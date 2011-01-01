Квартира в новостройке 2BR | Como Residence | Palm Jumeirah

Дубай, ОАЭ

Сдача в: 2025

Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок!



Апартаменты с 1 спальней в живописном центральном районе на берегу лагуны



Хотите приобрести квартиру в Дубае? Вы знаете, как инвестировать выгодно!



Мы предоставим Вам:



- Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков;

- Гарантию ежегодного дохода от инвестиций;

- Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет;

- Бесплатное юридическое сопровождение;

- Гарантию безопасности переводов при сделке;

- Помощь в переводе денежных средств для оплаты;

- Покажем лично объект в Дубае или онлайн;

- Помощь в переводе денежных средств для оплаты.



Crest Grande от Sobha Hartland - это великолепный небоскрёб, возводимый в хорошо оборудованном и живописном центральном районе на берегу лагуны. Комплекс оснащен различными удобствами, которые сделают ваше проживание здесь комфортным и приятным.



В непосредственной близости от Crest Grande находятся прекрасные парки и пляжи, природный заповедник, поля для гольфа, рестораны и многие другие места, которые обеспечат вам досуг. Семейные пары с детьми смогут выбрать из множества престижных детских садов и школ, расположенных рядом с комплексом.



ДОСТУПНЫЕ УДОБСТВА:



- Крытый и открытый тренажерный зал;

- Бассейн для взрослых и детей;

- Сауна;

- Выделенная игровая площадка;

- Магазины и рестораны;

- Крытая парковка.



Crest Grande расположен в центральном районе Дубая на пересечении основных автомагистралей Ras Al Khor Road и Al Ain Road. Резиденты смогут быстро и комфортно добраться до важнейших мест города благодаря выгодному расположению комплекса.



Уникальное расположение комплекса обеспечивает высокую ликвидность и гарантированную окупаемость за счет высокого спроса. Годовой доход от 8% .

Беспроцентный план оплаты с первым взносом 10%.



Обеспечу безопасную сделку с застройщиком, юридическое сопровождение на каждом этапе сделки.



ОРГАНИЗУЕМ БЕЗОПАСНУЮ СДЕЛКУ С ЗАСТРОЙЩИКОМ, ПОЛНОЕ ЮР. СОПРОВОЖДЕНИЕ!

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