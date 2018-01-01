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Жилой комплекс Уютная квартира с высоким уровнем комфорта

Дубай, ОАЭ
от € 154,166
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Жилой комплекс Уютная квартира с высоким уровнем комфорта
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О комплексе

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Azizi Amber — последнее дополнение Azizi к Al Furjan, месту. Прекрасная транспортная развязка и удобное расположение на линии метро предлагают жителям правильный баланс между городской суетой и спокойной безмятежностью.

Инфраструктура:
- Широкий выбор магазинов на первом этаже;
- Благоустроенные зоны для прогулок;
- Хорошо оборудованный тренажерный зал;
- Привлекательная детская игровая комната;
- Отдельные бассейны для взрослых и детей;
- Просторная парковка;
- Круглосуточная охрана.

Расположение:
От Azizi Amber легко добраться:

До Мохаммед Бин Заед Роуд - 1 минута;
До станции метро - 10 минут;
До JAFZA - 7 минут;
До Дубай Марина и JBR - 10 минут;
До EXPO CITY DUBAI - 12 минут;
До Пальм Джумейра - 15 минут;
До Международного аэропорта Аль Мактум (DWC) - 15 минут;
До DIFC & BUSINESS BAY - 25 минут.

Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в ОАЭ. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 60.0
Цена за м², € 4 640
Цена квартиры, € 278 397
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 92.0
Цена за м², € 4 132
Цена квартиры, € 380 177
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Квартира
Площадь, м² 32.0
Цена за м², € 4 818
Цена квартиры, € 154 166
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Уютная квартира с высоким уровнем комфорта
Дубай, ОАЭ
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Застройщик: TRANIO

В проекте есть водный городок с аттракционами, спортивный городок, студии и апартаменты с 1-3 спальнями.

План оплаты:

  • 14% - при бронировании
  • 7,5% - взнос каждый месяц
Удобства и оснащение в доме

В комплексе также есть аквапарк, кинотеатр под открытым небом, сад бабочек, зооферма, парк для пикников, танцевальная студия, студия йоги, теннисные корты и корты для паддл-тенниса, спортивные площадки.

Преимущества

Недвижимость в этом проекте можно приобрести как для личного проживания, так и для сдачи в аренду с получением хорошего дохода.

Расположение и объекты поблизости

Из комплекса легко попасть на 4 автомагистрали, в том числе Al Qudra Road. Время в пути до основных направлений:

  • Дубай Аутлет Молл - 15 минут
  • Инвестиционный парк Дубая - 25 минут
  • Международный аэропорт Аль-Мактум - 35 минут
  • Бизнес Бей - 35 минут
  • Пальма Джумейра и Дубай Марина - 40 минут
Жилой комплекс Просторные светлые апартаменты с панорамным видом в проекте Creek Gate, район Dubai Creek Harbour, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются двух-, трех-, четырех- и пятикомнатные апартаменты с панорамным видом.

Резиденция состоит из двух башен (30 и 36 этажей) и располагает тренажерным залом, бассейном, детскими площадками, парком.

Преимущества

Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 15 минутах езды от Международного аэропорта Дубая, в десяти минутах езды от центрального района Даунтаун Дубай, в двух минутах ходьбы от центрального парка, рядом с ресторанами и кафе.

  • Даунтаун Дубай - 10 минут
  • Парк - 2 минут
  • Бурдж Халифа - 18 минут
  • Бурдж Аль Араб - 26 минут
  • Дубай Молл - 16 минут
  • Дубай Марина - 30 минут
  • Палм Джумейра - 30 минут
  • Аэропорт Dxb Int’ - 20 минут

Дубай — один из главных инвестиционных центров мира. Местный рынок ориентирован на покупателей роскошных особняков и квартир в небоскрёбах. Среди популярных районов — Пальма Джумейра, Дубай Марина, Даунтаун Дубай, Джумейра Бич Резиденс, Эмирейтс Хиллс, Дейра, Арабиан Ранчес. В Дубае много объектов, характеризующихся эпитетом «самый». Здесь находятся самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Халифа, два самых высоких отеля — похожая на парус семизвёздочная гостиница Бурдж-аль-Араб и Башня Розы. Здесь расположен один из самых известных крытых лыжных комплексов Ski Dubai с 60-метровой искусственной горой и пятью склонами. Дубайские торговые центры — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall и другие — входят в число самых крупных в мире. В водах Персидского залива создан самый большой искусственный остров Пальма Джумейра.
Многоквартирный жилой дом 3BR | Marriot Executive | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в Barsha South, известную как Marriot Executive Residence от MAG

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • Полностью меблированный
  • BUA; 2000 кв.
  • Горничная комната
  • Прогулка в шкафчике
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Посудомоечная машина
  • холодильник
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, лифт и зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Конференц-зал
  • Настольная комната
  • клуб
  • Спа и Сауна
  • Супермаркет и Торговая зона
  • 24/7 Безопасность
  • Семейная зона
  • Досуг и Парк
  • Спортивные площадки

Расположение рядом ;

  • Dubai Hills Mall – 05 минут
  • Торговый центр Эмиратов – 10 минут
  • Мадинат Джумейра – 10 минут
  • Бурдж Аль Араб – 15 минут
  • Дубай Молл – 15 минут
  • Бурдж Халифа – 15 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 20-25 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 40 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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