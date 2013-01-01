Квартира в новостройке 2BR | The Crestmark | Payment Plan

Дубай, ОАЭ

Сдача в: 2025

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить 2-комнатную квартиру, расположенную на берегу моря в Эмааре, известную как Marina Sands от Emaar

План оплаты;

Во время строительства – 50%

На передачу – 50%

Удобства и удобства;

2 спальни

2 ванны

без мебели

BUA; 1104 кв.

Ходить в шкафу

Прачечная

Балкон / Терраса

Лобби, Лифт и Зона ожидания

Приемная зона

Бассейн

Район барбекю

тренажерный зал

Столовая и розничная торговля

Ресторан и Кафе

Досуг и Парк

Велоспорт, Бег и Бег

Спортивный корт

Доступ к пляжу

Фитнес-центр

Водная активность

волейбол

Спа и Сауна

Йога и Медитация

Просторные домики

Услуги консьержа

больница

Колода бассейна в стиле Майами

Брашиновый пляж

Яхт-клуб

Зеленое окружение

Соседство поблизости;

Dubai Media City – 1,3 км

Пальма Джумейра – 2,2 км

Jumeirah Beach Residence – 2,5 км

Дубай Марина – 2,5 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284