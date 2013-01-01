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Квартира в новостройке 2BR | The Crestmark | Payment Plan

Дубай, ОАЭ
от € 694,000
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Квартира в новостройке 2BR | The Crestmark | Payment Plan
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительную 2-комнатную квартиру, расположенную в Business Bay, известную как Crestmark by Ellington

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 50%
  • На передачу – 30%

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1348 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Фитнес-центр
  • Секретная клубная комната
  • Тредвелл Фитнес
  • Аракадная комната
  • Мир Кидополиса ( Область игры Эллингтона )
  • Наружная йога и медитация
  • EV Зарядная станция
  • Библиотека области
  • Велосипедная дорожка
  • Колода ступиц
  • Изогнутая уличная скамейка

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 2BR | The Crestmark | Payment Plan

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План оплаты;

  • Во время строительства – 50%
  • На передачу – 50%

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1104 кв.
  • Ходить в шкафу
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • Район барбекю
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Досуг и Парк
  • Велоспорт, Бег и Бег
  • Спортивный корт
  • Доступ к пляжу
  • Фитнес-центр
  • Водная активность
  • волейбол
  • Спа и Сауна
  • Йога и Медитация
  • Просторные домики
  • Услуги консьержа
  • больница
  • Колода бассейна в стиле Майами
  • Брашиновый пляж
  • Яхт-клуб
  • Зеленое окружение

Соседство поблизости;

  • Dubai Media City – 1,3 км
  • Пальма Джумейра – 2,2 км
  • Jumeirah Beach Residence – 2,5 км
  • Дубай Марина – 2,5 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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Преимущества

План оплаты:

  • Бронирование - 10% - июнь 2022 г.
  • 1-й взнос - 10% - август 2022 г.
  • 2-й взнос - 10% - февраль 2023 г.
  • 10% завершения строительства - 10% - июль 2023 г.
  • 30% завершения строительства - 10% - март 2024 г.
  • 50% завершения строительства - 10% - август 2024 г.
  • 70% завершения строительства - 10% - январь 2025 г.
  • 100% завершения строительства - 30% - декабрь 2025 г.
Расположение и объекты поблизости
  • Шоссе Al Khail - 5 мин.
  • Центр Дубая - 12 мин.
  • Дубай Марина - 15 мин.
  • Burj Halifа - 20 мин.
  • Парк Dubai Hills - 14 мин.
  • ТЦ Dubai - 15 мин.
  • Финансовый центр Дубая - 19 мин.
  • Аэропорт Dubai Int’ - 23 мин.
  • Аэропорт Al Maktoum Int’ - 25 мин.
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