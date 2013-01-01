Вилла 4BR | Eden | Payment Plan
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам 4-спальную виллу, расположенную в долине, известную как Eden by Emaar Properties
План оплаты;
- Авансовый платеж – 10%
- Во время строительства – 45%
- На передачу – 5%
- После передачи – 40%
Удобства и удобства;
- 4 спальни
- 5 баня
- без мебели
- BUA; 2336 кв.
- Горничная комната
- Прачечная
- Порошковая комната
- Гостевая комната
- 2 парковочных места
- газон
- крыша
- Балкон / Терраса
- Сад и парк
- Детская игровая площадка
- Бассейн
- тренажерный зал
- Район барбекю
- Зеленое окружение
- Рестораны и магазины
- Ресторан и Кафе
- Супермаркет и Торговая зона
- Велоспорт, Бег и Бег
- Спортивный корт
- Фитнес-центр
- Зона йоги и медитации
Расположение рядом;
- Дубай Молл – 25 минут
- Международный аэропорт Дубая – 25 минут
- Пальма Джумейра – 35 минут
- Бурдж Аль Араб – 40 минут
- Международный аэропорт Аль Мактум – 40 минут
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284