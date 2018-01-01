Жилой комплекс Современная квартира в премиальном комплексе

Дубай, ОАЭ

Сдача в: 2023

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Роскошные апартаменты в Nobles Tower c 2 спальнями по выгодной цене.



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Nobles Tower – это 45-этажный роскошный жилой комплекс от компании Tiger Properties, расположенный в Бизнес Бэй и включающий меблированные апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями. Высотная башня спроектирована в соответствии с последними архитектурными тенденциями и обладает уникальным внешним видом. Экстерьер жилого комплекса выполнен из высококачественных материалов.



Преимущества ЖК:



- вид на центральную часть города;

- несколько минут до всемирно известного небоскреба Burj Khalifa, торгового центра Dubai Mall, Дубайского международного финансового центра, а также множества дизайнерских магазинов, элитных бутиков и престижных ресторанов, кафе и закусочных;

- размещение в самом Nobles Tower объектов социальной инфраструктуры, фитнес-центра, ресторана, игровой площадки, сада, бассейна, круглосуточной охраны и парковки;

- высотная башня спроектирована в соответствии с последними архитектурными тенденциями и обладает уникальным внешним видом;

- экстерьер жилого комплекса выполнен из высококачественных материалов.



ПЛЮСЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ:



- в 10 минутах ходьбы от комплекса находится автобусная остановка RBC Tower 2;

- до торгового центра Dubai Mall, небоскреба Бурдж-Халифа и парка Бурдж-Парк можно добраться за 15 минут;

- до района ДИФК, парка Сафа и международного аэропорта Дубая можно доехать за 10 минут;

- от Nobles Tower до общественного пляжа Джумейра можно добраться за 20 минут;

- жители небоскреба могут легко добраться до ближайших образовательных и медицинских учреждений, которые расположены в Аль-Сафе и до которых можно добраться менее чем за 20 минут на машине.



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