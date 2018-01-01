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Жилой комплекс Роскошные апартаменты с изумительным видом

Дубай, ОАЭ
от € 1,233,553
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Жилой комплекс Роскошные апартаменты с изумительным видом
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О комплексе

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Seapoint — премиальный жилой комплекс от известного застройщика Emaar Properties. Он расположен в Emaar Beachfront, состоит из двух башен в 42 и 57 этажей и считается одним из самых высоких на полуострове. В проекте представлены роскошные апартаменты с 1–3 спальнями, эксклюзивные пентхаусы с 5-6 спальнями и полуэтажи.

Резиденции площадью от 53 кв. м до 1,090 кв. м оснащены частными балконами, с которых открывается изумительный вид на Ain Dubai и Palm Jumeirah. Недвижимость продается без мебели. Во всех апартаментах есть прачечная, а в резиденциях с тремя спальнями — комната для прислуги. В пентхаусах предусмотрены террасы, семейная комната и демонстрационная кухня. Владельцы резиденций с шестью спальнями, помимо всего прочего, смогут воспользоваться домашним тренажерным залом.

Инфраструктура:
Жители Seapoint получат доступ к большому количеству удобств, среди которых:

- 40-метровый бассейн, дополненный шезлонгами и детским бассейном;
- роскошный сад на крыше здания площадью более 3,000 кв. м;
- частный 450-метровый пляж, предназначенный только для жильцов комплекса;
- городская площадь на набережной с большим количеством торговых и F&B-заведений;
- крытая автостоянка;
- детская игровая зона;
- зоны общего пользования;
- барбекю-зоны;
- бутики и кафе, расположенные на первом этаже;
- ландшафтный сад.

Расположение:
Жители Seapoint смогут быстро добраться в любую часть Дубая, так как комплекс находится рядом с Sheikh Zayed Road. Примерно за полчаса езды на автомобиле можно доехать до Jumeirah Village Circle, Al Safa и Dubai International Airport. Также вы сможете пользоваться общественным транспортом — всего в нескольких минутах ходьбы находятся автобусные станции Mina Al Siyahi, Le Meridien Hotel 2, Mina Al Siyahi, Le Meridien Hotel 1 и трамвайная станция Mina Seyahi.

В 10 минутах езды от комплекса расположены такие важные объекты инфраструктуры, как:

- Spinneys, Carrefour;
- Marina Medical Center;
- American University in Dubai;
- Monroe’s Nursery;
- Al Manara Pharmacy.

Также в непосредственной близости находятся Skydive Dubai, аквапарк Jungle Bay, Dubai International Marine Club и Dubai Marina Yacht Club. Так как Emaar Beachfront — часть Dubai Harbour, жители Seapoint получат доступ к крупнейшей в регионе пристани для яхт, где расположено множество розничных магазинов и F&B-заведений.

Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов ОАЭ под Ваш бюджет и пожелания!

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 128.0
Цена за м², € 9 637
Цена квартиры, € 1 233 553
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Дубай, ОАЭ
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Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить квартиру-студию, расположенную в Арджане, известную как Турин Oro 24.

Основные моменты;

  • Легкий доступ к Шейх Зайед Роуд
  • Центрическое расположение с беспроблемной связью
  • Привлекательные и гибкие варианты плана платежей
  • Современная архитектура с устойчивостью в основе

Удобства и удобства;

  • Studio
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 364 кв.
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Столовая и Розничная зона
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • мечеть
  • Школа и Институт
  • Велоспорт, Бег и Бег
  • Зеленое окружение
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр
  • Спортивный корт
  • Открытый кинотеатр
  • Теннис, Баскетбол, Бадминтон и Сквош корт
  • Зал для вечеринок
  • Ленивая река
  • Подземная горка
  • Колода йоги
  • беседка
  • Зона домашних животных

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 2BR | Jomana | Jumeirah
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Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в Джумейре, известную как Jomana от Meraas

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1249 кв.
  • Прачечная
  • шкафчик
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и парк
  • Ресторан и Кафе
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Школа и Институт
  • Водная деятельность
  • Йога и Медитация
  • Шоппинг и супермаркет
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр

Соседство поблизости;

  • Аль Суфу – 1,8 км
  • Умм Сукейм – 2,1 км
  • Сады Суфу – 2,7 км
  • Акварии Авеню – 2,8 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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Застройщик: DDA Real Estate

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Грузии и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

Crestmark — это будущий жилой комплекс, который будет расположен в оживленном районе Business Bay, откуда открывается потрясающий вид на Дубайский водный канал. Застройщиком башни является Ellington, первый проект застройщика в Business Bay, который уже привлек внимание инвесторов, желающих жить в самом сердце Дубая.

Покупатели, предпочитающие динамичную городскую жизнь в центре энергичного города с модными бутиками, элитными ресторанами и головными офисами глобальных корпораций в непосредственной близости, могут выбирать между студиями и квартирами с числом спален от одной до трех в этом эксклюзивном новом комплексе. Элегантные интерьеры будут оформлены со вкусом. Из больших окон будут открываться потрясающие виды района Business Bay с головокружительными небоскребами, знаменитых плавучих вилл и отеля Dorchester.

Новые резиденции предоставляют бесконечные возможности для отдыха и развлечений: комплекс Dubai Mall находится всего в одном километре. Любители фитнеса оценят зеленые лужайки, плавательный бассейн и тренажерный зал на территории. Центр Bay Square Business Hub находится в 300 метрах – до него можно дойти пешком.

Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в ОАЭ. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!

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