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Квартира в новостройке Sobha One Tower D

Дубай, ОАЭ
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Квартира в новостройке Sobha One Tower D
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О комплексе

Sobha One от Sobha Realty — это новый жилой комплекс, в котором город и природа сливаются воедино, а работа находит баланс с игрой, чтобы стать «Единым». Уникальный проект расположен в Собха-Хартленде, одном из самых привлекательных мест в Дубае, и находится в непосредственной близости от центра Дубая и заповедника дикой природы Рас-Аль-Хор.

Sobha One будет состоять из пяти соединенных между собой башен высотой от 30 до 66 этажей. Среди 2700 предлагаемых квартир есть квартиры с 1-4 спальнями, а также дуплексы с 2 и 4 спальнями. Прачечная / подсобное помещение будет входить в стандартную комплектацию всех объектов, а комната для прислуги будет присутствовать в 3+ единицах.

В апартаментах Sobha One с 1,5 спальнями также есть кабинет. Из панорамных окон и балконов жильцы смогут насладиться видом на хрустальные лагуны, заповедник Рас-Аль-Хор, а также на 18-луночное поле для гольфа, которое займет территорию перед башнями и привлечет как новичков, так и новичков. и профессиональные игроки.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Инфраструктура рядом
Аэропорт 3 500 м
Торговый центр 4 000 м
Магазин 400 м
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Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в D3, известную как Design Quarter от Meraas

Удобства и удобства;

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в D3, известную как Design Quarter от Meraas

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 1633 кв.
  • Порошковая комната
  • фойе
  • Горничная комната
  • Прогулка в шкафчике
  • Балкон и Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • Район барбекю
  • тренажерный зал
  • 24/7 безопасности
  • Фитнес-центр
  • Игровая зона
  • Зеленая облачность
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Зона катания на коньках
  • Йога и Медитация
  • Чемпионат по гольфу
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Шоппинг и супермаркет

Близлежащее расположение;

  • Заповедник Рас Аль Хор – 05 минут
  • Бурдж Халифа – 10 минут
  • Центр города Дубай – 10 минут
  • Шейх Зайед Роуд – 15 минут
  • Дубай Молл – 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 15 минут
  • Пляж Джумейра – 20 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в Арджане, известную как Elano by Oro 24

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 3 ванны
  • Полу-меблированный
  • BUA; 1045 кв.
  • Порошковая комната
  • Область магазина
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Детская игровая площадка
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Шоппинг и супермаркет
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр
  • Спортивный корт
  • Открытый кинотеатр
  • Настольный теннис
  • Клуб здоровья
  • Cabana сидячие места
  • Крытый баскетбол
  • Паровая комната
  • Зал для вечеринок
  • Бильярд
  • Тропический душ
  • библиотека
  • Ландшафтный сад

Расположение рядом;

  • Dubai Sports City – 05 минут
  • Jumeirah Village Circle – 05 минут
  • First Avenue Mall – 10 минут
  • Торговый центр Эмиратов – 15 минут
  • Шейх Зайед Роуд – 20 минут
  • Бизнес-Бей – 20 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 25 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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32–92 м² 3 квартиры
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ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
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- эксклюзивная недвижимость;
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- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

Azizi Amber — последнее дополнение Azizi к Al Furjan, месту. Прекрасная транспортная развязка и удобное расположение на линии метро предлагают жителям правильный баланс между городской суетой и спокойной безмятежностью.

Инфраструктура:
- Широкий выбор магазинов на первом этаже;
- Благоустроенные зоны для прогулок;
- Хорошо оборудованный тренажерный зал;
- Привлекательная детская игровая комната;
- Отдельные бассейны для взрослых и детей;
- Просторная парковка;
- Круглосуточная охрана.

Расположение:
От Azizi Amber легко добраться:

До Мохаммед Бин Заед Роуд - 1 минута;
До станции метро - 10 минут;
До JAFZA - 7 минут;
До Дубай Марина и JBR - 10 минут;
До EXPO CITY DUBAI - 12 минут;
До Пальм Джумейра - 15 минут;
До Международного аэропорта Аль Мактум (DWC) - 15 минут;
До DIFC & BUSINESS BAY - 25 минут.

Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в ОАЭ. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!

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