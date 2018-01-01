Жилой комплекс Элитный таунхаус в семейном районе
О комплексе
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Mudon Al Ranim 5 – новый комплекс элитных таунхаусов с 3 и 4 спальнями от одного из ведущих девелоперов в ОАЭ Dubai Properties. Проект станет последним дополнением к семейно-ориентированному комьюнити Mudon, которое входит в число самых востребованных сообществ в Дубае. Оно обеспечивает своим резидентам спокойную жизнь в гармонии с природой, в окружении зеленых насаждений и удобств мирового класса на пороге дома.
Во всех типах резиденций предусмотрены балконы, а также комнаты для прислуги с отдельной ванной комнатой и крытые парковки на два машиноместа. Кроме того, планировка всех трехэтажных таунхаусов включает в себя просторную семейную комнату на уровне крыши.
Роскошные резиденции разместят по периметру Mudon Al Ranim Park, поэтому из окон таунхаусов будет открываться вид на пышную зелень. Этот просторный парк с ландшафтными садами и извилистыми затененными тропинками станет идеальным местом для семейных пикников и прогулок.
Благодаря окнам во всю стену комнаты таунхаусов будут залиты солнцем, а белый цвет и нежные бежевые оттенки в интерьере обеспечат ощущение легкости и простора. В отделке таунхаусов будут использованы высококачественные материалы.
На территории Mudon Al Ranim Park создана детская игровая площадка, а также зона для активного отдыха для посетителей всех возрастов.
Жителям Mudon будут доступны следующие удобства:
- бассейны;
- фитнес-зоны;
- зоны для медитации;
- баскетбольная площадка;
- волейбольная площадка;
- футбольное поле;
- игровые зоны для детей;
- детская полоса препятствий;
- многофункциональные лужайки для проведения мероприятий;
- зоны для пикников;
- общественный центр с супермаркетом Geant Express Supermarket Mudon;
- зона для выгула собак.
Расположение:
Так, в радиусе 10–15 минут езды от Mudon Al Ranim расположены:
- детские сады;
- школы;
- больницы;
- гольф-клуб мирового класса Trump International Golf Club;
- конноспортивный клуб Dubai Polo & Equestrian Club;
- торговые центры;
- Dubai Butterfly Garden – крытый сад бабочек, претендующий на статус крупнейшего в мире и предлагающий гостям полюбоваться 15 000 чешуекрылых 50 видов;
- крупные спорткомплексы Dubai Sports City и Hamdan Sports Complex;
- тематический парк Global Village, знакомящий посетителей с культурой разных стран и предлагающий широкий выбор развлечений.
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