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Квартира в новостройке 3BR | Fashionz | Prime Location

Дубай, ОАЭ
от € 617,000
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Квартира в новостройке 3BR | Fashionz | Prime Location
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить 3-комнатную квартиру, расположенную в JVT, известную как Fashionz by Danube Properties

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1472 кв.
  • Горничная комната
  • Частный бассейн
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и парк
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Пляжный волейбол
  • Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
  • Спа и Сауна
  • Доступ к пляжу
  • Зона йоги и медитации
  • Шоппинг и супермаркет
  • сад
  • Салон красоты
  • Зона снукера
  • Мини-гольф
  • Крикетный шаг
  • Падель Теннис

Расположение рядом;

  • Dubai Media City – 05 минут
  • Шейх Зайед Роуд – 05 минут
  • Дубай Интернет Сити – 08 минут
  • Торговый центр Эмиратов – 15 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 25 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 30 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 3BR | Fashionz | Prime Location

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Застройщик: DDA Real Estate

Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок!

Апартаменты с 1 спальней в живописном центральном районе на берегу лагуны

Хотите приобрести квартиру в Дубае? Вы знаете, как инвестировать выгодно!

Мы предоставим Вам:


- Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков;
- Гарантию ежегодного дохода от инвестиций;
- Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет;
- Бесплатное юридическое сопровождение;
- Гарантию безопасности переводов при сделке;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты;
- Покажем лично объект в Дубае или онлайн;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты.

Crest Grande от Sobha Hartland - это великолепный небоскрёб, возводимый в хорошо оборудованном и живописном центральном районе на берегу лагуны. Комплекс оснащен различными удобствами, которые сделают ваше проживание здесь комфортным и приятным.

В непосредственной близости от Crest Grande находятся прекрасные парки и пляжи, природный заповедник, поля для гольфа, рестораны и многие другие места, которые обеспечат вам досуг. Семейные пары с детьми смогут выбрать из множества престижных детских садов и школ, расположенных рядом с комплексом.


ДОСТУПНЫЕ УДОБСТВА:


- Крытый и открытый тренажерный зал;
- Бассейн для взрослых и детей;
- Сауна;
- Выделенная игровая площадка;
- Магазины и рестораны;
- Крытая парковка.

Crest Grande расположен в центральном районе Дубая на пересечении основных автомагистралей Ras Al Khor Road и Al Ain Road. Резиденты смогут быстро и комфортно добраться до важнейших мест города благодаря выгодному расположению комплекса.

Уникальное расположение комплекса обеспечивает высокую ликвидность и гарантированную окупаемость за счет высокого спроса. Годовой доход от 8% .
Беспроцентный план оплаты с первым взносом 10%.

Обеспечу безопасную сделку с застройщиком, юридическое сопровождение на каждом этапе сделки.

ОРГАНИЗУЕМ БЕЗОПАСНУЮ СДЕЛКУ С ЗАСТРОЙЩИКОМ, ПОЛНОЕ ЮР. СОПРОВОЖДЕНИЕ!
ЗВОНИТЕ, ИЛИ ПИШИТЕ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ!
Резиденция Квартира-студия в современном стиле!
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от € 47,520
33–33 м² 2 квартиры
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Застройщик: DDA Real Estate

Квартира-студия премиум-класса в современном стиле и с отличной локацией!

Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки.

Мы предоставим Вам:
- Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков;
- Гарантию ежегодного дохода от инвестиций;
- Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет;
- Бесплатное юридическое сопровождение;
- Гарантию безопасности переводов при сделке;
- Покажем лично объект в Дубае или онлайн;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты.

Beach Oasis – новый жилой комплекс премиум-класса, расположенный в самом сердце Dubai Studio City. Высококлассный жилой комплекс включает в себя две малоэтажных башни. Каждая резиденция воплощает в себе тренды современного дизайна и эталоны удобств премиум-класса.

Beach Oasis – идеальное место для отдыха, работы, развлечений и активного образа жизни.

Для жителей гарантирован доступ к лучшим удобствам:

- Удобный внутренний двор для тихих и уединенных прогулок.
- Детские игровые площадки;
- Прекрасные ландшафтные сады;
- Оборудованные тренажерные залы;
- Множество торговых точек;
- Зоны для барбекю;
- Собственный бассейн, окруженный искусственным пляжем;
- Зона для занятий йоги;
- Кафе и рестораны.


ЛОКАЦИЯ:
Окрестности вокруг Beach Oasis также располагают к получению лучших впечатлений от жизни в Дубае. Помимо всех необходимых объектов инфраструктуры, резиденты могут наслаждаться непосредственной близостью к Дубайскому автодрому, Дубайскому клубу поло и конного спорта, Международному стадиону Дубая, известному Miracle Garden (Сад Чудес), Футбольной академией Дубая.

С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Многоквартирный жилой дом Damac Bay by Cavalli
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2026
Застройщик: DOM REAL ESTATE

Damac Bay by Cavalli – ультра-роскошный проект от известного застройщика Damac Properties. Этот многообещающий жилой комплекс, который уже сегодня становится культовым, представляет собой новое воплощение роскоши, расположенное в прибрежном сообществе премиум-класса.

🎁 Квартира в продаже от инвестора с правом передачи рассрочки застройщика!

Квартира с ремонтом и кухонной мебелью с 1 спальней,кухней, гостиной и двумя санузлами. Расположена на 8 этаже с видом на море. Площадь 67кв.м

ПЛАН ОПЛАТЫ 80/20

Первоночальный взнос: 1 386 000 аед ( 379$ )

                          4% DLD:  132 000(36165 $)

                  2% комиссия:  66 000 (18080 $)

далее беспроцентная рассрочка до получения ключей

 

Впечатляющая архитектура – особое преимущество жилого комплекса. Волнообразные башни высотой от 30 до 40 этажей, расположенные на самом берегу гавани, соединяются элегантным высотным подиумом, откуда открываются самые захватывающие и невероятные виды.

Каждая резиденция – сосредоточение комфорта, удобств и привилегий. Уникальный дизайн, разработанный в соответствии с предпочтениями современного человека, дополняет непревзойденную роскошную обстановку.

Резиденты могут пользоваться первоклассными удобствами:

  • Высотные тропические лагуны с бассейнами и пальмами.
  • Неограниченный доступ к частному пляжу.
  • Оздоровительный клуб с сауной.
  • Обустроенная семейная зона с площадкой для барбекю.
  • Круглосуточный консьерж-сервис.

Покупатели эксклюзивных резиденций в Damac Bay получают один из самых культовых адресов на территории Дубая. Потрясающая дубайская гавань, расположенная на пересечении Palm Jumeirah и Bluewaters. На территории сообщества расположена развитая дорожная сеть, пешеходные зоны и велосипедные дорожки.

В непосредственной близости от жилого комплекса круизный терминал, принимающий свыше 2,5 миллионов пассажиров ежегодно. Также застройщик представил амбициозные планы по развитию территории: здесь будут располагаться лучшие рестораны и кафе, торговые центры, объекты социальной инфраструктуры.

Являясь настоящим воплощением роскоши, Damac Bay предлагает инвесторам максимально комфортные условия для проживания и широкий выбор апартаментов для получения стабильного дохода. Станьте обладателем роскошной недвижимости в Дубае, купив апартаменты в Damac Bay by Cavalli.

 

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