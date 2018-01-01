Жилой комплекс Уютная квартира с высоким уровнем комфорта
О комплексе
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Azizi Amber — последнее дополнение Azizi к Al Furjan, месту. Прекрасная транспортная развязка и удобное расположение на линии метро предлагают жителям правильный баланс между городской суетой и спокойной безмятежностью.
Инфраструктура:
- Широкий выбор магазинов на первом этаже;
- Благоустроенные зоны для прогулок;
- Хорошо оборудованный тренажерный зал;
- Привлекательная детская игровая комната;
- Отдельные бассейны для взрослых и детей;
- Просторная парковка;
- Круглосуточная охрана.
Расположение:
От Azizi Amber легко добраться:
До Мохаммед Бин Заед Роуд - 1 минута;
До станции метро - 10 минут;
До JAFZA - 7 минут;
До Дубай Марина и JBR - 10 минут;
До EXPO CITY DUBAI - 12 минут;
До Пальм Джумейра - 15 минут;
До Международного аэропорта Аль Мактум (DWC) - 15 минут;
До DIFC & BUSINESS BAY - 25 минут.
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