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Квартира в новостройке Studio | Fashionz | JVT

Дубай, ОАЭ
от € 210,000
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Квартира в новостройке Studio | Fashionz | JVT
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить квартиру-студию, расположенную в JVT, известной как Fashionz by Danube Properties

Основные моменты;

  • Лучший образ жизни в этом развитии мирового класса
  • Рядом со многими популярными достопримечательностями и зонами отдыха
  • Пресная среда с естественной средой
  • Разработано и фирменно брендом Fashionz TV

Удобства и удобства;

  • Studio
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 433 кв.
  • Открытая кухня
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и парк
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Пляжный волейбол
  • Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
  • Спа и Сауна
  • Доступ к пляжу
  • Зона йоги и медитации
  • Шоппинг и супермаркет
  • сад
  • Салон красоты
  • Зона снукера
  • Мини-гольф
  • Крикетный шаг
  • Падель Теннис

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме Studio | Fashionz | JVT

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технические характеристики

  • Тип - Квартира
  • Размер - 1494 кв. Футов
  • Количество спален - 2 кровати
  • Количество ванных комнат - 3 ванны
  • 30 минут от центра города
  • 35 минут от аэропорта
  • без мебели
  • вакантный
  • Ссылка №. COIN-CNTR-22

особенности

Балкон

Встроенные шкафы

Центральный A / C

Детская игровая площадка

Крытая парковка

Общий тренажерный зал

Общий бассейн

О районе

Архитектура в средиземноморском стиле наполнена современным дизайном, дающим Centurion Residences вкус смешанной культуры и эпохи. Простые детали, такие как лепные фасадные стены, разбиты балконами и палубами, покрытыми деревянными решетками, доказывающими тень и идеально ухоженный пейзаж. Внутренний двор, расположенный в центре, уравновешивает дизайн и заинтриговывает чувства бассейном и садом в любое время, когда кто-то хочет плавать или гулять на природе.

 
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Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

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Удобства и удобства;

  • 4 спальни
  • 5 баня
  • без мебели
  • BUA; 5352 кв.
  • Горничная комната
  • Прачечная
  • Порошковая комната
  • Область магазина
  • кладовая
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Детская игровая площадка
  • Район барбекю
  • Ресторан и Кафе
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Велоспорт, Бег и Бег трусцой
  • Зона отдыха
  • Школа и Институт
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Доступ к пляжу
  • Открытый кинотеатр
  • Конференц-зал и рабочая зона
  • Клубный салон
  • Тихая зеленая зона
  • Общественный зал

Места поблизости;

  • Бурдж Аль Араб – 15 минут
  • Дубай Марина – 25 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 25 минут
  • Центр города Дубай – 30 минут
  • Бурдж Халифа – 30 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 30 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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Застройщик: TRANIO

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Резиденция располагает спа-центром, кинотеатром, зоной отдыха, парковкой, охраной и видеонаблюдением, детской площадкой, зелеными зонами, консьержем, бассейном, спортивной площадкой.

Удобства и оснащение в доме
  • Двойные стеклопакеты
  • Панорамные окна
  • Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с автобусными остановками, торговыми центрами, школой, детским садом, полем для гольфа.

  • Бурдж-Халифа - 27,3 км
  • Международный аэропорт - 32 км
  • Море - 17,1 км
  • Пальма Джумейра - 25 минут
  • Дубай Марина - 25 минут
  • Даунтаун Дубай - 30 минут
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