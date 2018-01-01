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Жилой комплекс Первоклассная квартира в шикарном комплексе

Дубай, ОАЭ
от € 212,041
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Жилой комплекс Первоклассная квартира в шикарном комплексе
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О комплексе

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Fashionz by Danube — это первый жилой проект в Дубае под брендом FashionTV в популярном районе Jumeirah Village Triangle (JVT). В комплексе от Danube Properties предлагаются студии и 1–3-спальные апартаменты с высококачественной отделкой. Всего в комплексе будет 790 объектов недвижимости, и все они продаются с полной меблировкой.

Fashionz Residences предлагает широкий выбор красиво оформленных квартир, соответствующий разным стилям жизни и предпочтениям. Они варьируются от стильных студий до просторных апартаментов с одной, двумя и тремя спальнями. Каждая квартира полностью оборудована высококачественной техникой и мебелью, включая первоклассную кухонную технику, встроенные шкафы и роскошную сантехнику.

Инфраструктура:
- Общий тренажерный зал;
- Общий СПА-салон;
- Общий бассейн;
- Детский бассейн;
- Детская площадка.

Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости. Найдем, покажем и поможем с приобретением недвижимости под любой запрос! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м²
Цена за м², € Цена по запросу
Цена квартиры, € 324 298
Недвижимость в комплексе
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Квартиры Квартира
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Цена за м², € Цена по запросу
Цена квартиры, € 212 041
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Первоклассная квартира в шикарном комплексе
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Жилой комплекс Жилой комплекс Aura с просторными апартаментами, рядом с экономической зоной JAFZA и станцией метро, Downtown Jabel Ali, Дубай, ОАЭ
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Застройщик: TRANIO

Aura — один из наиболее практичных жилищных комплексов в центре района Джебель-Али. На 17 этажах расположено 479 стильных квартир без мебели. Здесь есть 349 квартир-студий, 87 квартир с одной и 43 квартиры с двумя спальнями, которые отличаются и площадью, и планировкой.

Комплекс Aura расположен в самом сердце зоны JAFZA, рядом с бизнес-центрами и зонами отдыха.

Возможность скидки: 8% на студии, 20% на остальные квартиры

Оплата: 20/80 или вся сумма сразу

  • 3% - бронирование
  • 17% + 4% DLD + 1408$ - в течение 14 дней
  • 80% - в течение 30 дней с даты брони.
Расположение и объекты поблизости

Расстояние до некоторых необходимых и популярных мест:

  • Станция метро Jebel Ali - 1 минута
  • Downtown Dubai /ТЦ DUBAI MALL / DIFC - 20 минут
  • ТЦ IBN BATTUTA Mall - 7 минут
  • Dubai Parks & Resorts - 14 минут
  • Jumeirah Lake Towers - 12 минут
  • Bluewaters - 12 минут
  • Dubai Marina / Jumeirah Beach Residence - 10 минут
  • Международный аэропорт Al Maktoum - 20 минут
Многоквартирный жилой дом 5BR | The Sanctuary | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить виллу с 5 спальнями, расположенную в городе MBR, известном как The Sanctuary by Ellington

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 40%
  • На передачу – 40%

Удобства и фасилиты;

  • 5 спальня
  • 6 баня
  • без мебели
  • BUA; 9,984 кв.
  • Горничная комната
  • 3 парковочных места
  • Гостевая комната
  • Зона для завтрака
  • Водительская комната
  • Прачечная
  • Порошковая комната
  • Подготовка и шоу Кухня
  • Внутренний двор
  • Прогулка в шкафчике
  • Паровая душевая кабина
  • многоцелевой
  • Фитнес студия
  • Зона отдыха
  • крыша
  • Балкон / Терраса
  • газон
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Детская игровая площадка
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Парк и зона отдыха
  • Зеленое окружение
  • Школа и Институт
  • Общественный зал
  • больница
  • Фитнес-центр
  • Бег. Беговая и велосипедная дорожка
  • Спортивный корт

Соседство поблизости;

  • Ливан – 2,9 км
  • Дубай Силиконовый оазис – 3,6 км
  • Falconcity Of Wonders – 3,6 км
  • Мейдан – 4,7 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом Studio | Liva | Nshama
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительную квартиру-студию, расположенную на городской площади, известной как Liva от Nshama.

Основные моменты;

  • Современные удобства и удобства
  • Хорошо подключенное местоположение к ключевым направлениям
  • Интерьеры, которые уникально разработаны
  • План оплаты привлекателен и доступен

Удобства и удобства;

  • Studio
  • 1 ванна
  • без мебели
  • Балкон
  • BUA; 350 кв.
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Детская игровая площадка
  • Зона отдыха
  • Парк и сад ( Парк городской площади )
  • Ресторан и Кафе
  • Бассейн
  • Теннис и Баскетбол Корт
  • Велоспорт, Бег и Бег
  • Школы и институт
  • Спортивный корт

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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