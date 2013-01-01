Квартира в новостройке 6BR | Como Residence | Dubai
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам 6-комнатную квартиру, расположенную в Palm Jumeirah, известную как Como Residence от Nakheel
План оплаты;
- Авансовый платеж – 20%
- Во время строительства – 60%
- На передачу – 20%
Удобства и удобства;
- 6 Спальня
- 5 баня
- без мебели
- BUA; 19 600 кв.
- Порошковая комната
- Прачечная
- Горничная комната
- кладовая
- Сервисное лобби
- офис
- Частный бассейн
- Передняя и задняя кухня
- Развлекательный зал
- Область магазина
- Открытый лаундж
- терраса
- Лобби, лифт и зона ожидания
- приемная
- Район барбекю
- Бассейн
- тренажерный зал
- Столовая и розничная торговля
- Детская игровая площадка
- Досуг и Парк
- Ресторан и Кафе
- Баскетбол и теннисный корт
- Велоспорт, Бег и Бег трусцой
- Школа и институты
- Фитнес-центр
- Спа и Сауна
- Доступ к пляжу
- Услуги консьержа
- Бизнес-центр с конференц-залами
- Отдельная четверть водителей
- Каждый блок имеет независимые и безопасные отсеки для хранения
Соседство поблизости;
- Dubai Media City – 2,2 км
- Акварии Авеню – 3,2 км
- Зеленые – 3,3 км
- Виды – 3,4 км
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284