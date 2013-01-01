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Квартира в новостройке 6BR | Como Residence | Dubai

Дубай, ОАЭ
от € 26,544,000
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Квартира в новостройке 6BR | Como Residence | Dubai
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам 6-комнатную квартиру, расположенную в Palm Jumeirah, известную как Como Residence от Nakheel

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 60%
  • На передачу – 20%

Удобства и удобства;

  • 6 Спальня
  • 5 баня
  • без мебели
  • BUA; 19 600 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Горничная комната
  • кладовая
  • Сервисное лобби
  • офис
  • Частный бассейн
  • Передняя и задняя кухня
  • Развлекательный зал
  • Область магазина
  • Открытый лаундж
  • терраса
  • Лобби, лифт и зона ожидания
  • приемная
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Велоспорт, Бег и Бег трусцой
  • Школа и институты
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Доступ к пляжу
  • Услуги консьержа
  • Бизнес-центр с конференц-залами
  • Отдельная четверть водителей
  • Каждый блок имеет независимые и безопасные отсеки для хранения

Соседство поблизости;

  • Dubai Media City – 2,2 км
  • Акварии Авеню – 3,2 км
  • Зеленые – 3,3 км
  • Виды – 3,4 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 6BR | Como Residence | Dubai

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Многоквартирный жилой дом 6BR | Como Residence | Dubai
Дубай, ОАЭ
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Застройщик: DOM REAL ESTATE

Акция: Распродажа
Категория: Квартира
Район: центр Дубая
Дополнительное местоположение: W Residences
Спальни: 3 + Комната для горничной
 Ванные комнаты: 3 + гостевой туалет
Вид: полный вид на Бурдж-Халифа
 Парковка: 2
Этаж: На верхнем этаже
 С мебелью: Без мебели
  Балкон: 3
 Доступность: вне плана
 
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Застройщик: TRANIO

На первых двух этажах жилого комплекса есть: ресепшн, лаунж-зона, библиотека, рабочее место в вестибюле, кафе, доступ к автостоянке, стоянка для велосипедов и зона обслуживания, место для мытья собак, мини-поле для гольфа, шкафчики для оборудования для гольфа, ландшафтные зоны, бассейн и спа-зона, детский бассейн, открытая душевая зона, крытый и открытый фитнес-центр, комната для йоги, сауна, раздевалки, игровая зона, открытая детская игровая площадка, площадка для барбекю.

Удобства и оснащение в доме
  • энергосберегающая техника, водосберегающая сантехника
  • на парковочных местах есть точки зарядки для электромобилей
  • двойное остекление
  • стеклянные балюстрады на балконах с полом из керамогранита
  • мусоропроводы с пунктами утилизации на каждом этаже
  • шкафы
  • светодиодное освещение
  • полы из плитки
Инфраструктура

Комплекс связан с городом и окружающей инфраструктурой пешеходными и велосипедными дорожками, а также автобусной остановкой.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс находится в зоне Дубай Хиллс. В пешей доступности расположены гольф-клуб, больница, международная школа, автозаправочная станция, торговый центр Dubai Hills, парк Dubai Hills, который включает общественный парк для собак, игровые площадки, амфитеатр, каток с синтетическим льдом, скейт-парк.
Многоквартирный жилой дом 3BR | Como Residence | Nakheel
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить 3-комнатную квартиру, расположенную в Palm Jumeirah, известную как Como Residence от Nakheel

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 6500 кв.
  • Горничная комната
  • Прачечная
  • Порошковая комната
  • Офисная зона
  • Область магазина
  • Назад Кухня
  • Открытый лаундж
  • терраса
  • Лобби, лифт и зона ожидания
  • приемная
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Велоспорт, Бег и Бег трусцой
  • Школа и институты
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Доступ к пляжу
  • Услуги консьержа
  • Бизнес-центр с конференц-залами
  • Отдельная четверть водителей
  • Каждый блок имеет независимые и безопасные отсеки для хранения

Соседство поблизости;

  • Dubai Media City – 2,2 км
  • Акварии Авеню – 3,2 км
  • Зеленые – 3,3 км
  • Виды – 3,4 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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