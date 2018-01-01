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Жилой комплекс Новая резиденция ELANO 2 с бассейном и садами в районе Arjan, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 127,516
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Жилой комплекс Новая резиденция ELANO 2 с бассейном и садами в районе Arjan, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Резиденция располагает беседками, кинотеатром на открытом воздухе, зонами барбекю и открытыми обеденными зонами, спортивными площадками и игровыми комнатами, тренажерным залом, парной и сауной, библиотекой, видеонаблюдением, ухоженными садами и водными украшениями, 30-метровым бассейном.

Окончание строительства - 1 квартал 2026 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Бурдж Халифа - 25 минут
  • Дубай Молл - 25 минут
  • Дубай Марина - 20 минут
  • Международный аэропорт - 22 минуты
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Новая резиденция ELANO 2 с бассейном и садами в районе Arjan, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 127,516
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Другие комплексы
Резиденция Квартира с видом на престижный гольф-клуб!
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2022
Застройщик: DDA Real Estate

ИНВЕСТИЦИОННО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С ВЫСОКОЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬЮ!!!


Golf Heights – 43-этажное здание премиум-класса с видом на престижный гольф-клуб Emirates Golf Club, строительство которого ведёт один из самых популярных застройщиков Дубая – компания Emaar Properties. 

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСА:


- семейный и детский бассейны;
- тенистый сад с шезлонгами и местами для барбекю;
- тренажёрный зал и открытая фитнес-зона;
- детскую игровую площадку;
- лужайку для мероприятий/пространство для йоги;
- зону отдыха;
- многоцелевую комнату;
- садовую лужайку.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:


Комплекс Golf Heights для максимального комфорта домовладельцев окружён множеством социальных удобств, расположенных в 20 минутах ходьбы:
- Торговый центр aswaaq Mart – The Greens;
- BinSina Pharmacy Panorama Greens;
- Jumeirah International Nursery;
- Regent International School;
- Dubai Islamic Bank;
- Prime Medical Center, Barsha Heights;
- Веганское кафе Planet Terra.
В непосредственной близости находится один из лучших ипподромов Дубая – Jebel Ali Racecourse.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:


- Комиссия 0%;
- Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления;
- Рентабельность инвестиций от 7%;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.

Плюсы работы с нами:


- Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением.
- Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни.
- Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае.
- Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку.
- Работаем без комиссии.

Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение.
Многоквартирный жилой дом 1BR | Marina Sands | Beachfront
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить 1-комнатную квартиру, расположенную на берегу моря в Эмааре, известную как Marina Sands от Emaar

Основные моменты;

  • Элегантные дизайнерские дома с удобствами мирового класса
  • Зелень парка по соседству
  • Непревзойденные виды со всех сторон
  • Привлекательный и гибкий план оплаты

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 865 кв.
  • Прачечная
  • Открытая кухня
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • Район барбекю
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Досуг и Парк
  • Велоспорт, Бег и Бег
  • Спортивный корт
  • Доступ к пляжу
  • Фитнес-центр
  • Водная активность
  • волейбол
  • Спа и Сауна
  • Йога и Медитация
  • Просторные домики
  • Услуги консьержа
  • больница
  • Колода бассейна в стиле Майами
  • Брашиновый пляж
  • Яхт-клуб
  • Зеленое окружение

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 2BR | Elano | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в Арджане, известную как Elano by Oro 24

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 3 ванны
  • Полу-меблированный
  • BUA; 1045 кв.
  • Порошковая комната
  • Область магазина
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Детская игровая площадка
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Шоппинг и супермаркет
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр
  • Спортивный корт
  • Открытый кинотеатр
  • Настольный теннис
  • Клуб здоровья
  • Cabana сидячие места
  • Крытый баскетбол
  • Паровая комната
  • Зал для вечеринок
  • Бильярд
  • Тропический душ
  • библиотека
  • Ландшафтный сад

Расположение рядом;

  • Dubai Sports City – 05 минут
  • Jumeirah Village Circle – 05 минут
  • First Avenue Mall – 10 минут
  • Торговый центр Эмиратов – 15 минут
  • Шейх Зайед Роуд – 20 минут
  • Бизнес-Бей – 20 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 25 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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