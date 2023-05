Жилой комплекс Апартаменты с многочисленными удобствами

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

SO/ Uptown Dubai Hotel & Residences — новый проект от DMCC, который реализуется в сотрудничестве с Accor. В 81-этажном комплексе в Uptown Dubai разместятся офисы на 22-х этажах и 227 немеблированных резиденций на верхних 28-и этажах: апартаменты с 1–3 спальнями, дуплексы с двумя спальнями и всего два пентхауса с тремя спальнями. Кроме того, на 10-ти этажах разместится отель на 188 номеров SO/ Uptown Dubai Hotel от всемирно известного оператора Accor Group.



Площадь на продажу недвижимости варьируется от 58 кв. м до 325 кв. м. В каждой резиденции предусмотрены балкон и дамская комната, а в отдельных вариантах планировок — комната для прислуги и прачечная, обеспечивающие жильцам абсолютный комфорт.



Резиденты SO/ Uptown Dubai Hotel & Residences смогут воспользоваться многочисленными удобствами, ориентированными на роскошный образ жизни, среди которых:



- отдельный вход и лобби для резидентов;

- эксклюзивный лаундж для жильцов;

- частный кинотеатр с новейшими аудиовизуальными технологиями;

- многофункциональное пространство для проведения приватных мероприятий;

- крытый бассейн-инфинити с детским бассейном и бунгало для отдыха;

- фитнес-клуб SO/ Fit;

- детский клуб SO/ Kids;

- Sky lounge.



Расположение:

Проект SO/ Uptown Dubai Hotel & Residences удобно расположен вдоль Al Khail St, которая ведет к пересечению магистралей Garn Al Sabkha St и Sheikh Zayed Rd. Благодаря этому жители комплекса легко смогут добраться до многих востребованных локаций, включая Business Bay, Downtown Dubai и Dubai International Airport, которые находятся в радиусе 30 минут езды. В нескольких минутах ходьбы есть несколько автобусных остановок, в том числе JLT, Dubai Star Tower и JLT, The Dome Tower, а также станция метро DMCC Metro Station.



В 20 минутах ходьбы от SO/ Uptown Dubai Hotel & Residences расположено множество социально значимых объектов, среди которых:



- Island Mini Mart;

- Flavors Super Market;

- German Clinic 2 DMCC;

- Modern Vet JLT;

- Oakfield Early Learning Center DMCC.



