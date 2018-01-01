Жилой комплекс Малоэтажная резиденция Vista в центре престижного жилого района Dubai Studio City, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 185,534
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О комплексе
Резиденция располагает бассейнами для детей и взрослых, деткой площадкой, зоной барбекю и зоной для занятий йогой, ухоженным садом.
Окончание строительства - сентябрь 2024 года.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с ресторанами и кафе, клубами поло и верховой езды, гольф-клубом и Шейх-Зайед-Роад.
- Клуб верховой езды - 2 минуты
- Шейх-Зайед-Роад - 3 минуты
- Автодром Дубай - 3 минуты
- Дубай Марина - 18 минут
- Международный аэропорт - 25 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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