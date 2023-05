Квартира в новостройке Sobha One Tower D

Sobha One от Sobha Realty — это новый жилой комплекс, в котором город и природа сливаются воедино, а работа находит баланс с игрой, чтобы стать «Единым». Уникальный проект расположен в Собха-Хартленде, одном из самых привлекательных мест в Дубае, и находится в непосредственной близости от центра Дубая и заповедника дикой природы Рас-Аль-Хор.



Sobha One будет состоять из пяти соединенных между собой башен высотой от 30 до 66 этажей. Среди 2700 предлагаемых квартир есть квартиры с 1-4 спальнями, а также дуплексы с 2 и 4 спальнями. Прачечная / подсобное помещение будет входить в стандартную комплектацию всех объектов, а комната для прислуги будет присутствовать в 3+ единицах.



В апартаментах Sobha One с 1,5 спальнями также есть кабинет. Из панорамных окон и балконов жильцы смогут насладиться видом на хрустальные лагуны, заповедник Рас-Аль-Хор, а также на 18-луночное поле для гольфа, которое займет территорию перед башнями и привлечет как новичков, так и новичков. и профессиональные игроки.