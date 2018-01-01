Жилой комплекс Квартира с потрясающим видом на зеленый район
О комплексе
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DAMAC Hills 2 Edge by Rotana - это проект, разработанный DAMAC Properties в партнерстве с Rotana, ведущей компанией по управлению отелями. Расположенный в DAMAC Hills 2. Квартиры оснащены по последнему слову техники, рабочими столами и балконами. Состоит комплекс из 15 этажей.
Из квартир открывается потрясающий вид на зеленый район. Другие ключевые особенности:
- Ванная комната с душевой кабиной или ванной
- Бесплатный высокоскоростной Wi-Fi
- Мини-бар-холодильник
- 55-дюймовый телевизор со светодиодной подсветкой
- Фен
- Утюг и гладильная доска (по запросу)
- IP-телефоны
- Сейф
Инфраструктура:
- Рестораны: Городской бар и гастроном, кафе с непринужденной обстановкой в течение всего дня и бар у бассейна
- Фитнес-и велнес-клуб Bodylines
- 2 открытых бассейна с регулируемой температурой
- 4 конференц-зала
DAMAC Hills 2 Hotel Edge by Rotana находится в непосредственной близости от дороги Аль-Кудра и является одним из главных преимуществ застройки. Это расположение позволяет легко добраться до нескольких самых популярных локаций эмирата, таких как Дубай Марина, Бизнес Бэй и международный аэропорт Дубая, примерно за 35 минут езды.
Кроме того, в нескольких минутах ходьбы есть множество удобств:
- Супермаркет Carrefour
- Саудовско-немецкие клиники DAMAC Hills 2
- Филиал ветеринарной клиники Blue Oasis D2
- Химчистка и прачечная Jeeves
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