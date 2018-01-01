Коттеджный посёлок Sobha Reserve Villas

Блестящий проект Sobha Reserve в Wadi Al Safa 2, Dubailand, предлагающий коллекцию фирменных вилл с 4 и 5 спальнями от Sobha Group , дополненных отдельными удобствами и удобствами фирменного стиля. Ультра-классическая жизнь в Дубайленде, где вы со своей семьей можете заниматься различными видами спорта и развлекаться, прекрасное оборудование и удобства, дополняющие ваши усилия в этом месте.

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