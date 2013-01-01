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Квартира в новостройке 4BR | Como Residence | Payment Plan

Дубай, ОАЭ
от € 12,899,000
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Квартира в новостройке 4BR | Como Residence | Payment Plan
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 4-комнатную квартиру, расположенную в Palm Jumeirah, известную как Como Residence от Nakheel

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 60%
  • На передачу – 20%

Удобства и удобства;

  • 4 спальни
  • 5 баня
  • без мебели
  • BUA; 10500 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Горничная комната
  • офис
  • Область магазина
  • Задняя и передняя кухня
  • Развлекательный зал
  • Открытый лаундж
  • терраса
  • Лобби, лифт и зона ожидания
  • приемная
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Велоспорт, Бег и Бег трусцой
  • Школа и институты
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Доступ к пляжу
  • Услуги консьержа
  • Бизнес-центр с конференц-залами
  • Отдельная четверть водителей
  • Каждый блок имеет независимые и безопасные отсеки для хранения

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 4BR | Como Residence | Payment Plan

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Комплекс Safa Two – башня высотой в 83 этажа. Комплекс будет возведен в зеленом заповеднике площадью 64га. Резиденты Safa Two смогут наслаждаться спокойной жизнью на природе, и при этом находиться в непосредственной близости от самых популярных районов мегаполиса, таких как Business Bay, Downtown Dubai и Jumeirah. В проекте будут две башни с роскошными и супер-роскошными этажами. Повышенное внимание уделено озеленению. На этажах предусмотрены просторные террасы, на которых находятся ландшафтные сады.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Партнером девелопера выступает Торговая марка De Grisogono, престижного итальянского ювелирного бренда.
- Расположение: непосредственная близость к Business Bay, Burj Khalifa, City Walk и Jumeirah.
- Развитая территория с видом на канал.
- 2 бассейна и спортзал.
- Полностью меблированные апартаменты и оборудованная кухня и ванные комнаты.
- Ландшафтный дизайн.
- Панорамное остекление в пол.
- Благоустроенная зеленая территория.
- Транспортная доступность.
- Социальная и коммерческая инфраструктура.

Здание возведено в благоустроенном семейно-ориентированном районе Jumeirah с развитой инфраструктурой. В нем множество кафе, ресторанов, магазинов и супермаркетов. На расстоянии нескольких минут езды находятся такие крупные торговые центры, как City Walk, LAMAR. До торгового комплекса Dubai Mall около 10 минут пути.

Недвижимость в жилом комплексе представлена студиями и апартаментами площадью от 37 до 139 м². В резиденциях с двумя – тремя спальнями предусмотрена дополнительная комната для обслуживающего персонала.

ПЛЮСЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ:
▪ Рентабельность инвестиций от 6%
▪ Резидентская виза сроком от 3 до 10 лет с правом продления
▪ Беспроцентная рассрочка
▪ Комиссия 0%
▪ Высокий спрос арендаторов

Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно!
Предоставим варианты планировок!
Жилой комплекс Элитный жилой комплекс Beach House с гостиничным сервисом и собственным пляжем на острове Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Элитный жилой комплекс на ободке легендарной «Пальмы». Проект состоит из двух жилых корпусов, отдельно стоящего клубного дома, благоустроенной территории с бассейнами, собственным пляжем и площадками для спорта и отдыха.

В жилом комплексе есть апартаменты с 1-3 спальнями и пентхаусы с 4 спальнями. В четырехкомнатных квартирах на первом этаже есть бассейны.

Дизайн - минимализм и природные мотивы. В оформлении помещений, террас и придомовой территории используется много живых растений.

Удобный график платежей:

  • 30% – первый взнос;
  • 5% – в процессе строительства, готовность объекта 40%;
  • 5% – готовность объекта 50%;
  • 5% – готовность объекта 60%;
  • 5% – готовность объекта 70%;
  • 50% – при сдаче проекта.
Удобства и оснащение в доме

Вокруг бассейна оборудованы: витаминный бар с освежающими напитками, зона отдыха с комфортными шезлонгами, отдельный детский бассейн, стилизованный под тропические джунгли.

Внутри жилого комплекса есть также детский клуб, кафетерии, конференц-зал, библиотека, коворкинг.

В отдельном здании - клубная лаунж-зона с баром, кухней, залом для совещаний с экраном для презентации, залом для обедов, винным холодильником и открытой террасой.

Преимущества Расположение и стоимость квартир

Уникальная возможность приобрести жилье на Пальме Джумейра, так как остров практически полностью застроен. Стоимость квартир не превышает среднюю на острове, а уровень сервиса сравним с лучшими отелями Дубая.

Развитая инфраструктура

Несмотря на то, что комплекс небольшой (всего 123 квартиры), его качество сравнимо с отелем класса люкс и превосходит даже более населенные комплексы в центре Дубая.

Бассейн

Этот проект превосходит все другие отели, предлагая огромный «бесконечный» бассейн с видом на море, с площадью 400 м2.

Частный пляж

Благодаря тому, что комплекс находится рядом с проливом, соединяющим бассейн острова с открытым морем, вода здесь не застаивается и остается чистой.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс находится в восточной части острова Пальма Джумейра, рядом с проливом. Из окон открывается панорамный вид на персидский залив, знаменитый отель-парус Burj Al Arab, "лепестки пальмы" острова, отели Atlantis и Atlantis Royal.

Дорога до центра Дубая займет около 30 минут на машине или такси. Помимо этого, остров связан с материком монорельсовой дорогой, проходящей по центру Пальмы.

На острове есть несколько крупных супермаркетов. Британская и Американская школы расположены на материке рядом с Пальмой, в районах Al Barsha и Al Sufouh в 20 минутах езды на машине.
Многоквартирный жилой дом 3BR | Bluewaters Bay | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers с радостью представляет апартаменты с 3 спальнями, расположенные в заливе Блюватерс, остров Блюватерс, Дубай.

Bluewaters Bay by Meraas - это высотная башня, которая предлагает апартаменты на набережной.

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 2,015 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Горничная комната
  • оформление
  • Область магазина
  • Балкон / Терраса
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Медицинский центр
  • Зона отдыха
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Бассейн
  • Доступ к пляжу
  • Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде
  • Водная активность
  • Спа и Сауна
  • Зона йоги и медитации

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 60%
  • На передачу – 20%

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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