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Квартира в новостройке 1BR | Fashionz | Payment Plan

Дубай, ОАЭ
от € 333,000
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Квартира в новостройке 1BR | Fashionz | Payment Plan
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить 1-комнатную квартиру, расположенную в JVT, известную как Fashionz by Danube Properties

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 10%
  • Во время строительства – 54%
  • На передачу – 1%
  • После передачи – 35%

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 848 кв.
  • Офисная зона
  • Частный бассейн
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и парк
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Пляжный волейбол
  • Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
  • Спа и Сауна
  • Доступ к пляжу
  • Зона йоги и медитации
  • Шоппинг и супермаркет
  • сад
  • Салон красоты
  • Зона снукера
  • Мини-гольф
  • Крикетный шаг
  • Падель Теннис

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 1BR | Fashionz | Payment Plan

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Застройщик: Damac properties

Беверли-Хиллз Драйв в Trump Estates - калифорнийская жизнь во всей красе. Расположенный в международном гольф-клубе Trump, он предлагает поистине необычный образ жизни, пропитанный природой, природой и самой сущностью роскоши.

Испытайте богатство, насколько глаз может видеть, с живописными видами со всех точек направления. Возьмите с собой виды на озера, мягкие зеленые холмы, захватывающие закаты и многое другое.

Сады охватывают всю общину, служа естественными расширениями вилл. Активные и спокойные хабы мягко уговаривают вас вести более уличный образ жизни.


Что касается самих вилл, от гостиной и столовой до кухни и за ее пределами, то первый этаж каждого блока продуман. Если хотите, это может быть просто уютное семейное пространство или большой зал для развлечения друзей.

Окунитесь в рай на Беверли Хиллз Драйв.


Это не адрес. Это утверждение.

Всемирно признанный бренд элитной недвижимости, The Trump Organization привносит роскошь и утонченность в портфель интересных направлений, охватывающих весь мир –, от жилой и коммерческой недвижимости до виноградников, поместий, курорты и поля для гольфа чемпионата.

Сообщество

DAMAC Hills - это автономное сообщество мирового класса, состоящее из вилл, апартаментов и отеля. Сообщество Trump International Golf Club Dubai также предлагает около четырех миллионов квадратных футов парковых насаждений, предлагающих различные тематические зоны для отдыха, включая спортивные площадки, скейт-парк, бассейн с волнами, ласки фермы, парк для собак и многое другое.
Жилой комплекс Новая резиденция Mykonos с бассейнами и развлекательным центром рядом с Пальмой Джумейра и Дубай Марина, Motor City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются различные апартаменты с собственными бассейнами (9 м2 - 23 м2).

Резиденция располагает джакузи, оздоровительным клубом, зеленой зоной, зоной барбекю, парковкой, кинотеатром на открытом воздухе, парной и сауной, бассейнами для детей и взрослых с водными украшениями, детской площадкой, развлекательным центром.

Окончание строительства - июнь 2025 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Бурдж-аль-Араб - 5-10 минут
  • Пальма Джумейра - 5-10 минут
  • Дубай Марина - 5-10 минут
  • Бизнес Бэй - 15-20 минут
  • Даунтаун Дубай - 15-20 минут
  • Бурдж Халифа - 15-20 минут
  • Экспо 2020 - 15-20 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 15-20 минут
Многоквартирный жилой дом 3BR | Levanto | Nearby Neighbourhood
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам 3 квартиры, расположенные в JVC, известной как Levanto от ORO 24.

Удобства и фасилиты;

- 3 спальни

- 3 ванны

- без мебели 

- БУА; 1292 кв 

- Зона магазина 

- Балкон / Терраса 

- затонувшее сиденье

- Бассейн

- Кабанас 

- Кинотеатр 

- Детская игровая площадка

- Зал для вечеринок

- Лифт, Лобби и Зона ожидания

- Приемная зона

- Центр здравоохранения

- Сквош 

- джакузи 

- Шахматная зона

- Мультимедийная игровая зона

- Боулинг 

- Billairds 

- Joggin, Running & Cycling track 

- Крытая зона для гольфа

- Бизнес-центр и библиотека 

- Настольный теннис 

- Супермаркет и Торговая зона

- Столовая и розничная торговля

- Ресторан и Кафе

- Школа и Институт 

- Фитнес-центр 

- Зона йоги и медитации 

 

Соседство поблизости;

- Высоты Победы; 1,5 км

- Спортивный Город; 1,7 км

- Jumeirah Village Triangle; 2,5 км

- Мотор Сити; 2,7 км

 

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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