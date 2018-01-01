Жилой комплекс Квартира с потрясающим видом на зеленый район

Дубай, ОАЭ

5-звездочный роскошный отель включает бутик-спа, тренажерный зал, ландшафтные дорожки, большой бассейн, лужайку для гольфа, рестораны, супермаркет и водные объекты. В башне есть круглосуточная закусочная, бар у бассейна и гриль, спорт-бар и китайский ресторан на крыше.

Каждая квартира в здании включает ландшафтный сад и частный бассейн. 271 бассейн и дизайн фасада создают в садах более прохладный микроклимат.

Преимущества

Апартаменты в этом комплексе уже успешно сдаются в аренду и размещены на самых популярных сайтах, включая Booking и Tripadvisor.

Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000.

17 минут до Пальмы Джумейра

19 минут до Бурдж Аль Араб

21 минута до The Walk JBR

22 минуты до Дубай Молл

28 минут до международного аэропорта Дубая (DXB)

35 минут до нового международного аэропорта Аль-Мактум

Расположение и объекты поблизости