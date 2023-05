Квартира в новостройке 4BR | Como Residence | Payment Plan

Дубай, ОАЭ

Сдача в: -2025

Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок!



АПАРТАМЕНТЫ - СТУДИЯ В УНИКАЛЬНОМ SAFA TWO В ДУБАЕ. ПОЛНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ.



Хотите приобрести квартиру в Дубае? Вы знаете, как инвестировать выгодно!



Мы предоставим Вам:

- Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков;

- Гарантию ежегодного дохода от инвестиций;

- Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет;

- Бесплатное юридическое сопровождение;

- Гарантию безопасности переводов при сделке;

- Помощь в переводе денежных средств для оплаты;

- Покажем лично объект в Дубае или онлайн;

- Помощь в переводе денежных средств для оплаты.





Комплекс Safa Two – башня высотой в 83 этажа. Комплекс будет возведен в зеленом заповеднике площадью 64га. Резиденты Safa Two смогут наслаждаться спокойной жизнью на природе, и при этом находиться в непосредственной близости от самых популярных районов мегаполиса, таких как Business Bay, Downtown Dubai и Jumeirah. В проекте будут две башни с роскошными и супер-роскошными этажами. Повышенное внимание уделено озеленению. На этажах предусмотрены просторные террасы, на которых находятся ландшафтные сады.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Партнером девелопера выступает Торговая марка De Grisogono, престижного итальянского ювелирного бренда.

- Расположение: непосредственная близость к Business Bay, Burj Khalifa, City Walk и Jumeirah.

- Развитая территория с видом на канал.

- 2 бассейна и спортзал.

- Полностью меблированные апартаменты и оборудованная кухня и ванные комнаты.

- Ландшафтный дизайн.

- Панорамное остекление в пол.

- Благоустроенная зеленая территория.

- Транспортная доступность.

- Социальная и коммерческая инфраструктура.



Здание возведено в благоустроенном семейно-ориентированном районе Jumeirah с развитой инфраструктурой. В нем множество кафе, ресторанов, магазинов и супермаркетов. На расстоянии нескольких минут езды находятся такие крупные торговые центры, как City Walk, LAMAR. До торгового комплекса Dubai Mall около 10 минут пути.



Недвижимость в жилом комплексе представлена студиями и апартаментами площадью от 37 до 139 м². В резиденциях с двумя – тремя спальнями предусмотрена дополнительная комната для обслуживающего персонала.



ПЛЮСЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ:

▪ Рентабельность инвестиций от 6%

▪ Резидентская виза сроком от 3 до 10 лет с правом продления

▪ Беспроцентная рассрочка

▪ Комиссия 0%

▪ Высокий спрос арендаторов



Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно!

Предоставим варианты планировок!