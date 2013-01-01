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Квартира в новостройке 3BR | The Crestmark | Prime Location

Дубай, ОАЭ
от € 1,066,000
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Квартира в новостройке 3BR | The Crestmark | Prime Location
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в Business Bay, известную как Crestmark от Ellington

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 1593 кв.
  • Горничная комната
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Фитнес-центр
  • Секретная клубная комната
  • Тредвелл Фитнес
  • Аракадная комната
  • Мир Кидополиса ( Область игры Эллингтона )
  • Наружная йога и медитация
  • EV Зарядная станция
  • Библиотека области
  • Велосипедная дорожка
  • Колода ступиц
  • Изогнутая уличная скамейка

Расположение рядом;

  • Станция метро Business Bay – 05 минут
  • Dubai Mall & Burj Khalifa – 05 минут
  • Дубай Опера – 10 минут
  • Городская прогулка – 10 минут
  • Музей будущего – 10 минут
  • Поле для гольфа Meydan – 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 15 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

 

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 3BR | The Crestmark | Prime Location

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Дубай, ОАЭ
от € 1,066,000
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 1BR | Onyx | Binghatti
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2024
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Jumeirah Village Circle, известной как Onyx от Binghatti.

Основные моменты;

  • Уникальный и непревзойденный стиль архитектуры
  • Высококачественная отделка и замечательная эстетика
  • Роскошный образ жизни с блестящим комфортом современного элемента
  • Рядом с основными торговыми центрами и академическими центрами

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 740 кв.
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • пляж
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Школа и Институт
  • Спортивный корт
  • Общественный зал
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна

Соседство поблизости;

  • Источники – 1,8 км
  • Jumeirah Village Triangle – 2.1Km
  • Высоты Победы – 2,6 км
  • Эмираты Хиллз – 2,8 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Резиденция Квартира-студия в современном стиле!
Дубай, ОАЭ
от € 47,520
33–33 м² 2 квартиры
Сдача в: 2024
Застройщик: DDA Real Estate

Квартира-студия премиум-класса в современном стиле и с отличной локацией!

Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки.

Мы предоставим Вам:
- Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков;
- Гарантию ежегодного дохода от инвестиций;
- Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет;
- Бесплатное юридическое сопровождение;
- Гарантию безопасности переводов при сделке;
- Покажем лично объект в Дубае или онлайн;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты.

Beach Oasis – новый жилой комплекс премиум-класса, расположенный в самом сердце Dubai Studio City. Высококлассный жилой комплекс включает в себя две малоэтажных башни. Каждая резиденция воплощает в себе тренды современного дизайна и эталоны удобств премиум-класса.

Beach Oasis – идеальное место для отдыха, работы, развлечений и активного образа жизни.

Для жителей гарантирован доступ к лучшим удобствам:

- Удобный внутренний двор для тихих и уединенных прогулок.
- Детские игровые площадки;
- Прекрасные ландшафтные сады;
- Оборудованные тренажерные залы;
- Множество торговых точек;
- Зоны для барбекю;
- Собственный бассейн, окруженный искусственным пляжем;
- Зона для занятий йоги;
- Кафе и рестораны.


ЛОКАЦИЯ:
Окрестности вокруг Beach Oasis также располагают к получению лучших впечатлений от жизни в Дубае. Помимо всех необходимых объектов инфраструктуры, резиденты могут наслаждаться непосредственной близостью к Дубайскому автодрому, Дубайскому клубу поло и конного спорта, Международному стадиону Дубая, известному Miracle Garden (Сад Чудес), Футбольной академией Дубая.

С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Жилой комплекс Новая высотная резиденция LIV LUX со спа-зоной, полем для мини-гольфа и панорамным видом, в 500 метрах от моря, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются светлые апартаменты с балконами и панорамным видом на море и город.

Резиденция располагает круглосуточной охраной и консьержем, зонами барбекю и обеденными зонами, садами, кинотеатром на открытом воздухе, бассейном, фитнес-центром, студиями йоги, спа-зоной с сауной и парной, конференц-залом, детской площадкой, полем для мини-гольфа, теннисным кортом.

Окончание строительства - декабрь 2026 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Потолки 3 метра
  • Панорамные окна
  • Полностью оборудованная кухня
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в самом центре района Дубай Марина.

  • Море - 500 метров
  • Пляж JBR - 5 минут
  • Гольф-клубы - 5 минут
  • 5-звездочные отели - 5 минут
  • Станция метро - 5 минут
  • Трамвайная остановка - 5 минут
  • Шейх-Зайед-Роад - 5 минут
  • Пальма Джумейра - 5 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 22 минуты
  • Бурдж Халифа - 21 км
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