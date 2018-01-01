Жилой комплекс Современная квартира в премиальном комплексе
О комплексе
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Imtiaz developments представляет Westwood Grande 2 на JVC Dubai. Элитный жилой комплекс со студиями и апартаментами с 1 спальней. Эти исключительные резиденции предназначены для высококлассного и роскошного образа жизни.
Комплекс предоставляет множество услуг, которые превосходят ваши ожидания.
Инфраструктура:
- Спортзал;
- Рестораны;
- Бассейн;
- Парковка;
- Камеры видеонаблюдения;
- Супермаркет;
- Детская игровая площадка;
- Спортивные сооружения;
- Зона барбекю;
- Школы;
- Пышные зеленые парки.
Расположение:
- Al Khail Avenue Mall - 07 минут;
- Dubai Marina - 12 минут;
- Jumeirah Beach Residence - 12 минут;
- Mall of the Emirates- 10 минут.
С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!