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Жилой комплекс Апартаменты с многочисленными удобствами

Дубай, ОАЭ
от € 576,867
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Жилой комплекс Апартаменты с многочисленными удобствами
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О комплексе

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SO/ Uptown Dubai Hotel & Residences — новый проект от DMCC, который реализуется в сотрудничестве с Accor. В 81-этажном комплексе в Uptown Dubai разместятся офисы на 22-х этажах и 227 немеблированных резиденций на верхних 28-и этажах: апартаменты с 1–3 спальнями, дуплексы с двумя спальнями и всего два пентхауса с тремя спальнями. Кроме того, на 10-ти этажах разместится отель на 188 номеров SO/ Uptown Dubai Hotel от всемирно известного оператора Accor Group.

Площадь на продажу недвижимости варьируется от 58 кв. м до 325 кв. м. В каждой резиденции предусмотрены балкон и дамская комната, а в отдельных вариантах планировок — комната для прислуги и прачечная, обеспечивающие жильцам абсолютный комфорт.

Резиденты SO/ Uptown Dubai Hotel &amp; Residences смогут воспользоваться многочисленными удобствами, ориентированными на роскошный образ жизни, среди которых:

- отдельный вход и лобби для резидентов;
- эксклюзивный лаундж для жильцов;
- частный кинотеатр с новейшими аудиовизуальными технологиями;
- многофункциональное пространство для проведения приватных мероприятий;
- крытый бассейн-инфинити с детским бассейном и бунгало для отдыха;
- фитнес-клуб SO/ Fit;
- детский клуб SO/ Kids;
- Sky lounge.

Расположение:
Проект SO/ Uptown Dubai Hotel & Residences удобно расположен вдоль Al Khail St, которая ведет к пересечению магистралей Garn Al Sabkha St и Sheikh Zayed Rd. Благодаря этому жители комплекса легко смогут добраться до многих востребованных локаций, включая Business Bay, Downtown Dubai и Dubai International Airport, которые находятся в радиусе 30 минут езды. В нескольких минутах ходьбы есть несколько автобусных остановок, в том числе JLT, Dubai Star Tower и JLT, The Dome Tower, а также станция метро DMCC Metro Station.

В 20 минутах ходьбы от SO/ Uptown Dubai Hotel & Residences расположено множество социально значимых объектов, среди которых:

- Island Mini Mart;
- Flavors Super Market;
- German Clinic 2 DMCC;
- Modern Vet JLT;
- Oakfield Early Learning Center DMCC.

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Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 79.0
Цена за м², € 7 302
Цена квартиры, € 576 867
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 115.0
Цена за м², € 8 317
Цена квартиры, € 956 509
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Резиденция располагает инфинити-бассейном, детским бассейном и детской площадкой, тренажерным залом, зоной барбекю.

Окончание строительства - сентябрь 2027 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с набережной и центральным парком.

  • Бурдж Халифа - 15 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 10 минут
  • Яхт-клуб - 5 минут
Многоквартирный жилой дом 1BR | Erin | City Walk
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Центральном парке, City Walk, известном как Erin от Meraas.

Основные моменты;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 1310 кв.
  • полезность
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • 24/7 Безопасность
  • Доступ к пляжу
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Вид на море
  • больница
  • Спа и Сауна
  • Водная активность
  • Бег, Бег и Велоспорт
  • Йога и Медитация
  • Парк собак
  • Теннис, Сквош и Баскетбольный корт
  • Настольный игровой стол
  • Область событий
  • Функциональная комната
  • питомник
  • Павильоны для пикников

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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Застройщик: DDA Real Estate

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Грузии и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

Remraam - новый масштабный жилой комплекс апартаментов премиум-класса, расположенный в западной части района Дубайленд в Дубае, на пересечении дороги Эмирейтс и улицы Хесса, рядом гольф-полями района Гольф Сити, с легким доступом к шоссе Мохаммеда бин Зайеда.

Remraam состоит из средне этажных зданий, окруженных пышной зеленью парковых зон и садов. На продажу предлагаются апартаменты с одной и двумя спальнями, а также апартаменты с двумя спальнями и комнатами для прислуги. Здания отличают чистая современная эстетика с цветовой гаммой, которая дополняет естественное окружение. Большие окна, просторная планировка и высококачественные материалы придают апартаментам атмосферу тепла, а использование деревянных акцентов вносит классический штрих в современный дизайн. На кухнях и в ванных комнатах установлены первоклассные фитинги и светильники.

Инфраструктура:
- Сады и зеленые зоны, ландшафтный дизайн;
- Пешеходные и беговые дорожки;
- Крытые и открытые зоны отдыха;
- Бассейны для взрослых и детей;
- Спортивные объекты и площадки;
- Магазины, рестораны и кафе;
- Фитнес-центр;
- Спа-центр;
- Детские площадки;
- Площадки барбекю;
- Авто- и велопарковка;
- Служба безопасности.

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