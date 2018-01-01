Квартира в новостройке 7 Park Central

7 Park Central в Jumeirah Village Circle (JVC) — это новый проект от Meteora Developers , предлагающий коллекцию роскошных апартаментов премиум-класса с 1 спальней в Дубае . В этих современных домах с высококачественной отделкой и исключительным интерьером пользователи смогут вести насыщенный образ жизни со своими близкими. Уникальная в своем роде доступность и удобства, которые позволят вам жить в мире природы в современном стиле.

Возможность создания современного рая жизни делает его одним из самых привлекательных вариантов инвестиций для пользователей. Где они могут заниматься любовью, веселиться с семьей и исследовать возможности для бизнеса, и все это с беспроблемными вариантами, и в то же время погрузиться в множество удивительных удобств и прекрасных элементов, чтобы поддерживать ритм жизни с искрой.

Это что-то невероятное в своем дизайне и блестящем фасаде, специально подобранных домах с ярким внешним видом, небольшими садами, общественными зонами, пышной зеленью и местами для пикника. Разнообразие удивительных и эксклюзивных удобств способствует более здоровому и активному образу жизни. Окруженный зеленой растительностью, пышными зелеными зонами, с более широким выбором первоклассных магазинов и ресторанов поблизости.

Основные моменты: