  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. ОАЭ
  4. Квартира в новостройке 5BR | Como Residence | Prime Location

Квартира в новостройке 5BR | Como Residence | Prime Location

Дубай, ОАЭ
от € 18,110,000
;
Квартира в новостройке 5BR | Como Residence | Prime Location
1 / 14 1
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам 5-комнатную квартиру, расположенную в Palm Jumeirah, известную как Como Residence от Nakheel

Удобства и удобства;

  • 5 спальня
  • 6 баня
  • без мебели
  • BUA; 11 700 кв.
  • Горничная комната
  • офис
  • Область магазина
  • Частный бассейн
  • Порошковая комната
  • Назад и Передняя кухня
  • Развлекательные залы
  • Прачечная
  • Открытый лаундж
  • терраса
  • Лобби, лифт и зона ожидания
  • приемная
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Велоспорт, Бег и Бег трусцой
  • Школа и институты
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Доступ к пляжу
  • Услуги консьержа
  • Бизнес-центр с конференц-залами
  • Отдельная четверть водителей
  • Каждый блок имеет независимые и безопасные отсеки для хранения

Расположение рядом;

  • Дубай Марина – 10 минут
  • Торговый центр Эмиратов – 10 минут
  • Шейх Зайед Роуд – 10 минут
  • Бурдж Аль Араб – 20 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 25 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 40 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

 

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 5BR | Como Residence | Prime Location

Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Waves Opulence - SOBHA
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Elegance Tower с бассейном и спа в центре района Downtown Dubai, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом 3BR | Damac Bay | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом 3BR | Bayshore | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом 2BR | Golf Grand | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Вы просматриваете
Многоквартирный жилой дом 5BR | Como Residence | Prime Location
Дубай, ОАЭ
от € 18,110,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 2BR | Elvira | Marina View
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить вам 2-комнатную квартиру, расположенную в поместье Dubai Hills, известном как Elvira.
Elvira by Emaar - это многоэтажный комплекс с удивительными и естественными деликатесами развлечений, спортивных удобств, отдыха и развлечений.

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 10%
  • Во время строительства – 70%
  • На передачу – 20%

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1142 кв.
  • Прачечная
  • Store-область
  • Прогулка в шкафчике
  • Открытая кухня
  • Балкон / Терраса
  • Рестораны и магазины
  • Баскетбольные и теннисные корты
  • тренажерный зал
  • Медицинский центр
  • Бассейн
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Велоспорт, Бег и Бег трусцой
  • Парк и Досуг
  • Школа и Институт
  • Спортивный корт Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОИН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Новая резиденция Marina с бассейнами, пляжем и ресторанами, рядом с Пальмой Джумейра, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются апартаменты с панорамным видом на море.

Резиденция располагает пляжем, торговым центром, ресторанами и кафе, зонами отдыха, бассейнами для взрослых и детей, сауной и зоной для занятий йогой, набережной, кинотеатром на открытом воздухе, зоной барбекю, детской площадкой, клубом, консьерж-сервисом.

Окончание строительства - декабрь 2026 года.

Особенности квартир
  • Плиточный пол
  • Ковровое покрытие
  • Деревянные двери
  • Мраморные столешницы
  • Панорамные окна
  • Акустическая система
  • Система "умный дом"
  • Кухонная бытовая техника Meile
Расположение и объекты поблизости
  • Шейх-Зайед-Роад - 8 минут
  • Бурдж Халифа - 33 минуты
  • Дубай Молл - 35 минут
  • Бурдж-Аль-Араб - 17 минут
  • Пляж JBR - 5 минут
  • Пальма Джумейра - 5 минут
Жилой комплекс Жилой комплекс Farishta с бассейном и тренажерным залом, с видом на город, Al Furjan, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

В проекте расположены элитные жилые апартаменты. Это привлекательное инвестиционное предложение с доходностью от аренды до 7%. В комплексе есть 137 студий, 124 квартиры с одной спальней и 23 квартиры с двумя спальнями. В квартирах есть балконы и кондиционеры.

Расположение и объекты поблизости

Al Furjan – один из наиболее популярных жилых районов Дубая. Он примечателен живописными окрестностями и близостью к основным центрам торговли и отдыха.

Расстояние до некоторых популярных мест:

  • ТЦ IBN BATTUTA Mall- 5 минут
  • DUBAI EXPO 2020 - 14
  • Jafza - 10 минут
  • Palm Jumeirah - 16 минут
  • Festival City / IKEA - 10 минут
  • Международный аэропорт Al Maktoum - 20 минут
  • Madinat Jumeirah - 16 минут
  • Dubai Marina / Jumeirah Beach Residence - 10 минут
  • Станция метро Al Furjan - 1 минута
  • Шоссе Шейха Мохаммеда Бин Зайда - 2 минуты
Realting.com
Перейти