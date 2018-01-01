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Жилой комплекс Малоэтажная резиденция Vista в центре престижного жилого района Dubai Studio City, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 185,534
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Жилой комплекс Малоэтажная резиденция Vista в центре престижного жилого района Dubai Studio City, ОАЭ
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О комплексе

Резиденция располагает бассейнами для детей и взрослых, деткой площадкой, зоной барбекю и зоной для занятий йогой, ухоженным садом.

Окончание строительства - сентябрь 2024 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с ресторанами и кафе, клубами поло и верховой езды, гольф-клубом и Шейх-Зайед-Роад.

  • Клуб верховой езды - 2 минуты
  • Шейх-Зайед-Роад - 3 минуты
  • Автодром Дубай - 3 минуты
  • Дубай Марина - 18 минут
  • Международный аэропорт - 25 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Малоэтажная резиденция Vista в центре престижного жилого района Dubai Studio City, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 185,534
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Другие комплексы
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Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам квартиру-студию, расположенную в Business Bay, известную как Canal Heights от Damac

Основные моменты;

  • Загружен с удобствами и услугами
  • Доступ к ленивому виду и пляжу
  • Пешеходные дорожки и набережная
  • Роскошные апартаменты с эксклюзивным дизайном и декором
  • Блестящий вид на горизонт и каналы, не выходя из дома

Удобства и фасилиты;

  • Studio
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA 446 Sqft
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Зеленое окружение
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Район барбекю
  • Досуг и парковые зоны
  • Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде
  • Спа и Сауна
  • Общественный зал
  • больница
  • Спортивный корт
  • Йога и Медитация
  • Фитнес-центр

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса Crescent с бассейном в экологичном районе, Jumeirah Village Circle, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются апартаменты с балконами и живописным видом на город.

Резиденция располагает охраной, зоной барбекю, бассейном, парковкой и ухоженной территорией.

Окончание строительства - декабрь 2023 года.

Особенности квартир
  • Панорамные окна
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с автобусными остановками, торговыми центрами, школой и детским садом.

  • Торговый центр - 600 метров
  • Море - 11,5 км
  • Бурдж Халифа - 22 км
  • Аэропорт - 40 км
Многоквартирный жилой дом 1BR | Onyx | Binghatti
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2024
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Jumeirah Village Circle, известной как Onyx от Binghatti.

Основные моменты;

  • Уникальный и непревзойденный стиль архитектуры
  • Высококачественная отделка и замечательная эстетика
  • Роскошный образ жизни с блестящим комфортом современного элемента
  • Рядом с основными торговыми центрами и академическими центрами

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 740 кв.
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • пляж
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Школа и Институт
  • Спортивный корт
  • Общественный зал
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна

Соседство поблизости;

  • Источники – 1,8 км
  • Jumeirah Village Triangle – 2.1Km
  • Высоты Победы – 2,6 км
  • Эмираты Хиллз – 2,8 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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