Квартира в новостройке Sobha One Tower A & B

Более 9500 человек будут жить в Sobha One, роскошном многофункциональном комплексе, который будет построен в Рас-Аль-Хор. Будущие покупатели могут выбирать из множества продуманно спроектированных резиденций. Без сомнения, этот комплекс станет одним из самых востребованных жилых комплексов в эмирате Дубай. Это можно объяснить продуманной планировкой и большим количеством объектов сервисной и социальной инфраструктуры, которые присутствуют на территории застройки, таких как мечеть, поликлиника, детские сады, а также разнообразные рестораны и магазины вдоль набережной. .

Недавно анонсированный проект под названием Sobha One будет расположен рядом с оживленной улицей Рас Аль Хор Роуд. Девелопером проекта является Sobha Realty, компания, основанная в Омане в 1976 году как компания, занимающаяся дизайном интерьеров, и с тех пор произвела революцию в цепочке создания стоимости недвижимости, построив новые районы и высококлассные здания. Наиболее известные разработки Sobha Realty включают Sobha Hartland, Creek Vistas Heights, The Crest Grande, Waves и многие другие.

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