Жилой комплекс Новая резиденция ELANO 2 с бассейном и садами в районе Arjan, Дубай, ОАЭ

ИНВЕСТИЦИОННО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С ВЫСОКОЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬЮ!!!
Golf Heights – 43-этажное здание премиум-класса с видом на престижный гольф-клуб Emirates Golf Club, строительство которого ведёт один из самых популярных застройщиков Дубая – компания Emaar Properties.
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСА:
- семейный и детский бассейны;
- тенистый сад с шезлонгами и местами для барбекю;
- тренажёрный зал и открытая фитнес-зона;
- детскую игровую площадку;
- лужайку для мероприятий/пространство для йоги;
- зону отдыха;
- многоцелевую комнату;
- садовую лужайку.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Комплекс Golf Heights для максимального комфорта домовладельцев окружён множеством социальных удобств, расположенных в 20 минутах ходьбы:
- Торговый центр aswaaq Mart – The Greens;
- BinSina Pharmacy Panorama Greens;
- Jumeirah International Nursery;
- Regent International School;
- Dubai Islamic Bank;
- Prime Medical Center, Barsha Heights;
- Веганское кафе Planet Terra.
В непосредственной близости находится один из лучших ипподромов Дубая – Jebel Ali Racecourse.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:
- Комиссия 0%;
- Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления;
- Рентабельность инвестиций от 7%;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.
Плюсы работы с нами:
- Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением.
- Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни.
- Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае.
- Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку.
- Работаем без комиссии.
Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение.