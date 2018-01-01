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Квартира в новостройке Sobha One Tower A & B

Дубай, ОАЭ
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Квартира в новостройке Sobha One Tower A & B
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О комплексе

Более 9500 человек будут жить в Sobha One, роскошном многофункциональном комплексе, который будет построен в Рас-Аль-Хор. Будущие покупатели могут выбирать из множества продуманно спроектированных резиденций. Без сомнения, этот комплекс станет одним из самых востребованных жилых комплексов в эмирате Дубай. Это можно объяснить продуманной планировкой и большим количеством объектов сервисной и социальной инфраструктуры, которые присутствуют на территории застройки, таких как мечеть, поликлиника, детские сады, а также разнообразные рестораны и магазины вдоль набережной. .

Недавно анонсированный проект под названием Sobha One будет расположен рядом с оживленной улицей Рас Аль Хор Роуд. Девелопером проекта является Sobha Realty, компания, основанная в Омане в 1976 году как компания, занимающаяся дизайном интерьеров, и с тех пор произвела революцию в цепочке создания стоимости недвижимости, построив новые районы и высококлассные здания. Наиболее известные разработки Sobha Realty включают Sobha Hartland, Creek Vistas Heights, The Crest Grande, Waves и многие другие.

Откройте для себя поле для гольфа Pitch and Putt мирового класса с 18 лунками, каждая из которых тщательно спроектирована.

Захватывающий вид на набережную, поле для гольфа, Бурдж-Халифа и знаменитый городской пейзаж. 

Протянувшаяся почти на полкилометра променад с едой и напитками предлагает изысканные рестораны для интимного ужина, быстрой встречи за чашечкой кофе или плотного обеда. 

Окунитесь в потрясающий вид на город с панорамной террасы на каждой башне.

Потренируйтесь в уникальном внутреннем дворе, который сочетает в себе лучшие тренажерные залы с захватывающими новыми функциями в помещении и на открытом воздухе, включая плавательный бассейн мирового класса.

Гибкий план оплаты 60/40

Начиная с 1,1 млн дирхамов ОАЭ

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Инфраструктура рядом
Аэропорт 35 000 м
Магазин 500 м
Торговый центр 4 000 м
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Многоквартирный жилой дом Sobha One Tower A & B
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Резиденция располагает инфинити-бассейном, тренажерным залом, торговым центром, ресторанами, парковкой, детской площадкой, зоной барбекю, спортивными площадками.

Окончание строительства - сентябрь 2027 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Бурдж Халифа - 7 минут
  • Дубай Молл - 7 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 16 минут
Многоквартирный жилой дом 2BR | Ocean House | Ellington
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в Palm Jumeirah, известную как Ocean House от Ellington

Основные моменты;

  • Удивительные дизайны и архитектура
  • Рядом со многими достопримечательностями и пунктами назначения
  • Простые и доступные варианты плана оплаты

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1785 кв.
  • кладовая
  • прачечная
  • Порошковая комната
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Детская игровая площадка
  • Район барбекю
  • Ресторан и Кафе
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Велоспорт, Бег и Бег трусцой
  • Зона отдыха
  • Школа и Институт
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Доступ к пляжу
  • Открытый кинотеатр
  • Конференц-зал и рабочая зона
  • Клубный салон
  • Тихая зеленая зона
  • Общественный зал

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 1BR | Seascape | Mina Rashid
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Seascape, Мина Рашид, Дубай.

Основные моменты;

  • Бассейн с длинным каналом и набережной Марина
  • Розничная торговля и рестораны на воде
  • Пешеходные мосты для быстрого доступа
  • Привлекательные варианты плана оплаты
  • Современные объекты, как никогда раньше

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 782 кв.
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Фитнес-центр
  • Спортивный корт
  • Отели
  • Водная активность
  • Шоппинг и супермаркет
  • Спа и Сауна
  • Столовая и розничная торговля

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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