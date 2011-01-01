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Квартира в новостройке Studio | The Crestmark | Business Bay

Дубай, ОАЭ
от € 372,000
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Квартира в новостройке Studio | The Crestmark | Business Bay
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты-студио, расположенные в Business Bay, известном как Crestmark от Ellington Properties

Основные моменты;

  • Роскошь следующего уровня с изобретательным дизайном и привлекательным экстерьером
  • Множество удобств и услуг мирового класса
  • Непревзойденная архитектура и неожиданный уникальный дизайн и эстетика
  • Ресторан на берегу моря, кафе, спорт и развлечения

Удобства и удобства;

  • Studio
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 505 кв.
  • Прачечная
  • Открытая кухня
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Фитнес-центр
  • Секретная клубная комната
  • Тредвелл Фитнес
  • Аракадная комната
  • Мир Кидополиса ( Область игры Эллингтона )
  • Наружная йога и медитация
  • EV Зарядная станция
  • Библиотека области
  • Велосипедная дорожка
  • Колода ступиц
  • Изогнутая уличная скамейка

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме Studio | The Crestmark | Business Bay

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Многоквартирный жилой дом 1BR | Liva | Prime Location
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Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает удивительную квартиру с 1 спальней, расположенную в Ливе, Таун-сквер, Дубай.

Liva от Nshama - жилой комплекс, предлагающий самые роскошные номера. Это дает жителям комфортный и удобный образ жизни, проект удовлетворяет все потребности и требования

 

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 795 кв.
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Детская игровая площадка
  • Зона отдыха
  • Парк и сад ( Парк городской площади )
  • Ресторан и Кафе
  • Бассейн
  • Теннис и Баскетбол Корт
  • Велоспорт, Бег и Бег
  • Школы и институт
  • Спортивный корт

Расположение рядом;

  • EXPO 2020 ( 20 минут )
  • Бурдж Аль Араб ( 25 минут )
  • Дубай Марина ( 30 минут )
  • Международный аэропорт Аль-Мактум ( 30 минут )
  • Международный аэропорт Дубая ( 35 минут )
  • Palm Jumeirah ( 30 минут )
  • Dubai Mall ( 35 минут )

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 10%
  • Во время строительства – 25%
  • На передачу – 15%
  • После передачи – 50%

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Современный жилой комплекс Belmont Residences в тихом и спокойном районе с парками и школами, JVT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Проект - элегантный и современный жилой комплекс. Состоит из 68 просторных и уютных студий и квартир.

Стиль - современная интерпретация классического лондонского квартала с домами с большими окнами и просторными балконами. В интерьере апартаментов использована нейтральная цветовая палитра.

Удобный план оплаты:

  • 20% - при бронировании
  • 10% - через 60 дней после бронирования
  • 10% - через 120 дней после бронирования
  • 5% - при 20% готовности проекта
  • 5% - при 30% готовности проекта
  • 5% - при 40% готовности проекта
  • 5% - при 50% готовности проекта
  • 5% - при 60% готовности проекта
  • 5% - при 70% готовности проекта
  • 30% - после сдачи объекта.
Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: шезлонги, душ и кабинки у бассейна, оборудованные зоны отдыха, йога-студия, спортивные площадки, детская комната, зарядки для электромобилей, скалодромы для взрослых и детей.

Элегантный вестибюль дополнен уютными креслами для отдыха, открытыми стеллажами с книгами, общим столом, уставленным различными играми, головоломками и предметами декора.

Расположение и объекты поблизости

Jumeirah Village Triangle - тихий и спокойный район с парками, жилыми домами и виллами, местами для отдыха и развлечений для семей или небольших компаний.

Belmont Residences расположен недалеко от основных автомагистралей, общественных парков и международных школ.

Расположение от основных популярных мест:

  • 5 минут - ТЦ Al Khail Avenue Mall
  • 15 минут - гольф-клубы Jumeirah Golf Estate, Montgomerie, Dubai Hills
  • 15 минут - ТЦ Dubai Hills
  • 20 минут - ТЦ Mall of the Emirates
  • 25 минут - пляж JBR
  • 20 минут - отель Burj Al Arab
  • 23 минуты - район Palm Jumeirah и Бурдж Халифа
  • 27 минут - ТЦ Дубай Молл
  • 20 минут - район Dubai Marina
  • 25 минут - аэропорт DWC
  • 30 минут - Международный аэропорт Дубая.
Апарт - отель Ready Hotel Apartment | Investment Buy
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Damac properties

DAMAC Hills 2 Hotel – Управляемый Edge by Rotana отель – - это современный и элегантный трехзвездочный отель, расположенный в оживленном сообществе DAMAC Hills 2 в Дубае. Гости отеля DAMAC Hills 2 Edge by Rotana могут рассчитывать на удобство и комфорт рядом с достопримечательностями мирового класса, такими как бассейн с волнами на пляже Малибу, спортивные площадки, кинотеатр под открытым небом, пейнтбольная аркада, сад бабочек и многое другое.

Выберите из 295 стильных и хорошо спроектированных номеров и люксов с новейшими технологиями в номере, балконами и рабочими столами. Наслаждайтесь удобствами ресторана и бара на целый день, полностью оборудованного тренажерного зала и двух открытых бассейнов с регулируемой температурой. А для тех, кто находится в важных командировках, отель DAMAC Hills 2 предлагает четыре конференц-зала с гибкими настройками.

Rotana - одна из ведущих компаний по управлению отелями в регионе, имеющая портфель из более чем 100 объектов недвижимости. Каждый из четырех брендов продуктов предлагает расширенные функции, хорошо оборудованные номера и элегантный дизайн, искусно объединенные для обеспечения комфортных, интеллектуальных впечатлений гостей.

Будь то бизнес или удовольствие, учтите, что все ваши потребности удовлетворены.

Сообщество

DAMAC Hills 2 - это мастер-сообщество, которое создает уникальный в своем роде жизненный опыт –, вдохновленный водой, спортом и весельем для всех возрастов. Ранее известный как AKOYA, DAMAC Hills 2 предлагает кластеры продуманно спроектированных квартир, таунхаусов и вилл, окруженных спортивными полями, пейнтбольной аркадой, открытым кинотеатром и другими достопримечательностями, новый бассейн с волнами - пляж Малибу.

DAMAC Hills 2, полностью автономный и постоянно растущий, уравновешивает спокойный, активный, вдали от городской суеты и в то же время легкий доступ к своим деловым и развлекательным центрам. В дополнение к новым и захватывающим предстоящим функциям, сообщество принимает торговый центр с супермаркетом, поликлиникой, тренажерным залом на открытом воздухе, грузовиками с едой и многим другим.

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