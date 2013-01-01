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Квартира в новостройке 3BR | Como Residence | Nakheel

Дубай, ОАЭ
от € 7,939,000
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Квартира в новостройке 3BR | Como Residence | Nakheel
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить 3-комнатную квартиру, расположенную в Palm Jumeirah, известную как Como Residence от Nakheel

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 6500 кв.
  • Горничная комната
  • Прачечная
  • Порошковая комната
  • Офисная зона
  • Область магазина
  • Назад Кухня
  • Открытый лаундж
  • терраса
  • Лобби, лифт и зона ожидания
  • приемная
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Велоспорт, Бег и Бег трусцой
  • Школа и институты
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Доступ к пляжу
  • Услуги консьержа
  • Бизнес-центр с конференц-залами
  • Отдельная четверть водителей
  • Каждый блок имеет независимые и безопасные отсеки для хранения

Соседство поблизости;

  • Dubai Media City – 2,2 км
  • Акварии Авеню – 3,2 км
  • Зеленые – 3,3 км
  • Виды – 3,4 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 3BR | Como Residence | Nakheel

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Дубай, ОАЭ
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Застройщик: TRANIO

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Комплекс состоит исключительно из вилл с тремя спальнями.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: амфитеатр, озеро для катания на лодках, сад бабочек, велосипедные дорожки, озеро для рыбалки, плавучий кинотеатр, футбольное поле, площадка для игр в шахматы, беговая дорожка, искусственный пляж, открытый кинотеатр, пейнтбольный клуб, зооферма, парк для пикников, закусочная, игра "змеи и лестницы", волейбольная площадка, аквапарк с различными аттракционами, сад дзен.

Расположение и объекты поблизости

На автомобиле:

  • 38 минут до ТЦ Dubai Mall
  • 38 минут до Palm Jumeirah
  • 37 минут до Burj Al Arab
  • 42 минуты до The Walk JBR
  • Международный аэропорт Дубая (DXB) - 39 минут
  • Международный аэропорт Аль-Мактум - примерно в 44 минутах езды.
Жилой комплекс Новая резиденция Marina с бассейнами, пляжем и ресторанами, рядом с Пальмой Джумейра, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются апартаменты с панорамным видом на море.

Резиденция располагает пляжем, торговым центром, ресторанами и кафе, зонами отдыха, бассейнами для взрослых и детей, сауной и зоной для занятий йогой, набережной, кинотеатром на открытом воздухе, зоной барбекю, детской площадкой, клубом, консьерж-сервисом.

Окончание строительства - декабрь 2026 года.

Особенности квартир
  • Плиточный пол
  • Ковровое покрытие
  • Деревянные двери
  • Мраморные столешницы
  • Панорамные окна
  • Акустическая система
  • Система "умный дом"
  • Кухонная бытовая техника Meile
Расположение и объекты поблизости
  • Шейх-Зайед-Роад - 8 минут
  • Бурдж Халифа - 33 минуты
  • Дубай Молл - 35 минут
  • Бурдж-Аль-Араб - 17 минут
  • Пляж JBR - 5 минут
  • Пальма Джумейра - 5 минут
Многоквартирный жилой дом Studio | Amber | Al Furjan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2024
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты-студио, расположенные в Аль-Фурджане, известном как Amber от Azizi Development

Основные моменты;

  • Роскошное развитие в сообществе Аль Фурджан
  • Гибкие и привлекательные варианты платежного плана
  • Балконы с потрясающим видом на город
  • Услуги и услуги мирового класса у вашего порога
  • Стратегическое расположение в одном из блестящих мест города

Удобства и удобства;

  • Studio
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 365 кв.
  • Открытая кухня
  • Встроенный в гардеробе
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Столовая и розничная торговля
  • CCTV
  • Безопасность 24/7
  • мечеть
  • Спортивный корт
  • Тихая зеленая зона
  • Школы и институт
  • Досуг и Парк
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Многоцелевой зал
  • Игровая зона
  • Детская игровая площадка
  • Торговая и супермаркетная зона
  • Велоспорт, Бег и Бег

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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