Жилой комплекс Высотная резиденция SO/UPTOWN с отелем, бизнес-центром и богатой инфраструктурой, JLT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 842,728
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О комплексе
Высотный жилой комплекс включает апартаменты (28 этажей), отель на 188 номеров (10 этажей) и коммерческие помещения (22 этажа). На территории вы найдете панорамные виды, спа, конференц-залы, рестораны и магазины, зоны отдыха, бар и бассейны, тренажерный зал, детский клуб.
Окончание строительства - 3 квартал 2023 года.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с Шейх-Зайед-Роад.
- Дубай Марина - 7 минут
- Джумейра-Бич - 5 минут
- Даунтаун Дубай - 20 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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