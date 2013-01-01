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Квартира в новостройке 1BR | The Crestmark | Ellington

Дубай, ОАЭ
от € 521,000
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Квартира в новостройке 1BR | The Crestmark | Ellington
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам 1-комнатную квартиру, расположенную в Business Bay, известную как Crestmark by Ellington

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1026 кв.
  • Прачечная
  • Порошковая комната
  • Учебная комната
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Фитнес-центр
  • Секретная клубная комната
  • Тредвелл Фитнес
  • Аракадная комната
  • Мир Кидополиса ( Область игры Эллингтона )
  • Наружная йога и медитация
  • EV Зарядная станция
  • Библиотека области
  • Велосипедная дорожка
  • Колода ступиц
  • Изогнутая уличная скамейка

Развлекательные заведения;

  • Cabanas
  • Нижняя полка
  • Аллея мини-боулинга
  • Аркада и игровая комната
  • Места для отдыха
  • Кинетический сад
  • Секретная клубная комната
  • Бар и Кухонька
  • Функциональная тренировочная зона
  • Комната дзен
  • Доступ к Wellness Studio

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 1BR | The Crestmark | Ellington

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Застройщик: Damac properties

Роскошные апартаменты в Сафа-парке, вдохновленные природой

Вернитесь домой в место, где естественный блеск встречает изумрудную элегантность на двух потрясающих башнях.

Safa One - это тропический рай на вершине роскоши, открывающий захватывающие дух виды, насколько видит глаз.
 
Будь то изысканный дом с 1 спальней в Башне B или ультра-роскошный люкс с 2 или 3 спальнями и персональным бассейном в Башне A, Safa One устанавливает новый стандарт в изысканности.

Добро пожаловать в природу роскоши. Добро пожаловать в Сафа Один.

Safa One от de GRISOGONO возвышается вдоль прославленной дороги шейха Зайеда в Дубае на краю вечнозеленого парка Сафа.

Отель Safa One с живописным видом на город и море окружен самыми востребованными районами Дубая, такими как культовый район Бурдж с его всемирно известными достопримечательностями, Бизнес-Бей и вечное сообщество Джумейра.  

В нескольких минутах от Safa One находятся городские развлекательные центры City Walk and Box Park, а также пляж Джумейра.
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ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
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Marriott Executive Towers – новый жилой комплекс под управлением одного из известных отельных брендов Marriott. Проект отличается высокой инвестиционной привлекательностью и безупречным обслуживанием резидентов.

3 башни со строгой, но узнаваемой архитектурой, расположились в эпицентре Barsha South – стремительно развивающемся пригородном районе. Сооружения соединяются друг с другом элегантным подиумом, который дополняется общую архитектурную концепцию.

Жилой комплекс вобрал в себя самые востребованные типы недвижимости: просторные апартаменты с 1-3 спальнями, а также роскошные пентхаусы с 1-2 спальнями. Полностью меблированные апартаменты избавят покупателей от необходимости обставлять резиденции, а неповторимая отделка от Marriott в современном стиле создает идеальное жилое пространство. А панорамное остекление каждой резиденции позволяет восхищаться лучшими видами, которые открываются на Burj Khalifa, Burj Al Arab и набережную Dubai Marina.

Первоклассное обслуживание – одно из главных преимуществ мирового бренда Marriott, и комплекс Executive Towers не является исключением. Продуманная внутренняя инфраструктура отвечает всем потребностям жильцов и предлагает богатый выбор удобств:

- Роскошное отельное лобби;
- Тренажерный зал;
- Клубный лаундж;
- SPA-центр с различными видами услуг;
- Конференц-зал;
- Бассейн;
- Оранжерея;
- Паркинг на 500 машиномест;
- Рестораны.

Расположение:
Уникальное местоположение жилого комплекса дает возможность насладиться тишиной и спокойствием загородной жизни. В непосредственной близости расположена автотрасса Umm Suqeim Road, благодаря которой жители резиденций смогут быстро добраться до центральных районов Дубая и его достопримечательностей.

Если Вас заинтересовало предложение, и Вы хотите посмотреть планировки апартаментов, напишите или позвоните нам! Подробно проконсультируем по объекту!
Многоквартирный жилой дом Studio | Beach Oasis | Azizi
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2024
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам однокомнатную квартиру, расположенную в Dubai Studio City, известную как Beach Oasis от Azizi Development

Основные Высоты;

  • Знаменитые удобства и услуги, которыми можно наслаждаться в рамках разработки
  • Доступны простые и доступные планы платежей
  • Высококачественная конструкция с высококачественными интерьерами
  • Красивый двор с кафе и кафе
  • Водная особенность и пляж для всех

Удобства и удобства;

  • Studio
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 358 кв.
  • Открытая кухня
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Дзен Гарден
  • Зона йоги и зона медитации
  • Искусственный пляж
  • Образовательные учреждения
  • CCTV
  • Безопасность 24/7
  • Столовая и розничная торговля
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Велоспорт, Бег и Бег
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр
  • Спортивные сооружения
  • Торговая и супермаркетная зона

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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