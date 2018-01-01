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Жилой комплекс Квартира с потрясающим видом на зеленый район

Дубай, ОАЭ
от € 128,385
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Жилой комплекс Квартира с потрясающим видом на зеленый район
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О комплексе

Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости.

DAMAC Hills 2 Edge by Rotana - это проект, разработанный DAMAC Properties в партнерстве с Rotana, ведущей компанией по управлению отелями. Расположенный в DAMAC Hills 2. Квартиры оснащены по последнему слову техники, рабочими столами и балконами. Состоит комплекс из 15 этажей.

Из квартир открывается потрясающий вид на зеленый район. Другие ключевые особенности:
- Ванная комната с душевой кабиной или ванной
- Бесплатный высокоскоростной Wi-Fi
- Мини-бар-холодильник
- 55-дюймовый телевизор со светодиодной подсветкой
- Фен
- Утюг и гладильная доска (по запросу)
- IP-телефоны
- Сейф

Инфраструктура:
- Рестораны: Городской бар и гастроном, кафе с непринужденной обстановкой в течение всего дня и бар у бассейна
- Фитнес-и велнес-клуб Bodylines
- 2 открытых бассейна с регулируемой температурой
- 4 конференц-зала

DAMAC Hills 2 Hotel Edge by Rotana находится в непосредственной близости от дороги Аль-Кудра и является одним из главных преимуществ застройки. Это расположение позволяет легко добраться до нескольких самых популярных локаций эмирата, таких как Дубай Марина, Бизнес Бэй и международный аэропорт Дубая, примерно за 35 минут езды.

Кроме того, в нескольких минутах ходьбы есть множество удобств:
- Супермаркет Carrefour
- Саудовско-немецкие клиники DAMAC Hills 2
- Филиал ветеринарной клиники Blue Oasis D2
- Химчистка и прачечная Jeeves

Звоните или пишите, ответим на все вопросы, касающиеся приобретения апартаментов!

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 45.0
Цена за м², € 3 673
Цена квартиры, € 165 292
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Квартира
Площадь, м² 31.0
Цена за м², € 4 141
Цена квартиры, € 128 385
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Квартира с потрясающим видом на зеленый район
Дубай, ОАЭ
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5-звездочный роскошный отель включает бутик-спа, тренажерный зал, ландшафтные дорожки, большой бассейн, лужайку для гольфа, рестораны, супермаркет и водные объекты. В башне есть круглосуточная закусочная, бар у бассейна и гриль, спорт-бар и китайский ресторан на крыше.

Каждая квартира в здании включает ландшафтный сад и частный бассейн. 271 бассейн и дизайн фасада создают в садах более прохладный микроклимат.

Преимущества

Апартаменты в этом комплексе уже успешно сдаются в аренду и размещены на самых популярных сайтах, включая Booking и Tripadvisor.

Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000.

Расположение и объекты поблизости
  • 17 минут до Пальмы Джумейра
  • 19 минут до Бурдж Аль Араб
  • 21 минута до The Walk JBR
  • 22 минуты до Дубай Молл
  • 28 минут до международного аэропорта Дубая (DXB)
  • 35 минут до нового международного аэропорта Аль-Мактум
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Отель DAMAC Majestine расположен рядом с магазинами, развлечениями и удобствами для отдыха. Внутри вас ждет комфорт уже обставленной мебели в коллекции жилых помещений, спроектированных с исключительным вниманием к деталям.


УДОБСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА:


- роскошный СПА;
- парковка;
- ландшафтные сады;
- специализированные магазины;
- бассейн с регулируемой температурой;
- тренажерный зал;
- парная и сауна.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:


Рядом с DAMAC Majestine находится:
- аэропорт;
- больницы;
- школа
- пляж;
-торговый центр Дубая.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:


- Комиссия 0%;
- Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления;
- Рентабельность инвестиций;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.

ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ:


- Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением.
- Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни.
- Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае.
- Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку.
- Работаем без комиссии.

ЗВОНИТЕ, ИЛИ ПИШИТЕ, БЕСПЛАТНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЮ ПО ОБЪЕКТАМ ДУБАЯ!
Резиденция AYKON CITY
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Address Property

AYKON CITY – THE EAST TOWERS

Живите в самом престижном районе Дубая.

Станьте соседями с Бурдж-Халифой и Дубайскими фонтанами;

Dubai Canal, City Walk, Boxpark и множеством мировых брендов класса люкс.

АЙКОН Сити состоит из резиденций, гостиничных номеров, гостиничных апартаментов и

офисных помещений с впечатляющими экстерьерами и захватывающими дух видами.

Органические линии Западных башен перекликаются  с улицей Шейха Зайда в двух Западных башнях; создавая элегантные ворота в центр Дубая.

ИНТЕРЬЕРЫ

Интерьеры с прекрасными пропорциями и отделкой по самым высоким стандартам

открывают необыкновенные виды на горизонт Дубая, простирающийся

до Персидского залива. Просторные жилые помещения залиты естественным светом через

окна от пола до потолка.

Каждая из башен была тщательно спроектирована таким образом, чтобы иметь потрясающие

обзорные коридоры со всех сторон: от Sheikh Zayed Road до

the Arabian Gulf; от Dubai Canal до центра города;

от Safa Park до Dubai Marina.

 

AYKON PLAZA

Центральное место в комплексе занимает AYKON Plaza, возвышенная платформа, которая соединяет Восточную башню и предоставляет свои собственные красивые места,

где можно расслабиться и отдохнуть. Здесь найдется что-то для людей любого возраста и настроения, от привлекательных бассейнов и специализированных площадок для занятий спортом до уличных кафе и роскошных бутиков – и еще много чего помимо этого.

КЛУБ

Клуб представляет собой эксклюзивное место только для резидентов. Из клуба должен открываться захватывающий вид на

окрестности, а также место для отдыха и общения.

 

ДУБАЙСКИЙ КАНАЛ

Новый и старый Дубай канал, который образует новый остров внутри города, проходит через несколько жилых и развлекательных комплексов, включая отели, рестораны и магазины. Здесь также есть пристань для яхт, набережная и несколько станций, превращающих его в первоклассный морской транспортный узел.

SHEIKH ZAYED ROAD

Являясь главной транспортной артерией Дубая и самой длинной дорогой в ОАЭ, Sheikh Zayed Road

обеспечивает легкий доступ к остальной части города и другим

эмиратам за его пределами, а также является захватывающим местом среди знаменитых небоскребов Дубая.

 

РЕЗИДЕНЦИИ – ВОСТОЧНЫЕ БАШНИ

Почувствуйте себя как дома в AYKON CITY и насладитесь невероятным видом на

окрестности. Выбирайте из студий, а также из резиденций с одной, двумя и тремя спальнями.

 

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