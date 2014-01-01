Квартира в новостройке 5BR | Como Residence | Prime Location
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам 5-комнатную квартиру, расположенную в Palm Jumeirah, известную как Como Residence от Nakheel
Удобства и удобства;
- 5 спальня
- 6 баня
- без мебели
- BUA; 11 700 кв.
- Горничная комната
- офис
- Область магазина
- Частный бассейн
- Порошковая комната
- Назад и Передняя кухня
- Развлекательные залы
- Прачечная
- Открытый лаундж
- терраса
- Лобби, лифт и зона ожидания
- приемная
- Район барбекю
- Бассейн
- тренажерный зал
- Столовая и розничная торговля
- Детская игровая площадка
- Досуг и Парк
- Ресторан и Кафе
- Баскетбол и теннисный корт
- Велоспорт, Бег и Бег трусцой
- Школа и институты
- Фитнес-центр
- Спа и Сауна
- Доступ к пляжу
- Услуги консьержа
- Бизнес-центр с конференц-залами
- Отдельная четверть водителей
- Каждый блок имеет независимые и безопасные отсеки для хранения
Расположение рядом;
- Дубай Марина – 10 минут
- Торговый центр Эмиратов – 10 минут
- Шейх Зайед Роуд – 10 минут
- Бурдж Аль Араб – 20 минут
- Международный аэропорт Дубая – 25 минут
- Международный аэропорт Аль Мактум – 40 минут
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284