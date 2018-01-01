Жилой комплекс Новая резиденция Crestmark на берегу канала, рядом с достопримечательностями, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 346,546
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О комплексе
Резиденция располагает зоной отдыха и библиотекой, детской игровой комнатой и детской площадкой, бассейнами для детей и взрослых, садом, клубом и баром, фитнес-залом, зоной барбекю, спа, зонами для занятий йогой.
Окончание строительства - 1 квартал 2026 года.Расположение и объекты поблизости
- Дубай Молл - 1 км
- Школа - 1 км
- Бурдж Халифа - 2,5 км
- Аэропорт - 13 км
- Море - 6 км
- Джумейра-Бич - 9 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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