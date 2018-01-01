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Жилой комплекс Новая резиденция Crestmark на берегу канала, рядом с достопримечательностями, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 346,546
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Жилой комплекс Новая резиденция Crestmark на берегу канала, рядом с достопримечательностями, Business Bay, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Резиденция располагает зоной отдыха и библиотекой, детской игровой комнатой и детской площадкой, бассейнами для детей и взрослых, садом, клубом и баром, фитнес-залом, зоной барбекю, спа, зонами для занятий йогой.

Окончание строительства - 1 квартал 2026 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Дубай Молл - 1 км
  • Школа - 1 км
  • Бурдж Халифа - 2,5 км
  • Аэропорт - 13 км
  • Море - 6 км
  • Джумейра-Бич - 9 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Новая резиденция Crestmark на берегу канала, рядом с достопримечательностями, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 346,546
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Crestmark — это будущий жилой комплекс, который будет расположен в оживленном районе Business Bay, откуда открывается потрясающий вид на Дубайский водный канал. Застройщиком башни является Ellington, первый проект застройщика в Business Bay, который уже привлек внимание инвесторов, желающих жить в самом сердце Дубая.

Покупатели, предпочитающие динамичную городскую жизнь в центре энергичного города с модными бутиками, элитными ресторанами и головными офисами глобальных корпораций в непосредственной близости, могут выбирать между студиями и квартирами с числом спален от одной до трех в этом эксклюзивном новом комплексе. Элегантные интерьеры будут оформлены со вкусом. Из больших окон будут открываться потрясающие виды района Business Bay с головокружительными небоскребами, знаменитых плавучих вилл и отеля Dorchester.

Новые резиденции предоставляют бесконечные возможности для отдыха и развлечений: комплекс Dubai Mall находится всего в одном километре. Любители фитнеса оценят зеленые лужайки, плавательный бассейн и тренажерный зал на территории. Центр Bay Square Business Hub находится в 300 метрах – до него можно дойти пешком.

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Застройщик: TRANIO

Предлагаются меблированные апартаменты с полным обслуживанием.

Резиденция располагает бассейнами для взрослых и детей, консьерж-сервисом, тренажерным залом, спа-центром, ресторанами и магазинами, детской площадкой, парковкой, зоной барбекю, круглосуточной охраной.

Удобства и оснащение в доме
  • Бытовая техника (холодильник, стиральная машина, плита и вытяжка)
  • Кондиционеры
  • Окна с двойным остеклением
  • ТВ
  • Спутниковая антенна
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом со станцией метро, торговыми центрами и Экспо 2020.

  • Экспо 2020 - 14 минут
  • Пальма Джумейра - 16 минут
  • Дубай Марина - 10 минут
  • Международный аэропорт - 20 минут
Апарт - отель The Kempinski Floating Palace
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2023
Застройщик: Address Property

KEMPINSKI FLOATING PALACE

Вдали от городской суеты отель Sea Palace предлагает спокойствие в самом центре Дубая.

Плавучий отель стремится создать на воде незабываемые впечатления на всю жизнь, которые вы не можете себе представить.

 

Плавучий дворец Кемпински будет состоять из 4 блоков, объединенных под пирамидой.

Все 4 блока будут соединены со второго этажа. Отель будет состоять в основном из 156 номеров, некоторые из которых являются королевскими люксами, номерами делюкс и 6  роскошных пентхаусов с частными бассейнами. 

 

Роскошный опыт также будет включать в себя многонациональные рестораны изысканной кухни, 5-звездочные спа-процедуры в дополнение к фитнес-центру и роскошному торговому центру.

Инвесторы и посетители также будут наслаждаться своим пребыванием, имея возможности вести при этом свой бизнес, поскольку на курорте будут конференц-залы и конференц-залы.

Искателям роскоши и любителям бизнеса понравится инвестировать в отпуск, который подарит ощущение Фиджи в центре Ближнего Востока.

 

Отель расположен в фешенебельном районе Дубая.

Цены на гостиничные номера для покупателей в Плавучем отеле (USD):

350 000 – 46 кв. метров;

500 000 – 70 кв. метров;

630 000 – 90 кв. метров;

1 600 000 – 260 кв. метров.

 

Доход – 7% гарантированных годовых в течении 25 лет

или 70% чистого дохода инвестору и 30% отельному оператору.

Весь проект будет завершен к концу 2023 года и будет управляться отельным оператором Kempinski.

 

 

 

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