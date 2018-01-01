Жилой комплекс Эксклюзивные апартаменты для инвестиций
О комплексе
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Creek Waters — премиальный комплекс от Emaar Properties, расположенный на Creek Island в Dubai Creek Harbour. Здесь представлены роскошные апартаменты с 1–4 спальнями и восемь таунхаусов с тремя спальнями. Также в продаже один эксклюзивный двухуровневый пентхаус с пятью спальнями. Площадь резиденций варьируется от 70 кв. м до 761 кв. м.
Жители комплекса смогут наслаждаться не только максимальным комфортом, но и изумительными видами на набережную. В таунхаусах обустроены просторные террасы на крыше, позволяющие наслаждаться местными пейзажами и завораживающим горизонтом Дубая.
Инфраструктура:
Для жителей комплекса Creek Waters предусмотрено множество удобств, среди которых:
- инфинити-бассейн и просторная терраса для загара;
- игровая зона и бассейн для детей;
- смотровые площадки;
- тренажерный зал, оборудованный по последнему слову техники, с видом на бассейн;
- барбекю-зона;
- открытая площадка для занятий йогой.
Расположение:
Creek Waters находится в юго-восточной части Creek Island. Недалеко расположен другой премиальный комплекс от Emaar Properties — Creek Edge. Также рядом находится шоссе Ras Al Khor Road, благодаря чему можно быстро добраться в любую точку Дубая. Например, примерно за 15 минут можно доехать до Dubai International Airport, Downtown Dubai и Business Bay. Воспользовавшись Dubai Creek Harbour Marine Transport Station, можно быстро добраться до Dubai Festival City и насладиться фантастическим видом на окрестности.
В радиусе 15 минут ходьбы от комплекса расположены все необходимые для жизни объекты инфраструктуры:
- Maple Bear Nursery Creek Harbour;
- W Mart Supermarket;
- Aster Pharmacy 142;
- Geant Express, W Mart Supermarket;
- рестораны Next Door Kitchen, Soulgreen Dubai, The Courtyard;
- Address Grand Creek Harbour.
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