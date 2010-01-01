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Квартира в новостройке 2BR | Fashionz | Danube

Дубай, ОАЭ
от € 457,000
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Квартира в новостройке 2BR | Fashionz | Danube
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в JVT, известную как Fashionz by Danube Properties

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1078 кв.
  • Частный бассейн
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и парк
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Пляжный волейбол
  • Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
  • Спа и Сауна
  • Доступ к пляжу
  • Зона йоги и медитации
  • Шоппинг и супермаркет
  • сад
  • Салон красоты
  • Зона снукера
  • Мини-гольф
  • Крикетный шаг
  • Падель Теннис

Соседство поблизости;

  • Город производства Дубая – 1,0 км
  • Midtown b Deyaar – 1,8 км
  • Источники – 1,9 км
  • Высоты Победы – 2,1 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 2BR | Fashionz | Danube

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Сдача в: 2023
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в городе MBR, известном как Башня ORB по району 1.

Удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 2690 кв.
  • Горничная комната
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • оформление
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Зеленое окружение
  • Школа и Институт
  • Общественный зал
  • Фитнес-центр
  • Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде

Услуги;

  • Хрустальная лагуна и пляж
  • Частный доступ к пляжу
  • Обилие зеленых насаждений
  • Велосипедная дорожка
  • аптека
  • Оздоровительный клуб на крыше
  • Детский сад
  • Boardwalk
  • Семейный
  • Частное сообщество

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Новая резиденция PLAZA с ресторанами и спа-центром в одном из самых популярных и живописных районов Jebel Ali Village, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются меблированные апартаменты с полным обслуживанием.

Резиденция располагает бассейнами для взрослых и детей, консьерж-сервисом, тренажерным залом, спа-центром, ресторанами и магазинами, детской площадкой, парковкой, зоной барбекю, круглосуточной охраной.

Удобства и оснащение в доме
  • Бытовая техника (холодильник, стиральная машина, плита и вытяжка)
  • Кондиционеры
  • Окна с двойным остеклением
  • ТВ
  • Спутниковая антенна
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом со станцией метро, торговыми центрами и Экспо 2020.

  • Экспо 2020 - 14 минут
  • Пальма Джумейра - 16 минут
  • Дубай Марина - 10 минут
  • Международный аэропорт - 20 минут
Многоквартирный жилой дом 2BR | La Sirene | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2024
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить удивительную квартиру с 2 спальнями, расположенную в La Sirene, Порт-де-ла-Мер, Дубай.

La Sirene от Meraas - это подсообщество, которое представляет коллекцию квартир в собственность. Испытайте жизнь на краю нетронутой береговой линии Дубая и примите вдохновенный морской образ жизни, который предлагает больше для изучения

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1277 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Прогулка в шкафчике
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Район барбекю
  • Фитнес-центр
  • Спортивный корт
  • Шоппинг и супермаркет
  • Доступ к пляжу
  • Пляжный волейбол
  • Марина и Яхта
  • мечеть
  • Водная активность
  • услуги
  • Ресторан и Кафе
  • Рестораны и магазины
  • 24/7 Безопасность
  • CCTV
  • Пожарные

Расположение рядом;

  • Пляж La Mer ( 05 минут )
  • Центр города Дубай ( 10 минут )
  • Международный аэропорт Дубая ( 15 минут )
  • Palm Jumeirah ( 20 минут )
  • Бурдж Аль Араб ( 25 минут )
  • Прогулка JBR ( 30 минут )
  • Международный аэропорт Аль-Мактум ( 45 минут )

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

 

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