Квартира в новостройке Studio | The Crestmark | Business Bay
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты-студио, расположенные в Business Bay, известном как Crestmark от Ellington Properties
Основные моменты;
- Роскошь следующего уровня с изобретательным дизайном и привлекательным экстерьером
- Множество удобств и услуг мирового класса
- Непревзойденная архитектура и неожиданный уникальный дизайн и эстетика
- Ресторан на берегу моря, кафе, спорт и развлечения
Удобства и удобства;
- Studio
- 1 ванна
- без мебели
- BUA; 505 кв.
- Прачечная
- Открытая кухня
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- Бассейн
- тренажерный зал
- Район барбекю
- Фитнес-центр
- Секретная клубная комната
- Тредвелл Фитнес
- Аракадная комната
- Мир Кидополиса ( Область игры Эллингтона )
- Наружная йога и медитация
- EV Зарядная станция
- Библиотека области
- Велосипедная дорожка
- Колода ступиц
- Изогнутая уличная скамейка
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284