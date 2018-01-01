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Квартира в новостройке Sobha Seahaven Apartments - Dubai Marina.

Дубай, ОАЭ
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Квартира в новостройке Sobha Seahaven Apartments - Dubai Marina.
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О комплексе

Комплекс будет состоять из трех башен, которые будут построены в ультрасовременном дизайне с морскими линиями и тщательным вниманием к каждой детали, и будут обращены к Дубай Марине и Персидскому заливу. Как только вы полюбуетесь комплексом, динамичная архитектура заставит вас влюбиться в разработку. На дизайн Sobha Seahavens повлияли роскошные яхты, ветер и море.

Квартиры с 1-4 спальнями доступны для покупки среди 67-этажных квартир Tower 1. Кухни будут доставлены полностью меблированными, с сантехникой Miele, мраморными столешницами и твердыми поверхностями. Современная бытовая техника и системы умного дома также будут доступны в Sobha Seahaven.

Жителям будут доступны пейзажный бассейн, спортивные площадки, в том числе зона для занятий йогой, аэробикой и скейт-парк, а также оздоровительный клуб, сауна и парные. Допускается размещение с домашними животными, а также услуги парковщика и консьержа.

 

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Инфраструктура рядом
Аэропорт 35 000 м
Остановка транспорта 250 м
Магазин 500 м
Торговый центр 1 000 м
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Многоквартирный жилой дом Sobha Seahaven Apartments - Dubai Marina.
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Удобства и оснащение в доме
  • Двойные стеклопакеты
  • Панорамные окна
  • Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с автобусными остановками, торговыми центрами, школой, детским садом, полем для гольфа.

  • Бурдж-Халифа - 27,3 км
  • Международный аэропорт - 32 км
  • Море - 17,1 км
  • Пальма Джумейра - 25 минут
  • Дубай Марина - 25 минут
  • Даунтаун Дубай - 30 минут
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Просторные балконы, составляющие 14% от площади квартир, предлагают обширные виды на Expo City Dubai.

Удобства и оснащение в доме

Подробнее: несколько бассейнов в каждом блоке, включая детский бассейн, бар у бассейна, каскадный водопад. Также есть клуб, читальные залы, различные залы для просмотра фильмов, работы, занятий искусством и музыкой, павильон для обедов на открытом воздухе, магазины, рестораны, площадки для мероприятий.

Расположение и объекты поблизости

Район Expo City Dubai включает энергоэффективные здания, озелененные площадки, зоны для отдыха и развлечения. Находится рядом с ключевыми транспортными узлами, такими как метро Дубая и основными магистральными дорогами, что повышает его привлекательность в качестве делового и логистического центра.

Быстрый доступ к четырем основным автомагистралям: Sheikh Mohammed bin Zayed Road, Sheikh Zayed Road, Emirates Road, Al Khail Road.

В 30 минутах езды от центра Дубая.

Менее чем в часе езды от международного аэропорта Дубая и международного аэропорта Абу-Даби.

16 минут до Dubai Marina.
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Окончание строительства - 1 квартал 2025 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Встроенная кухня и шкафы
  • Панорамные окна
  • Высокие потолки
  • Встроенная кухонная бытовая техника
  • Современная барная стойка
Расположение и объекты поблизости
  • Бурдж-Аль-Араб — 18 минут
  • Дубайская Рамка — 20 минут
  • Бурдж-Халифа — 20 минут
  • Мечеть Джумейра — 25 минут
  • Expo2020 — 25 минут
  • Джумейра-Бич — 25 минут
  • Аэропорт Дубай — 25 минут
  • Дубай Хиллс Молл — 12 минут
  • Mall of the Emirates — 16 минут
  • Дубай Марина — 20 минут
  • Пальма Джумейра — 20 минут
  • Всемирный торговый центр Дубай — 28 минут
  • Финансовый центр DIFC — 26 минут
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