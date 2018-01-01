Жилой комплекс Роскошные апартаменты с изумительным видом

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Seapoint — премиальный жилой комплекс от известного застройщика Emaar Properties. Он расположен в Emaar Beachfront, состоит из двух башен в 42 и 57 этажей и считается одним из самых высоких на полуострове. В проекте представлены роскошные апартаменты с 1–3 спальнями, эксклюзивные пентхаусы с 5-6 спальнями и полуэтажи.



Резиденции площадью от 53 кв. м до 1,090 кв. м оснащены частными балконами, с которых открывается изумительный вид на Ain Dubai и Palm Jumeirah. Недвижимость продается без мебели. Во всех апартаментах есть прачечная, а в резиденциях с тремя спальнями — комната для прислуги. В пентхаусах предусмотрены террасы, семейная комната и демонстрационная кухня. Владельцы резиденций с шестью спальнями, помимо всего прочего, смогут воспользоваться домашним тренажерным залом.



Инфраструктура:

Жители Seapoint получат доступ к большому количеству удобств, среди которых:



- 40-метровый бассейн, дополненный шезлонгами и детским бассейном;

- роскошный сад на крыше здания площадью более 3,000 кв. м;

- частный 450-метровый пляж, предназначенный только для жильцов комплекса;

- городская площадь на набережной с большим количеством торговых и F&B-заведений;

- крытая автостоянка;

- детская игровая зона;

- зоны общего пользования;

- барбекю-зоны;

- бутики и кафе, расположенные на первом этаже;

- ландшафтный сад.



Расположение:

Жители Seapoint смогут быстро добраться в любую часть Дубая, так как комплекс находится рядом с Sheikh Zayed Road. Примерно за полчаса езды на автомобиле можно доехать до Jumeirah Village Circle, Al Safa и Dubai International Airport. Также вы сможете пользоваться общественным транспортом — всего в нескольких минутах ходьбы находятся автобусные станции Mina Al Siyahi, Le Meridien Hotel 2, Mina Al Siyahi, Le Meridien Hotel 1 и трамвайная станция Mina Seyahi.



В 10 минутах езды от комплекса расположены такие важные объекты инфраструктуры, как:



- Spinneys, Carrefour;

- Marina Medical Center;

- American University in Dubai;

- Monroe’s Nursery;

- Al Manara Pharmacy.



Также в непосредственной близости находятся Skydive Dubai, аквапарк Jungle Bay, Dubai International Marine Club и Dubai Marina Yacht Club. Так как Emaar Beachfront — часть Dubai Harbour, жители Seapoint получат доступ к крупнейшей в регионе пристани для яхт, где расположено множество розничных магазинов и F&B-заведений.



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