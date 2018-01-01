Жилой комплекс Элитный таунхаус в семейном районе

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Mudon Al Ranim 5 – новый комплекс элитных таунхаусов с 3 и 4 спальнями от одного из ведущих девелоперов в ОАЭ Dubai Properties. Проект станет последним дополнением к семейно-ориентированному комьюнити Mudon, которое входит в число самых востребованных сообществ в Дубае. Оно обеспечивает своим резидентам спокойную жизнь в гармонии с природой, в окружении зеленых насаждений и удобств мирового класса на пороге дома.



Во всех типах резиденций предусмотрены балконы, а также комнаты для прислуги с отдельной ванной комнатой и крытые парковки на два машиноместа. Кроме того, планировка всех трехэтажных таунхаусов включает в себя просторную семейную комнату на уровне крыши.



Роскошные резиденции разместят по периметру Mudon Al Ranim Park, поэтому из окон таунхаусов будет открываться вид на пышную зелень. Этот просторный парк с ландшафтными садами и извилистыми затененными тропинками станет идеальным местом для семейных пикников и прогулок.



Благодаря окнам во всю стену комнаты таунхаусов будут залиты солнцем, а белый цвет и нежные бежевые оттенки в интерьере обеспечат ощущение легкости и простора. В отделке таунхаусов будут использованы высококачественные материалы.



На территории Mudon Al Ranim Park создана детская игровая площадка, а также зона для активного отдыха для посетителей всех возрастов.



Жителям Mudon будут доступны следующие удобства:

- бассейны;

- фитнес-зоны;

- зоны для медитации;

- баскетбольная площадка;

- волейбольная площадка;

- футбольное поле;

- игровые зоны для детей;

- детская полоса препятствий;

- многофункциональные лужайки для проведения мероприятий;

- зоны для пикников;

- общественный центр с супермаркетом Geant Express Supermarket Mudon;

- зона для выгула собак.



Расположение:

Так, в радиусе 10–15 минут езды от Mudon Al Ranim расположены:



- детские сады;

- школы;

- больницы;

- гольф-клуб мирового класса Trump International Golf Club;

- конноспортивный клуб Dubai Polo & Equestrian Club;

- торговые центры;

- Dubai Butterfly Garden – крытый сад бабочек, претендующий на статус крупнейшего в мире и предлагающий гостям полюбоваться 15 000 чешуекрылых 50 видов;

- крупные спорткомплексы Dubai Sports City и Hamdan Sports Complex;

- тематический парк Global Village, знакомящий посетителей с культурой разных стран и предлагающий широкий выбор развлечений.



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