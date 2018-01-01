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Жилой комплекс Мультифункциональный жилой комплекс в Шардже

Umm Al Quwain, ОАЭ
от € 423,085
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Жилой комплекс Мультифункциональный жилой комплекс в Шардже
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О комплексе

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Masaar Sequoia – новый мультифункциональный жилой комплекс от застройщика Arada Developers. Данный комплекс является шестой фазой масштабного проекта Masaar, который завоевал популярность среди инвесторов.

Данный проект включает в себя эксклюзивную коллекцию таунхаусов с 2-спальнями и роскошных вилл с 4-6 спальнями, расположенных на лоне первозданной природы, в самом окружении озелененных пространств. Все резиденции выполнены в современном стиле, где преобладают нотки хай-тек и минимализм. Функциональные и продуманные планировки создают комфортное жилое пространство. Общая жилая площадь резиденций варьируется от 182 до 820 квадратных метров, что позволяет воплотить в жизнь любые дизайнерские проекты.

Налаженная инфраструктура сообщества дает резидентам доступ к исключительным удобствам:

- Потрясающие панорамные виды на лесные массивы и зеленые лужайки;
- Зоны для занятий йогой;
- Беговые и велосипедные дорожки;
- Открытые бассейны;
- Спортивные площадки;
- Парковка для резидентов;
- Зоны для барбекю и пикников;
- Общественный центр.

Расположение:
Одна из особенностей проекта Sequoia – стратегически выгодное местоположение и развитая инфраструктура. Для отдыха и проведения своего досуга жителям не придется покидать пределы сообщества: все располагается в непосредственной близости. Жилой комплекс располагается в самом сердце природных ландшафтов Шарджи, но в то же время обеспечивает беспрепятственный доступ к значимым и важным объектам.

Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в ОАЭ. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Дом
Площадь, м² 146.0 – 220.0
Цена за м², € 2 780 – 2 898
Цена квартиры, € 423 085 – 611 677
Местонахождение новостройки
Umm Al Quwain, ОАЭ
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Жилой комплекс Мультифункциональный жилой комплекс в Шардже
Umm Al Quwain, ОАЭ
от € 423,085
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Другие комплексы
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Дубай, ОАЭ
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 3 спальнями, расположенные в La Voile by Meraas в La Mer

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 1880 кв.
  • Прачечная
  • Store-область
  • Порошковая комната
  • Горничная комната
  • Балкон / Терраса
  • Открытая кухня
  • Встроенный в гардеробе
  • Лобби, лифт и зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • 24/7 Безопасность
  • Рестораны и магазины
  • Ресторан и Кафе
  • Фитнес-центр
  • Торговая и супермаркетная зона
  • Спортивный корт
  • Вид на море
  • Доступ к пляжу
  • Марина и яхт-клуб
  • Пляжный волейбол
  • мечеть
  • Водная активность
  • Пешеходные тропы
  • Взгляды сообщества

Расположение рядом;

  • Пляж Ла Мер – 05 минут
  • Центр города Дубай – 10 минут
  • Городская прогулка – 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 20 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 45 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Виллы с видом на город, море и озёра, в комплексе Sky Villas с развитой инфраструктурой, JLT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

В проекте виллы с 3-5 спальнями на верхних этажах с бассейнами. Из окон открываются панорамные виды на город, гавань Dubai Marina.

ЖК - 2 башни с элегантным интерьером и мебелью от Aston Martin, расположены в JLT.

В проекте также более 40 удобств и объектов инфраструктуры для комфортного отдыха.

Удобный план оплаты: 10% предоплата и 1–10% рассрочка каждый месяц.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: терраса на крыше с зонами отдыха, зал для мероприятий и вечеринок, библиотека, бизнес-центр, услуги врача, детский сад, салон красоты, кинотеатр на открытом воздухе, настольный теннис, спортивные площадки, фотокабина, система с тропическим душем, джакузи, водная гимнастика.

Расположение и объекты поблизости

JLT — один из самых популярных районов в Дубае. В этом тихом и спокойном месте есть разные зоны для отдыха: большие озелененные участки с искусственными озерами, торговые центры, кафе и рестораны.

  • 10 минут пешком до станции метро
  • 20 минут на машине до ТЦ Dubai Mall
  • 11 минут на машине до района Palm Jumeirah
  • 20 минут на машине до Международного аэропорта Аль-Мактум
Многоквартирный жилой дом The Signature Tower - SOBHA
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2024
Застройщик: Sobha Developers

Sobha LLC, отмеченный наградами мастер-разработчик в Дубае, возвращается с еще одним привлекательным проектом под названием Signature Tower – S Tower.

Новая собственность, которая будет расположена у входа в Palm Jumeirah, предоставит ограниченное количество ультра-роскошных 4-х комнатных полуэтажных и 5-комнатных пентхаусов с впечатляющей отделкой и удобствами мирового класса.

Всего на продажу 84 квартиры. распределены по 44 жилым уровням башни высотой 751 фут.

Эта инициатива, которая сочетает в себе устойчивость и роскошный образ жизни высокого класса, уже вызвала интерес у конечных пользователей и инвесторов.

 

Долгожданный проект планируется завершить в четвертом квартале 2024 года.

Этот список прямо от разработчика, покупателей и агентов приветствуются. 

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