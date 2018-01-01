Жилой комплекс Апартаменты с многочисленными удобствами
О комплексе
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SO/ Uptown Dubai Hotel & Residences — новый проект от DMCC, который реализуется в сотрудничестве с Accor. В 81-этажном комплексе в Uptown Dubai разместятся офисы на 22-х этажах и 227 немеблированных резиденций на верхних 28-и этажах: апартаменты с 1–3 спальнями, дуплексы с двумя спальнями и всего два пентхауса с тремя спальнями. Кроме того, на 10-ти этажах разместится отель на 188 номеров SO/ Uptown Dubai Hotel от всемирно известного оператора Accor Group.
Площадь на продажу недвижимости варьируется от 58 кв. м до 325 кв. м. В каждой резиденции предусмотрены балкон и дамская комната, а в отдельных вариантах планировок — комната для прислуги и прачечная, обеспечивающие жильцам абсолютный комфорт.
Резиденты SO/ Uptown Dubai Hotel & Residences смогут воспользоваться многочисленными удобствами, ориентированными на роскошный образ жизни, среди которых:
- отдельный вход и лобби для резидентов;
- эксклюзивный лаундж для жильцов;
- частный кинотеатр с новейшими аудиовизуальными технологиями;
- многофункциональное пространство для проведения приватных мероприятий;
- крытый бассейн-инфинити с детским бассейном и бунгало для отдыха;
- фитнес-клуб SO/ Fit;
- детский клуб SO/ Kids;
- Sky lounge.
Расположение:
Проект SO/ Uptown Dubai Hotel & Residences удобно расположен вдоль Al Khail St, которая ведет к пересечению магистралей Garn Al Sabkha St и Sheikh Zayed Rd. Благодаря этому жители комплекса легко смогут добраться до многих востребованных локаций, включая Business Bay, Downtown Dubai и Dubai International Airport, которые находятся в радиусе 30 минут езды. В нескольких минутах ходьбы есть несколько автобусных остановок, в том числе JLT, Dubai Star Tower и JLT, The Dome Tower, а также станция метро DMCC Metro Station.
В 20 минутах ходьбы от SO/ Uptown Dubai Hotel & Residences расположено множество социально значимых объектов, среди которых:
- Island Mini Mart;
- Flavors Super Market;
- German Clinic 2 DMCC;
- Modern Vet JLT;
- Oakfield Early Learning Center DMCC.
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