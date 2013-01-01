Квартира в новостройке 3BR | Como Residence | Nakheel

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить 3-комнатную квартиру, расположенную в Palm Jumeirah, известную как Como Residence от Nakheel

Удобства и удобства;

3 спальни

4 баня

без мебели

BUA; 6500 кв.

Горничная комната

Прачечная

Порошковая комната

Офисная зона

Область магазина

Назад Кухня

Открытый лаундж

терраса

Лобби, лифт и зона ожидания

приемная

Район барбекю

Бассейн

тренажерный зал

Столовая и розничная торговля

Детская игровая площадка

Досуг и Парк

Ресторан и Кафе

Баскетбол и теннисный корт

Велоспорт, Бег и Бег трусцой

Школа и институты

Фитнес-центр

Спа и Сауна

Доступ к пляжу

Услуги консьержа

Бизнес-центр с конференц-залами

Отдельная четверть водителей

Каждый блок имеет независимые и безопасные отсеки для хранения

Соседство поблизости;

Dubai Media City – 2,2 км

Акварии Авеню – 3,2 км

Зеленые – 3,3 км

Виды – 3,4 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284