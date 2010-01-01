Квартира в новостройке Studio | Fashionz | JVT

Дубай, ОАЭ

Сдача в: 2025

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам 4-комнатную квартиру, расположенную в Palm Jumeirah, известную как Ocean House от Ellington

Удобства и удобства;

4 спальни

5 баня

без мебели

BUA; 5352 кв.

Горничная комната

Прачечная

Порошковая комната

Область магазина

кладовая

Балкон / Терраса

Лобби, Лифт и Зона ожидания

Приемная зона

Столовая и розничная торговля

тренажерный зал

Бассейн

Детская игровая площадка

Район барбекю

Ресторан и Кафе

Баскетбол и теннисный корт

Велоспорт, Бег и Бег трусцой

Зона отдыха

Школа и Институт

Фитнес-центр

Спа и Сауна

Доступ к пляжу

Открытый кинотеатр

Конференц-зал и рабочая зона

Клубный салон

Тихая зеленая зона

Общественный зал

Места поблизости;

Бурдж Аль Араб – 15 минут

Дубай Марина – 25 минут

Международный аэропорт Дубая – 25 минут

Центр города Дубай – 30 минут

Бурдж Халифа – 30 минут

Международный аэропорт Аль Мактум – 30 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284