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Квартира в новостройке 7 Park Central

Дубай, ОАЭ
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Квартира в новостройке 7 Park Central
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О комплексе

7 Park Central в Jumeirah Village Circle (JVC) — это новый проект от Meteora Developers , предлагающий коллекцию роскошных апартаментов премиум-класса с 1 спальней в Дубае . В этих современных домах с высококачественной отделкой и исключительным интерьером пользователи смогут вести насыщенный образ жизни со своими близкими. Уникальная в своем роде доступность и удобства, которые позволят вам жить в мире природы в современном стиле.

Возможность создания современного рая жизни делает его одним из самых привлекательных вариантов инвестиций для пользователей. Где они могут заниматься любовью, веселиться с семьей и исследовать возможности для бизнеса, и все это с беспроблемными вариантами, и в то же время погрузиться в множество удивительных удобств и прекрасных элементов, чтобы поддерживать ритм жизни с искрой.

Это что-то невероятное в своем дизайне и блестящем фасаде, специально подобранных домах с ярким внешним видом, небольшими садами, общественными зонами, пышной зеленью и местами для пикника. Разнообразие удивительных и эксклюзивных удобств способствует более здоровому и активному образу жизни. Окруженный зеленой растительностью, пышными зелеными зонами, с более широким выбором первоклассных магазинов и ресторанов поблизости.

Основные моменты:

  • Удивительные 1-комнатные квартиры со стильным дизайном
  • 19-этажный дом с потрясающими видами
  • Комфортный образ жизни в центре Jumeirah Village Circle
  • Эксклюзивные удобства и удобства в двух шагах
  • Простые и привлекательные варианты оплаты
  • Современный образ жизни среди пышной зелени и окрестностей
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Инфраструктура рядом
Аэропорт 35 000 м
Магазин 200 м
Остановка транспорта 400 м
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Viridis – новый жилой комплекс премиум-класса в сообществе DAMAC Hills 2 .Вне зависимости от того, с какой целью вы ищете недвижимость: для жизни с семьей или для инвестиций, апартаменты в Viridis станут отличным вариантом для вложений благодаря зеленому окружению, роскошным удобствам и престижному расположению.

ОСОБЕННОСТИ:

- бассейн;
- тренажерный зал;
- спа-зона;
- аквапарк;
- поле для игры в крикет;
- теннисная, волейбольная и баскетбольная площадки;
- зона для занятий йогой;
- ландшафтный сад;
- зона для барбекю;
- кинотеатр на открытом воздухе;
- сад бабочек;
- множество парков для пикников;
-танцевальная студия.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Апартаменты находятся всего в нескольких минутах езды от центра города.
Ближайшие торговые центры Mall of The Emirates и Dubai Outlet Mall расположены в 30 минутах езды. В 20 минутах от комплекса находится новый район международной выставки EXPO-2020.
ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ?
- 6 лет опыта работы риелтором,
- более 10 лет опыта в юридической сфере;
- безопасное юридическое сопровождение сделки;
- все о самых прибыльных и комфортных проектах Дубая, честно о минусах и плюсах, о сомнительности объекта;
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- нет дополнительной комиссии;
- расскажем всё о жизни в Дубае.

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Предлагаются таунхаусы с террасами, садами и парковочными местами.

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Окончание строительства - октябрь 2026 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с автомагистралями, школами и медицинскими центрами.

  • Дубай Марина - 30 минут
  • Бизнес-Бэй - 30 минут
  • Даунтаун Дубай - 30 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 40 минут
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ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
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Oxford Gardens – новый жилой комплекс премиум-класса от застройщика Iman Developers. Располагаясь в развитом и привлекательном районе Arjan данный проект предлагает покупателям жизнь в окружении первозданной природы и современной инфраструктуры.

Необычная архитектура моментально выделяет Oxford Gardens среди других жилых проектов. Элегантное сочетание фасадных линий, соединяющих этажи сооружения, белоснежных цветовых оттенков, полустеклянных балконов создает по-настоящему футуристический образ, привлекающий взгляд.

В 10-этажном жилом комплексе представлен широкий выбор недвижимости, который особенно востребован среди покупателей и инвесторов: функциональные и продуманные студии, просторные апартаменты с 1, 2 и 4 спальнями. Каждая резиденция отличается превосходными планировками, а панорамное остекление создает ощущение еще большего простора.

Инфраструктура:
Перед резидентами открывается широкий выбор удобств с эксклюзивным доступом:

- Двухуровневое лобби с общественными пространствами для отдыха;
- Лаунж-зоны;
- Инфинити-бассейн;
- Фитнес-зал с современными тренажерами;
- Зона для йоги;
- Детские игровые площадки;
- Детский бассейн;
- Зоны для барбекю;
- Библиотека;
- Зарядные станции для автомобилей;
- Кинотеатр под открытым небом;
- Спортивные площадки.

Расположение:
Потрясающее расположение в Dubailand открывает жителям доступ к обильно развитой инфраструктуре района. Все, что необходимо для полноценной и комфортной жизни, располагается в 5-10 минутах езды на автомобиле: начиная от детских садов и школ, и заканчивая магазинами и супермаркетами.

При этом жители комплекса не лишены доступа в другие районы эмирата, где расположены ключевые туристические достопримечательности и объекты. Находясь среди главных транспортных магистралей, каждый резидент Oxford Gardens может быстро добраться до популярных районов и объектов.

Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!

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