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Квартира в новостройке Elano by Oro24 - Arjan Dubai

Дубай, ОАЭ
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Квартира в новостройке Elano by Oro24 - Arjan Dubai
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О комплексе

Elano by Oro24 — это новый 10-этажный жилой дом в Арджане, Дубай. Элано — это единственный в своем роде современный закрытый комплекс в Арджане, недалеко от Сада Чудес и недалеко от популярной улицы Умм-Сукейм. Проект состоит из современных домов с отличительными современными удобствами, а также множеством роскошных удобств. Арджан — это популярное сообщество, расположенное примерно в 10 минутах от торгового центра Mall of the Emirates и Sheikh Zayed Road, а также Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, что делает его удобным расположением между двумя основными автомагистралями с хорошей транспортной развязкой. Арджан окружен сообществами Barsha South, Dubai Hills, Arabian Ranches и Motor City.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Инфраструктура рядом
Аэропорт 35 000 м
Торговый центр 4 000 м
Остановка транспорта 400 м
Магазин 500 м
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Многоквартирный жилой дом Elano by Oro24 - Arjan Dubai
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Резиденция располагает бассейнами для взрослых и детей, кафе, тренажерным залом, ухоженным садом, детской площадкой, парковкой.

Расположение и объекты поблизости
  • Пальма Джумейра - 10 минут
  • Дубай Марина - 10 минут
  • Международный аэропорт - 20 минут
Многоквартирный жилой дом 3BR | The Quayside | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в Business Bay, известную как The Quayside от Ellington Properties

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 1739 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Горничная комната
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • Оборудованный тренажерный зал
  • Уличная столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Беговая, Велоспорт и Бег
  • Спортивные сооружения
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Общественный зал
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна

Расположение рядом;

  • Дубай Молл – 05 минут
  • Пляж Джумейра – 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 20 минут
  • Бурдж Аль Араб – 15 минут
  • Дубай Марина – 25 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 1BR | La Voile | Meraas
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 3 спальнями, расположенные в La Voile by Meraas в La Mer

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 1880 кв.
  • Прачечная
  • Store-область
  • Порошковая комната
  • Горничная комната
  • Балкон / Терраса
  • Открытая кухня
  • Встроенный в гардеробе
  • Лобби, лифт и зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • 24/7 Безопасность
  • Рестораны и магазины
  • Ресторан и Кафе
  • Фитнес-центр
  • Торговая и супермаркетная зона
  • Спортивный корт
  • Вид на море
  • Доступ к пляжу
  • Марина и яхт-клуб
  • Пляжный волейбол
  • мечеть
  • Водная активность
  • Пешеходные тропы
  • Взгляды сообщества

Расположение рядом;

  • Пляж Ла Мер – 05 минут
  • Центр города Дубай – 10 минут
  • Городская прогулка – 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 20 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 45 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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