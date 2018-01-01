Жилой комплекс Первоклассная квартира в шикарном комплексе
О комплексе
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Fashionz by Danube — это первый жилой проект в Дубае под брендом FashionTV в популярном районе Jumeirah Village Triangle (JVT). В комплексе от Danube Properties предлагаются студии и 1–3-спальные апартаменты с высококачественной отделкой. Всего в комплексе будет 790 объектов недвижимости, и все они продаются с полной меблировкой.
Fashionz Residences предлагает широкий выбор красиво оформленных квартир, соответствующий разным стилям жизни и предпочтениям. Они варьируются от стильных студий до просторных апартаментов с одной, двумя и тремя спальнями. Каждая квартира полностью оборудована высококачественной техникой и мебелью, включая первоклассную кухонную технику, встроенные шкафы и роскошную сантехнику.
Инфраструктура:
- Общий тренажерный зал;
- Общий СПА-салон;
- Общий бассейн;
- Детский бассейн;
- Детская площадка.
Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости. Найдем, покажем и поможем с приобретением недвижимости под любой запрос! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!