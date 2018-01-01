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Жилой комплекс Эксклюзивные апартаменты для инвестиций

Дубай, ОАЭ
от € 457,504
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Жилой комплекс Эксклюзивные апартаменты для инвестиций
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О комплексе

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Creek Waters — премиальный комплекс от Emaar Properties, расположенный на Creek Island в Dubai Creek Harbour. Здесь представлены роскошные апартаменты с 1–4 спальнями и восемь таунхаусов с тремя спальнями. Также в продаже один эксклюзивный двухуровневый пентхаус с пятью спальнями. Площадь резиденций варьируется от 70 кв. м до 761 кв. м.
Жители комплекса смогут наслаждаться не только максимальным комфортом, но и изумительными видами на набережную. В таунхаусах обустроены просторные террасы на крыше, позволяющие наслаждаться местными пейзажами и завораживающим горизонтом Дубая.

Инфраструктура:
Для жителей комплекса Creek Waters предусмотрено множество удобств, среди которых:

- инфинити-бассейн и просторная терраса для загара;
- игровая зона и бассейн для детей;
- смотровые площадки;
- тренажерный зал, оборудованный по последнему слову техники, с видом на бассейн;
- барбекю-зона;
- открытая площадка для занятий йогой.

Расположение:

Creek Waters находится в юго-восточной части Creek Island. Недалеко расположен другой премиальный комплекс от Emaar Properties — Creek Edge. Также рядом находится шоссе Ras Al Khor Road, благодаря чему можно быстро добраться в любую точку Дубая. Например, примерно за 15 минут можно доехать до Dubai International Airport, Downtown Dubai и Business Bay. Воспользовавшись Dubai Creek Harbour Marine Transport Station, можно быстро добраться до Dubai Festival City и насладиться фантастическим видом на окрестности.

В радиусе 15 минут ходьбы от комплекса расположены все необходимые для жизни объекты инфраструктуры:

- Maple Bear Nursery Creek Harbour;
- W Mart Supermarket;
- Aster Pharmacy 142;
- Geant Express, W Mart Supermarket;
- рестораны Next Door Kitchen, Soulgreen Dubai, The Courtyard;
- Address Grand Creek Harbour.

Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов в ОАЭ под Ваш бюджет и пожелания!

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 70.0
Цена за м², € 5 989
Цена квартиры, € 419 259
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 91.0
Цена за м², € 5 532
Цена квартиры, € 503 367
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Эксклюзивные апартаменты для инвестиций
Дубай, ОАЭ
от € 457,504
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 2BR | Community View | Furnished
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить полностью 2-комнатную квартиру, расположенную в Ливате, Арджан, Дубай.

Удобства и удобства;

- 2 спальни
- 3 ванны
- полностью меблирована
- БУА; 1236 кв 
- Столовая
- Открытая кухня
- Область обучения и магазина
- Пороховая комната 
- Прогулка в шкафу 
- Балкон и Терраса 
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона 
- зона барбекю
- Бассейн
- Тренажерный зал
- Столовая и розничная торговля 
- Ресторан и Кафе 
- Детская игровая площадка
- Детский бассейн и бассейн
- Всплеск фонтана 
- Электронные игровые комнаты
- беседка 
- Кофейный бар 
- Фитнес-студия 
- Оздоровительный и оздоровительный центр 
- Клубная комната
- Огненная яма 
- Кинотеатр 
- Бизнес Центр
- Школа и Институт 
- Супермаркет и Торговая зона
- Беговая дорожка, Велоспорт и Бег трусцой
- Зона йоги и медитации 

Места поблизости;

- Dubai Hills Mall - 05 минут
- Шейх Зайед Роуд - 10 минут
- Бурдж Аль Араб - 10 минут
- Торговый центр Эмиратов - 10 минут 
- Бизнес Бэй - 20 минут
- Центр города Дубай - 20 минут
- Международный аэропорт Дубая - 25 минут 

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 3BR | +Maid | Palm Gateway
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам роскошную 3-комнатную квартиру, расположенную в Палм-Джумейре, известную как Palm Gateway от Nakheel

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 2369 кв.
  • Горничная комната
  • изучение
  • Порошковая комната
  • Область магазина
  • полезность
  • Разный комод для обоих полов
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Спортивный корт
  • Бассейн
  • Общественный зал
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Зеленое окружение
  • Зона отдыха
  • Район барбекю
  • Пляжная зона
  • больница
  • Спа и Сауна
  • Йога и Медитация
  • Спорт на открытом воздухе

Соседство поблизости;

  • Dubai Media City – 0,9 км
  • Зеленые – 1,8 км
  • Виды – 1,9 км
  • Barsha Heights – 2,2 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Резиденция Квартира-студия в современном стиле!
Дубай, ОАЭ
Застройщик: DDA Real Estate

Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки.

Современная квартира-студия в жилом комплексе с семейной концепцией.

Хотите приобрести квартиру в Дубае? Отличная идея! Мы поможем Вам с переездом и оформлением резидентства!

Мы предоставим Вам:


- Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков;
- Гарантию ежегодного дохода от инвестиций;
- Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет;
- Бесплатное юридическое сопровождение;
- Гарантию безопасности переводов при сделке;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты;
- Покажем лично объект в Дубае или онлайн;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты.

Glamz Residence - новый комплекс меблированных апартаментов в новом жилом районе Al Furjan в Дубае, рядом со станцией метро и недалеко от пляжей.

Все апартаменты полностью меблированы и оборудованы по самому высокому классу. Использование самых передовых современных инноваций делает эти квартиры уникальными. В меблировку входит диван-трансформер, который легко превращается в полноразмерную кровать. Таким образом, вы получаете просторную гостиную днем ​​и удобную гостевую спальню ночью.

Все помещения продаются с полной отделкой и имеют панорамные окна и открытые балконы.


Характеристики квартир:


- Полностью меблированы
- Есть балкон/терраса
- Бытовая техника: холодильник, стиральная машина, посудомоечная машина, плита, телевизор, микроволновая печь
- Кондиционер
- Охранная сигнализация
- Высокоскоростной доступ к интернету

Инфраструктура и удобства проекта:


- Благоустроенная озелененная территория
- Бассейны, зона для загара и отдыха
- Лобби и консьерж-сервис
- Тренажерный зал
- Рестораны и магазины
- Детская игровая площадка
- Теннисный корт
- Спортивная площадка

Расположение:


- Рядом находятся торговые центры Discovery Pavilion и Battuta Mall
- Недалеко находится Dubai Marina и JBR Walk
- До моря 5 км
- До аэропорта Al Maktoum 30 км

За 10 минут можно дойти до детского сада Jebel Ali Village Nursery, а за 20 минут до школы The Arbor School.

В районе Al Furjan также есть два торговых центра: восточный и западный павильоны Al Furjan Pavilion, до которых можно доехать менее чем за 10 минут. Это же время займет дорога до ближайшей больницы NMC Royal Hospital в DIP.

С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!

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