Жилой комплекс Мультифункциональный жилой комплекс в Шардже
О комплексе
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Masaar Sequoia – новый мультифункциональный жилой комплекс от застройщика Arada Developers. Данный комплекс является шестой фазой масштабного проекта Masaar, который завоевал популярность среди инвесторов.
Данный проект включает в себя эксклюзивную коллекцию таунхаусов с 2-спальнями и роскошных вилл с 4-6 спальнями, расположенных на лоне первозданной природы, в самом окружении озелененных пространств. Все резиденции выполнены в современном стиле, где преобладают нотки хай-тек и минимализм. Функциональные и продуманные планировки создают комфортное жилое пространство. Общая жилая площадь резиденций варьируется от 182 до 820 квадратных метров, что позволяет воплотить в жизнь любые дизайнерские проекты.
Налаженная инфраструктура сообщества дает резидентам доступ к исключительным удобствам:
- Потрясающие панорамные виды на лесные массивы и зеленые лужайки;
- Зоны для занятий йогой;
- Беговые и велосипедные дорожки;
- Открытые бассейны;
- Спортивные площадки;
- Парковка для резидентов;
- Зоны для барбекю и пикников;
- Общественный центр.
Расположение:
Одна из особенностей проекта Sequoia – стратегически выгодное местоположение и развитая инфраструктура. Для отдыха и проведения своего досуга жителям не придется покидать пределы сообщества: все располагается в непосредственной близости. Жилой комплекс располагается в самом сердце природных ландшафтов Шарджи, но в то же время обеспечивает беспрепятственный доступ к значимым и важным объектам.
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