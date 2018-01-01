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Коттеджный посёлок Sobha Reserve Villas

Дубай, ОАЭ
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Коттеджный посёлок Sobha Reserve Villas
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О комплексе

Блестящий проект Sobha Reserve в Wadi Al Safa 2, Dubailand, предлагающий коллекцию фирменных вилл с 4 и 5 спальнями от Sobha Group , дополненных отдельными удобствами и удобствами фирменного стиля. Ультра-классическая жизнь в Дубайленде, где вы со своей семьей можете заниматься различными видами спорта и развлекаться, прекрасное оборудование и удобства, дополняющие ваши усилия в этом месте.

Свободно участвуйте в различных мероприятиях, включая спортивные и развлекательные элементы мирового класса, играя и бегая, укрепляя свою любовную связь, проводя время со своими близкими. Это место, где первоклассные удобства позволяют разнообразить современный образ жизни разнообразными водными развлечениями и спортом. Исключительные элементы развлечения и запас эксклюзивных удобств.

Это место очаровательно по своей сути, отражая его прекрасные вибрации природы и современности. Маяк совершенства, который побуждает ваше внутреннее ядро ​​предложить и погрузиться в удовольствие, которое всегда было в вашей мечте. Позагорайте и восстановите силы в сотнях секций водных видов спорта и развлечений, где время летит со скоростью ветра. Действительно удивительная разработка с учетом индивидуальной посадки, которая удовлетворяет потребности каждого пользователя с комфортом и удобством.

Развитие идет наряду с различными удобствами и услугами. Клубный дом здесь наполнен множеством исключительных удобств, чтобы предоставить вам практически все развлечения, развлечения, развлечения, занятия спортом в помещении и все такое. Приходите и погрузитесь в целостное сообщество, известное своим превосходным зеленым миром и первоклассными услугами, зонами отдыха, розничной торговлей и всем, что находится у порога.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Инфраструктура рядом
Аэропорт 15 000 м
Торговый центр 5 000 м
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Коттеджный поселок Sobha Reserve Villas
Дубай, ОАЭ
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Другие комплексы
Вилла Gems Estate | Ultra Luxury Villa & Mansions
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Damac properties

Gems Estates - это уникальное сотрудничество между легендарным модным брендом Cavalli и виртуозом ювелирных изделий GRISOGONO –, оба мастера своего ремесла.

Сделайте смелый выбор из изысканных вилл с пятью, шестью и семью спальнями, каждая с потрясающим, беспрепятственным видом на международный гольф-клуб Trump Dubai.


Десятилетие мастерства Де ГРИСОГОНО занимает почетное место среди экстерьеров –, вдохновленных черным бриллиантом, величественным драгоценным камнем, источающим силу и грацию.

Нежные, но захватывающие золотые черты безупречно дополняют темные экстерьеры, а большие стеклянные окна открывают для себя другой мир.
Почувствуйте страсть джунглей в изысканных принтах животных и модных деревянных чертах, а гладкие и изогнутые текстуры подчеркивают визуальную драму.

Кавалли не оставил камня на камне при проектировании интерьеров этих домов. Это высокая мода, живущая в самом диком и творческом состоянии.

Сообщество

DAMAC Hills - это устоявшееся автономное сообщество в популярном Дубайленде, состоящее из вилл, апартаментов и отеля. Дома расположены вокруг международного гольф-клуба Trump Dubai или The Park, почти четырех миллионов квадратных футов тематических садов, спортивных удобств, скейт-парка и конюшен. Существует также школа, супермаркет Carrefour и ‘ Зеленая зона ’, с более запланированным.
Вилла 4BR | Farm Gardens | The Valley
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить виллу с 4 спальнями, расположенную в долине, известной как Фермерские сады Эмаара.

Основные моменты;

  • Удобное расположение недалеко от дороги Аль-Айн Дубай
  • Семейное развитие с круглосуточной безопасностью
  • Простые и гибкие варианты плана оплаты
  • Доступ к современным удобствам и удобствам
  • Окруженный пышными зелеными парками и спокойной / окружающей средой

Удобства;

  • 4 спальни
  • 5 баня
  • без мебели
  • Балкон / Терраса
  • Мусорная зона
  • Область магазина
  • Горничная комната
  • Гостевая комната
  • Прачечная
  • Порошковая комната
  • Палуба бассейна
  • оформление
  • Семейный номер
  • Столовая и розничная торговля
  • Зеленое окружение
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Бассейн
  • Район барбекю
  • Сады и парк
  • Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде
  • Спортивный корт
  • Фитнес-центр
  • Йога и Медитация

Услуги района;

  • Гранд Газон
  • Зоопарк и животноводческая ферма
  • гидропоника
  • Меджлис пустыни и костер
  • Платформы Stargazing
  • Пятна пикника
  • События лужайка
  • Ксерискапский ботанический сад
  • Пэдер корт волейбол
  • Гаф Форест

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Коттеджный поселок Marriott Executive Residences
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2023
Застройщик: fäm Properties

Marriott Executive Residences at Al Barsha South — новейшая разработка компании MAG Property , предлагающая апартаменты премиум-класса с 1–3 спальнями, таунхаусы и пентхаусы. Наслаждайтесь жизнью в мире природы, где три башни соединены с подиумом и оазисом удовольствий и красоты, объединенных вместе, чтобы дать вам жизнь в современном стиле и современной архитектуре.

Жизнь в лучшем месте с возможностью подключения, которое оказывается потрясающим благодаря легкому и беспрепятственному перемещению по всему городу. Известные места и социальные зоны близки к вашему развитию по количеству. Вы сможете насладиться превосходным стилем жизни в этом деловом мире, наполненном множеством форм взаимодействия и сообществами единомышленников.

Это проект, который является классным с точки зрения потрясающей архитектуры, а также удобств и услуг, которые оказались достаточно грандиозными и премиальными. Яркий интерьер с потрясающим дизайном и безупречным декором создают больше элегантности и простора, что делает его достойным выбором и возможностью выбора для каждого.

Благодаря потрясающим планам оплаты каждый может легко и доступно забронировать свой любимый дом в этом замечательном районе города. Что является удивительным в преимуществах местоположения и премиум в удобствах. Приходите и посмотрите все здесь, включая все форматы планов, чтобы получить максимальную отдачу от этого надежного развития.

Основные моменты:

  • Квартиры, таунхаусы и пентхаусы с эксклюзивным дизайном
  • Отличная ориентация и потрясающие дома с прекрасным дизайном
  • Яркий интерьер и архитектурный гений в Al Barsha South
  • Удобства и услуги мирового класса для комфорта
  • Доступны гибкие и привлекательные варианты оплаты
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