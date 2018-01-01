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Жилой комплекс Уютная квартира с видом на природу

Дубай, ОАЭ
от € 247,364
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Жилой комплекс Уютная квартира с видом на природу
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О комплексе

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Montrose Residence - комплекс, состоящий из трех современных зданий. Застройщиком выступает Deyaar. Комплекс расположен в одном из самых зеленых районов. Из окон квартир открывается потрясающий вид на ландшафтные сады и парки.

Все апартаменты Mont Rose построены с учетом высоких технических требований, включая открытые пространства, спроектированные с учетом удобства и уюта. У комплекса есть свой собственный бассейн на крыше, откуда жители могут наслаждаться видом на Дубай. Интерьер квартир выполнен в современном стиле.

Плюсы комплекса:
- Пейзажный бассейн на крыше
- Круглосуточная система безопасности
- Система контроля доступа
- Система пожаротушения и сигнализации
- Зона отдыха на открытом воздухе и игровая площадка для детей
- Тренажерный зал по последнему слову техники

Mont Rose расположен рядос с Дубайским научным парком, рядом с улицей Умм-Сукхайм, которая находится менее чем в 10 минутах от торгового центра Mall of the Emirates. Рядом находится все для комфортной жизни (супермаркеты, кафе, рестораны, школы и тд).

С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 71.0
Цена за м², € 3 172
Цена квартиры, € 225 232
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 179.0
Цена за м², € 3 334
Цена квартиры, € 596 798
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Уютная квартира с видом на природу
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Резиденция АПАРТАМЕНТЫ С УДОБНОЙ ЛОКАЦИЕЙ!
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Сдача в: 2023
Застройщик: DDA Real Estate

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АПАРТАМЕНТЫ С УДОБНОЙ И ВЫГОДНОЙ ЛОКАЦИЕЙ В RIVIERA BEACHFRONT.

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Riviera Beachfront - прибрежный комплекс из трёх башен в Meydan, MBR CITY. У порога прилегает кристальная лагуна (2,7 км), с белыми песчаными пляжами исключительно для резидентов комплекса. Панорамные окна открывают захватывающий вид на лагуну и небоскрёб Бурдж-Халифа.

В комплексе представлены удобные студии и апартаменты с 1 - 2 спальнями. Интерьеры выполнены в бежево-белой гамме с использованием натуральных материалов. Каждая резиденция дополнена балконом.

Для жителей обустроены места для занятий спортом и зоны для отдыха, в числе которых просторные бассейны, современные спортивные залы, велосипедные и беговые дорожки, поле для тенниса и баскетбольная площадка. В нескольких минутах расположены разнообразные магазины, кафе, рестораны, бутики.

Покупая недвижимость, вы становитесь резидентом ОАЭ. У вас появятся особые преимущества, которыми вы сможете воспользоваться.

Уникальное расположение комплекса обеспечивает высокую ликвидность и гарантированную окупаемость за счет высокого спроса. Годовой доход от 7%

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Жилой комплекс Высотная резиденция Creek Horizon в 500 метрах от нового порта, в оживленном районе Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
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Застройщик: TRANIO

Предлагаются апартаменты и пентхаусы с 1, 2 или 3 спальнями площадью от 150 м2.

Резиденция располагает зоной отдыха, бассейнами, детской площадкой, игровой комнатой, парковкой, ресторанами, террасой на верхнем этаже.

Стоимость - от 795 000 долларов США (2 920 000 дирхам).

Расположение и объекты поблизости
  • Новый порт Creek Marina - 500 м
  • Шоссе Ras Al Khor - 4 км
  • Business Bay - 14 мин.
  • Downtown Dubai - 15 мин.
  • Dubai Mall - 15 мин.
  • Аэропорт Dxb Int’ - 16 мин.
  • Burj Khalifа - 18 мин.
Резиденция Элегантная вилла с семейной концепцией!
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Застройщик: DDA Real Estate

Элегантная вилла с семейной концепцией с потрясающим месторасположением!

Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки.

Premier Villas, эксклюзивный выбор современных вилл в Damac Hills 2, которые созданы для элегантного образа жизни. Каждая квартира имеет удобную планировку, просторные комнаты и качественную отделку, а также большой задний двор для проведения пикников с семьей и два парковочных места, расположенных под навесами.

В ближайшем расположении от вашего дома вы найдете розничные магазины, торговые центры, кафе и рестораны. Для любителей спорта в окружении вилл множество велосипедных и беговых дорожек, а также в ближайшем расположении Гольф клуб и поле.

Для семей, которые ищут фантастический новый дом в Дубае, Uno Premier Villas — отличный вариант.

УДОБСТВА:
Рядом расположен ТЦ с супермаркетом Carrefour, фитнес-центром и бассейном на крыше, а также кафе и магазины. Кроме того, есть 5 тематических «городков» — Даунтаун, Конный городок, Моторный городок, Спортивный городок и Водный городок, каждый из которых имеет различный набор удобств, соответствующих их тематике. Также строятся школа и медицинские учреждения.

В сообществе есть собственная контактная ферма, предназначенная для детей, озеро для рыбалки, зеленая зона для начинающих садоводов, пейнтбольная арена и кинотеатр под открытым небом. Это место где вы можете приятно провести время с семьей или с близкими друзьями. В сообществе развивается международная школа, что делает ее очень удобной для растущих семей, а также больница и поликлиники.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:
Недвижимость, расположенная в данном жилом сообществе, у инвесторов достаточно популярна. Рентабельность инвестиций составляет от 5,5%

С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Дубая!

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