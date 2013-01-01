Квартира в новостройке 1BR | The Crestmark | Ellington
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам 1-комнатную квартиру, расположенную в Business Bay, известную как Crestmark by Ellington
Удобства и удобства;
- 1 спальня
- 2 ванны
- без мебели
- BUA; 1026 кв.
- Прачечная
- Порошковая комната
- Учебная комната
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- Бассейн
- тренажерный зал
- Район барбекю
- Фитнес-центр
- Секретная клубная комната
- Тредвелл Фитнес
- Аракадная комната
- Мир Кидополиса ( Область игры Эллингтона )
- Наружная йога и медитация
- EV Зарядная станция
- Библиотека области
- Велосипедная дорожка
- Колода ступиц
- Изогнутая уличная скамейка
Развлекательные заведения;
- Cabanas
- Нижняя полка
- Аллея мини-боулинга
- Аркада и игровая комната
- Места для отдыха
- Кинетический сад
- Секретная клубная комната
- Бар и Кухонька
- Функциональная тренировочная зона
- Комната дзен
- Доступ к Wellness Studio
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284