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Жилой комплекс Современная квартира в премиальном комплексе

Дубай, ОАЭ
от € 268,532
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Жилой комплекс Современная квартира в премиальном комплексе
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О комплексе

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Imtiaz developments представляет Westwood Grande 2 на JVC Dubai. Элитный жилой комплекс со студиями и апартаментами с 1 спальней. Эти исключительные резиденции предназначены для высококлассного и роскошного образа жизни.

Комплекс предоставляет множество услуг, которые превосходят ваши ожидания.

Инфраструктура:
- Спортзал;
- Рестораны;
- Бассейн;
- Парковка;
- Камеры видеонаблюдения;
- Супермаркет;
- Детская игровая площадка;
- Спортивные сооружения;
- Зона барбекю;
- Школы;
- Пышные зеленые парки.

Расположение:
- Al Khail Avenue Mall - 07 минут;
- Dubai Marina - 12 минут;
- Jumeirah Beach Residence - 12 минут;
- Mall of the Emirates- 10 минут.

С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 112.0
Цена за м², € 2 398
Цена квартиры, € 268 532
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Современная квартира в премиальном комплексе
Дубай, ОАЭ
от € 268,532
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 1BR | Palm Gateway | Nakheel
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам удивительные апартаменты с 1 спальней, расположенные в Palm Gateway, Palm Jumeirah, Дубай.

Основные моменты;

  • Отличные интерьеры с финишем на вершине линии
  • Легкий доступ к торговой точке и изысканным ресторанам
  • Особое расположение в самом сердце Пальмы Джумейра
  • Услуги и удобства района мирового класса
  • Беспрепятственный вид на Дубайский горизонт, Пальм Джумейра и Арабские ранчо

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 988 кв.
  • Гардероб
  • Балкон / Терраса
  • Порошковая комната
  • полезность
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Спортивный корт
  • Бассейн
  • Общественный зал
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Зеленое окружение
  • Зона отдыха
  • Район барбекю
  • Пляжная зона
  • больница
  • Спа и Сауна
  • Йога и Медитация
  • Спорт на открытом воздухе

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Резиденция Роскошные апартаменты по выгодной цене!
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2023
Застройщик: DDA Real Estate

Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок!

Роскошные апартаменты в Nobles Tower c 2 спальнями по выгодной цене.

Хотите приобрести квартиру в Дубае? Вы знаете, как инвестировать выгодно!

Мы предоставим Вам:


- Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков;
- Гарантию ежегодного дохода от инвестиций;
- Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет;
- Бесплатное юридическое сопровождение;
- Гарантию безопасности переводов при сделке;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты;
- Покажем лично объект в Дубае или онлайн;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты.

Nobles Tower – это 45-этажный роскошный жилой комплекс от компании Tiger Properties, расположенный в Бизнес Бэй и включающий меблированные апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями. Высотная башня спроектирована в соответствии с последними архитектурными тенденциями и обладает уникальным внешним видом. Экстерьер жилого комплекса выполнен из высококачественных материалов.

Преимущества ЖК:


- вид на центральную часть города;
- несколько минут до всемирно известного небоскреба Burj Khalifa, торгового центра Dubai Mall, Дубайского международного финансового центра, а также множества дизайнерских магазинов, элитных бутиков и престижных ресторанов, кафе и закусочных;
- размещение в самом Nobles Tower объектов социальной инфраструктуры, фитнес-центра, ресторана, игровой площадки, сада, бассейна, круглосуточной охраны и парковки;
- высотная башня спроектирована в соответствии с последними архитектурными тенденциями и обладает уникальным внешним видом;
- экстерьер жилого комплекса выполнен из высококачественных материалов.

ПЛЮСЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ:


- в 10 минутах ходьбы от комплекса находится автобусная остановка RBC Tower 2;
- до торгового центра Dubai Mall, небоскреба Бурдж-Халифа и парка Бурдж-Парк можно добраться за 15 минут;
- до района ДИФК, парка Сафа и международного аэропорта Дубая можно доехать за 10 минут;
- от Nobles Tower до общественного пляжа Джумейра можно добраться за 20 минут;
- жители небоскреба могут легко добраться до ближайших образовательных и медицинских учреждений, которые расположены в Аль-Сафе и до которых можно добраться менее чем за 20 минут на машине.

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Жилой комплекс Плавучие виллы с подводными нижними этажами, зонами отдыха и джакузи, The World Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Плавучие виллы - это воплощение инноваций, достигнутых благодаря сочетанию инженерного искусства и воображения. Они представляют собой воплощение вневременного дизайна и мастерства.

Все виллы с 3 этажами, включая впечатляющий подводный этаж. На верхнем открытом этаже есть зона отдыха с обеденной зоной и джакузи. Также для владельцев есть обслуживание номеров, доступ к бассейну и пляжу на острове.

Соединены с причалами.

План оплаты: 25% первоначальный взнос / 75% по договоренности после заключения сделки.

Расположение и объекты поблизости

Дубай — один из главных инвестиционных центров мира. Местный рынок ориентирован на покупателей роскошных особняков и квартир в небоскрёбах. Среди популярных районов — Пальма Джумейра, Дубай Марина, Даунтаун Дубай, Джумейра Бич Резиденс, Эмирейтс Хиллс, Дейра, Арабиан Ранчес. В Дубае много объектов, характеризующихся эпитетом «самый». Здесь находятся самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Халифа, два самых высоких отеля — похожая на парус семизвёздочная гостиница Бурдж-аль-Араб и Башня Розы. Здесь расположен один из самых известных крытых лыжных комплексов Ski Dubai с 60-метровой искусственной горой и пятью склонами. Дубайские торговые центры — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall и другие — входят в число самых крупных в мире. В водах Персидского залива создан самый большой искусственный остров Пальма Джумейра.

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