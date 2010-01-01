Квартира в новостройке 2BR | Fashionz | Danube
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в JVT, известную как Fashionz by Danube Properties
Удобства и удобства;
- 2 спальни
- 2 ванны
- без мебели
- BUA; 1078 кв.
- Частный бассейн
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- Бассейн
- тренажерный зал
- Район барбекю
- Столовая и розничная торговля
- Ресторан и Кафе
- Медицинский центр
- Детская игровая площадка
- Досуг и парк
- Баскетбол и теннисный корт
- Пляжный волейбол
- Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
- Спа и Сауна
- Доступ к пляжу
- Зона йоги и медитации
- Шоппинг и супермаркет
- сад
- Салон красоты
- Зона снукера
- Мини-гольф
- Крикетный шаг
- Падель Теннис
Соседство поблизости;
- Город производства Дубая – 1,0 км
- Midtown b Deyaar – 1,8 км
- Источники – 1,9 км
- Высоты Победы – 2,1 км
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284