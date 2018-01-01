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Жилой комплекс Элитный таунхаус в семейном районе

Дубай, ОАЭ
от € 572,440
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Жилой комплекс Элитный таунхаус в семейном районе
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О комплексе

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Mudon Al Ranim 5 – новый комплекс элитных таунхаусов с 3 и 4 спальнями от одного из ведущих девелоперов в ОАЭ Dubai Properties. Проект станет последним дополнением к семейно-ориентированному комьюнити Mudon, которое входит в число самых востребованных сообществ в Дубае. Оно обеспечивает своим резидентам спокойную жизнь в гармонии с природой, в окружении зеленых насаждений и удобств мирового класса на пороге дома.

Во всех типах резиденций предусмотрены балконы, а также комнаты для прислуги с отдельной ванной комнатой и крытые парковки на два машиноместа. Кроме того, планировка всех трехэтажных таунхаусов включает в себя просторную семейную комнату на уровне крыши.

Роскошные резиденции разместят по периметру Mudon Al Ranim Park, поэтому из окон таунхаусов будет открываться вид на пышную зелень. Этот просторный парк с ландшафтными садами и извилистыми затененными тропинками станет идеальным местом для семейных пикников и прогулок.

Благодаря окнам во всю стену комнаты таунхаусов будут залиты солнцем, а белый цвет и нежные бежевые оттенки в интерьере обеспечат ощущение легкости и простора. В отделке таунхаусов будут использованы высококачественные материалы.

На территории Mudon Al Ranim Park создана детская игровая площадка, а также зона для активного отдыха для посетителей всех возрастов.

Жителям Mudon будут доступны следующие удобства:
- бассейны;
- фитнес-зоны;
- зоны для медитации;
- баскетбольная площадка;
- волейбольная площадка;
- футбольное поле;
- игровые зоны для детей;
- детская полоса препятствий;
- многофункциональные лужайки для проведения мероприятий;
- зоны для пикников;
- общественный центр с супермаркетом Geant Express Supermarket Mudon;
- зона для выгула собак.

Расположение:
Так, в радиусе 10–15 минут езды от Mudon Al Ranim расположены:

- детские сады;
- школы;
- больницы;
- гольф-клуб мирового класса Trump International Golf Club;
- конноспортивный клуб Dubai Polo & Equestrian Club;
- торговые центры;
- Dubai Butterfly Garden – крытый сад бабочек, претендующий на статус крупнейшего в мире и предлагающий гостям полюбоваться 15 000 чешуекрылых 50 видов;
- крупные спорткомплексы Dubai Sports City и Hamdan Sports Complex;
- тематический парк Global Village, знакомящий посетителей с культурой разных стран и предлагающий широкий выбор развлечений.

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Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Дуплекс
Площадь, м² 218.0 – 229.0
Цена за м², € 2 626 – 3 015
Цена квартиры, € 572 440 – 690 443
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Элитный таунхаус в семейном районе
Дубай, ОАЭ
от € 572,440
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Окончание строительства - январь 2024 года.

Особенности квартир
  • Двойные стеклопакеты
  • Кухонная мебель и бытовая техника
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в спокойном престижном районе с множеством магазинов, кафе, ресторанов, салонов красоты, парков, детских площадок.

  • Парк цветов - 10 минут
  • Автодром - 10 минут
  • Школы и детские сады - 5 минут езды
  • Дубай Молл - 20 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 40 минут
  • Станция метро - 21 минута
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Окончание строительства - сентябрь 2023 года.

Преимущества

Гарантированный доход 7% в течение 10 лет.

Расположение и объекты поблизости
  • Шейх-Зайед-Роад - 5 минут
  • Станция метро - 10 минут
  • Международный аэропорт - 35 минут
  • Дубай Марина - 7 минут
  • Бурдж Халифа - 20 минут
  • Пальма Джумейра - 15 минут
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Окончание строительства - октябрь 2026 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с автомагистралями, школами и медицинскими центрами.

  • Дубай Марина - 30 минут
  • Бизнес-Бэй - 30 минут
  • Даунтаун Дубай - 30 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 40 минут
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