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Жилой комплекс Высотная резиденция SO/UPTOWN с отелем, бизнес-центром и богатой инфраструктурой, JLT, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 842,728
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Жилой комплекс Высотная резиденция SO/UPTOWN с отелем, бизнес-центром и богатой инфраструктурой, JLT, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Высотный жилой комплекс включает апартаменты (28 этажей), отель на 188 номеров (10 этажей) и коммерческие помещения (22 этажа). На территории вы найдете панорамные виды, спа, конференц-залы, рестораны и магазины, зоны отдыха, бар и бассейны, тренажерный зал, детский клуб.

Окончание строительства - 3 квартал 2023 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с Шейх-Зайед-Роад.

  • Дубай Марина - 7 минут
  • Джумейра-Бич - 5 минут
  • Даунтаун Дубай - 20 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Дубай, ОАЭ
от € 842,728
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Таунхаусы в новом жилом комплексе в престижном районе Дубая.

Удобства комплекса:

  • бассейн
  • парк
  • парковка
Удобства и оснащение в доме
  • панорамные окна
  • полы из плитки
  • высокие потолки
  • встроенная кухня
  • оборудованные ванные комнаты
Преимущества

Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000.

Гибкая система оплаты:

  • 10% при покупке недвижимости
  • 10% — через каждые 4 месяца
Расположение и объекты поблизости

Dubai South — один из самых выгодных для инвестиций в недвижимость районов на сегодняшний день. Здесь находится Международный аэропорт Аль-Мактум.

В районе отлично развита вся необходимая инфраструктура и транспортная система.
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Застройщик: TRANIO

Резиденция располагает подземной парковкой, садом и бассейном, спа-зоной, фитнес-центром, зоной отдыха, детским клубом, конференц-залом.

Расположение и объекты поблизости
  • Пляж Джумейра - 20 минут
  • Бурдж Халифа - 15 минут
  • Дубай Марина - 20 минут
  • Пальма Джумейра - 17 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 30 минут
Многоквартирный жилой дом 3BR | Summer | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительную квартиру с 3 спальнями, расположенную в гавани Дубай-Крик, известной как Summer by Emaar.

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 1636 кв.
  • Встроенный в гардеробе
  • Балкон / Терраса
  • Прачечная
  • Порошковая комната
  • Льняная комната
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Автостоянка
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Спортивный корт
  • Школа и Институт
  • Общественный зал
  • Парк и зона отдыха
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Фитнес-центр
  • Рестораны и магазины
  • Спа и Сауна
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Частный двор
  • Открытые пространства
  • Центр города
  • Вид на закат
  • Доступ к пляжу

Места поблизости;

  • Бурдж Халифа – 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 15 минут
  • Башня Дубай Крик – 05 минут
  • Прогулка JBR – 30 минут
  • Бурдж Аль Араб – 25 минут
  • Прогулка от Марина Крик – 05 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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