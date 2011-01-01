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Квартира в новостройке 2BR | Como Residence | Palm Jumeirah

Дубай, ОАЭ
от € 5,210,000
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Квартира в новостройке 2BR | Como Residence | Palm Jumeirah
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в Palm Jumeirah, известную как Como Residence от Nakheel

Основные моменты;

  • Исключительные виды на Пальму Джумейра и Море
  • Частный бассейн для апартаментов Sky Terrace
  • Доступны привлекательные и гибкие варианты плана платежей
  • Вдохновляющая трепет знаменитая местность в Палм Джумейра, Дубай
  • Песчаный пляж с набережной и достопримечательностями

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 5200 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Горничная комната
  • Открытый лаундж
  • терраса
  • Лобби, лифт и зона ожидания
  • приемная
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Велоспорт, Бег и Бег трусцой
  • Школа и институты
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Доступ к пляжу
  • Услуги консьержа
  • Бизнес-центр с конференц-залами
  • Отдельная четверть водителей
  • Каждый блок имеет независимые и безопасные отсеки для хранения

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284Como 

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 2BR | Como Residence | Palm Jumeirah

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Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в Джумейре, известную как Jomana от Meraas

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 50%
  • На передачу – 30%

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 2187 кв.
  • Прачечная
  • шкафчик
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и парк
  • Ресторан и Кафе
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Школа и Институт
  • Водная деятельность
  • Йога и Медитация
  • Шоппинг и супермаркет
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Резиденция Апартаменты в живописном центральном районе!
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: DDA Real Estate

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Апартаменты с 1 спальней в живописном центральном районе на берегу лагуны

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- Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков;
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- Бесплатное юридическое сопровождение;
- Гарантию безопасности переводов при сделке;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты;
- Покажем лично объект в Дубае или онлайн;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты.

Crest Grande от Sobha Hartland - это великолепный небоскрёб, возводимый в хорошо оборудованном и живописном центральном районе на берегу лагуны. Комплекс оснащен различными удобствами, которые сделают ваше проживание здесь комфортным и приятным.

В непосредственной близости от Crest Grande находятся прекрасные парки и пляжи, природный заповедник, поля для гольфа, рестораны и многие другие места, которые обеспечат вам досуг. Семейные пары с детьми смогут выбрать из множества престижных детских садов и школ, расположенных рядом с комплексом.


ДОСТУПНЫЕ УДОБСТВА:


- Крытый и открытый тренажерный зал;
- Бассейн для взрослых и детей;
- Сауна;
- Выделенная игровая площадка;
- Магазины и рестораны;
- Крытая парковка.

Crest Grande расположен в центральном районе Дубая на пересечении основных автомагистралей Ras Al Khor Road и Al Ain Road. Резиденты смогут быстро и комфортно добраться до важнейших мест города благодаря выгодному расположению комплекса.

Уникальное расположение комплекса обеспечивает высокую ликвидность и гарантированную окупаемость за счет высокого спроса. Годовой доход от 8% .
Беспроцентный план оплаты с первым взносом 10%.

Обеспечу безопасную сделку с застройщиком, юридическое сопровождение на каждом этапе сделки.

ОРГАНИЗУЕМ БЕЗОПАСНУЮ СДЕЛКУ С ЗАСТРОЙЩИКОМ, ПОЛНОЕ ЮР. СОПРОВОЖДЕНИЕ!
ЗВОНИТЕ, ИЛИ ПИШИТЕ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ!
Жилой комплекс Виллы и таунхаусы Zinnia с доходностью от 5%, в спокойном районе Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Проект находится в районе Damac Hills 2. Комплекс включает виллы и таунхаусы с 3-6 спальнями.

За безопасность можно быть спокойным, есть круглосуточная система видеонаблюдения. Также есть парковочные места для всех жителей комплекса.

Удобства и оснащение в доме

На территории находится: современная гимназия, рынок, детский сад и школа, детский аквапарк, кафе, закусочная.

Преимущества

При покупке виллы или таунхауса можно рассчитывать на рентабельность инвестиций в размере от 5% до 5,7% в зависимости от купленного типа недвижимости.

Расположение и объекты поблизости

Рядом есть озера для рыбалки и катания на лодке, пляж, парк, спортивные площадки, бассейны, кинотеатры, рестораны, которые также доступны и жителям комплекса.

Здесь, в районе Damac Hills 2, построен гольф-клуб Trump World Golf Club Dubai-18 Hole Golf Course. Поле, стандарта чемпионата, спроектировано звездой гольфа Тайгером Вудсом.

Комплекс находится в непосредственной близости от автомагистрали Umm Suqeim, что позволяет легко добраться до любой части города. До Dubai International Airport дорога составит 50 минут. А от центра города комплекс находится в 25 минутах езды на машине.

В 25 минутах езды расположены супермаркеты New Mart и Spinneys. А до гипермаркета Carrefour ехать 30 минут.

Недалеко есть Medclinic Arabian Ranches. Здесь жители могут воспользоваться любыми медицинскими услугами. Также близко находится Mediclinic Parkview.

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