообщества в мире Дубая, у вас будет возможность поэкспериментировать со своей жизнью в окружении природы. Разработка привносит в себя мир, наполненный всевозможными удобствами. Эти просторные дома предоставляют своим обитателям зачарованные виды на окрестности, поскольку они взаимодействуют с окружающей средой и сочетаются с ароматом окружающей среды.

Испытайте легендарный образ жизни в сообществе с его выгодным расположением, становясь частью утонченной изысканности и непревзойденной роскоши. Центр всего, что вам нужно для жизни, например, магазины, рестораны, где можно поужинать с друзьями и семьей, отведать блюда разных кухонь от шеф-поваров, медицинские и медицинские учреждения и многое другое, расположенное в одном месте с ожидаемым обслуживанием.

Развитие предлагает безупречный образ жизни, полный различных уровней для всех жизненных потребностей и удовольствий. У вашего порога самые энергичные и стимулирующие удобства в области здоровья, отдыха, развлечений, досуга, где вы можете вести удобный образ жизни.

Основные моменты:

  • Роскошные апартаменты на берегу моря от 1 до 4 спален
  • Первоклассные удобства и роскошь в окружении
  • Буйная зелень вокруг
  • Привлекательные и гибкие варианты оплаты
  • Современная роскошь с эксклюзивными пляжными удобствами
  • Виды на Хартленд и заповедник дикой природы Рас-Аль-Хор
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Инфраструктура рядом
Аэропорт 15 000 м
Магазин 100 м
Торговый центр 5 000 м
Похожие комплексы
Жилой комплекс Высотная резиденция Palm Beach Tower от Nakheel, с прямым выходом на пляж рядом с Дубай Марина и Бурдж Халифа, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря Seahaven с гаванью и пляжами, Dubai Harbour, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом 2BR | Bayshore | Dubai Creek Harbour
Дубай, ОАЭ
Резиденция Квартира с 1 спальней в престижном районе!
Дубай, ОАЭ
от € 101,949
Жилой квартал Ellington
Дубай, ОАЭ
от € 125,548
Вы просматриваете
Многоквартирный жилой дом Sobha Waves Opulence
Дубай, ОАЭ
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция Crestmark на берегу канала, рядом с достопримечательностями, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Резиденция располагает зоной отдыха и библиотекой, детской игровой комнатой и детской площадкой, бассейнами для детей и взрослых, садом, клубом и баром, фитнес-залом, зоной барбекю, спа, зонами для занятий йогой.

Окончание строительства - 1 квартал 2026 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Дубай Молл - 1 км
  • Школа - 1 км
  • Бурдж Халифа - 2,5 км
  • Аэропорт - 13 км
  • Море - 6 км
  • Джумейра-Бич - 9 минут
Жилой комплекс Виллы и таунхаусы Victoria в экологически чистом районе с водоемами, парками, спортивными площадками, Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Комьюнити Victoria – это жилой проект, располагается на отдаленной от городской суеты территории Dubailand, в районе Damac Hills 2.

Проект представляет собой комфортабельные виллы с 3-4 спальнями и таунхаусы от 1-6 спальнями. Внешний фасад жилых объектов выполнен в современном стиле, а во внутренней отделке интерьеров использованы теплые пастельные тона.

Удобства и оснащение в доме

К услугам жильцов комплекса также предоставляются общие удобства территории: озера и парки, волейбольные, баскетбольные площадки, теннисные корты, сад бабочек, общественный амфитеатр, кинотеатры, беговые и велосипедные дорожки, пляжная зона отдыха, ферма с животными, служба охраны.

Преимущества

Район Damac Hills 2 подходит для проживания людей, ценящих экологическую привлекательность территории, спокойствие и быстрый доступ к инфраструктурным объектам.

Средний показатель ROI на виллы и таунхаусы по району Damac Hills 2 составляет 5%, покупка жилья в комьюнити Victoria может стать выгодным вложением для инвестора.

Расположение и объекты поблизости

Территория, на которой располагается комплекс, представляет собой район с искусственными водоемами, парковыми зонами, спортивными площадками и инфраструктурными объектами. В 5 минутах езды от комплекса находится общественный центр, где расположены супермаркет Carrefour, рестораны Nay Oxygen Cafe & Restaurant, Dough Me Nation и Altoot Alabyad Truck Food.

Общественный транспорт в Damac Hills 2 пока не развит, поэтому жильцам предлагается пользоваться личным автомобилем или услугами такси.

Дорога до крупных торговых центров от вилл Victoria составит около 30 минут. За это время можно доехать до Dubai Outlet Mall, Cityland Mall или LuLu Hypermarket. Также, в получасе езды от комьюнити находятся развлекательные объекты, такие как:

  • поле для гольфа Trump International Golf Club;
  • стадион Dubai Rugby Sevens;
  • поло и конный клубы Plantation Equestrian and Polo Club;
  • развлекательный городок Global Village;
  • крытый парк с аттракционами IMG Worlds of Adventure.

До Downtown Dubai с основными достопримечательностями дорога от комьюнити составляет около 35 минут, до аэропортов DXB и Al Maktoum – 40 минут, а до ближайших пляжей ехать придется около 45 минут.
Жилой комплекс Новая резиденция Petalz с бассейном и спортивными площадками, International City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Резиденция располагает бассейном и зонами отдыха, тренажерным залом на открытом воздухе, детской площадкой и беседками, кинотеатром под открытым небом, теннисным кортом и баскетбольной площадкой.

Окончание строительства - август 2025 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Пляж Джумейра - 27 минут
  • Бурдж Халифа - 24 минуты
  • Дубай Молл - 24 минуты
  • Дубай Марина - 34 минуты
  • Международный аэропорт Дубай - 14 минут
Realting.com
Перейти