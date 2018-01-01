Квартира в новостройке Elano by Oro24 - Arjan Dubai
Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
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О комплексе
Elano by Oro24 — это новый 10-этажный жилой дом в Арджане, Дубай. Элано — это единственный в своем роде современный закрытый комплекс в Арджане, недалеко от Сада Чудес и недалеко от популярной улицы Умм-Сукейм. Проект состоит из современных домов с отличительными современными удобствами, а также множеством роскошных удобств. Арджан — это популярное сообщество, расположенное примерно в 10 минутах от торгового центра Mall of the Emirates и Sheikh Zayed Road, а также Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, что делает его удобным расположением между двумя основными автомагистралями с хорошей транспортной развязкой. Арджан окружен сообществами Barsha South, Dubai Hills, Arabian Ranches и Motor City.
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Инфраструктура рядом
|Аэропорт
|35 000 м
|Торговый центр
|4 000 м
|Остановка транспорта
|400 м
|Магазин
|500 м
Агент продавца
Лицензия: 613164
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Дубай
Застройщик
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