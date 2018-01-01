Жилой комплекс Уютная квартира с видом на природу
О комплексе
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Montrose Residence - комплекс, состоящий из трех современных зданий. Застройщиком выступает Deyaar. Комплекс расположен в одном из самых зеленых районов. Из окон квартир открывается потрясающий вид на ландшафтные сады и парки.
Все апартаменты Mont Rose построены с учетом высоких технических требований, включая открытые пространства, спроектированные с учетом удобства и уюта. У комплекса есть свой собственный бассейн на крыше, откуда жители могут наслаждаться видом на Дубай. Интерьер квартир выполнен в современном стиле.
Плюсы комплекса:
- Пейзажный бассейн на крыше
- Круглосуточная система безопасности
- Система контроля доступа
- Система пожаротушения и сигнализации
- Зона отдыха на открытом воздухе и игровая площадка для детей
- Тренажерный зал по последнему слову техники
Mont Rose расположен рядос с Дубайским научным парком, рядом с улицей Умм-Сукхайм, которая находится менее чем в 10 минутах от торгового центра Mall of the Emirates. Рядом находится все для комфортной жизни (супермаркеты, кафе, рестораны, школы и тд).
С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!