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Вилла 4BR | Eden | Payment Plan

Дубай, ОАЭ
от € 481,000
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Вилла 4BR | Eden | Payment Plan
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам 4-спальную виллу, расположенную в долине, известную как Eden by Emaar Properties

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 10%
  • Во время строительства – 45%
  • На передачу – 5%
  • После передачи – 40%

Удобства и удобства;

  • 4 спальни
  • 5 баня
  • без мебели
  • BUA; 2336 кв.
  • Горничная комната
  • Прачечная
  • Порошковая комната
  • Гостевая комната
  • 2 парковочных места
  • газон
  • крыша
  • Балкон / Терраса
  • Сад и парк
  • Детская игровая площадка
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Зеленое окружение
  • Рестораны и магазины
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Велоспорт, Бег и Бег
  • Спортивный корт
  • Фитнес-центр
  • Зона йоги и медитации

Расположение рядом;

  • Дубай Молл – 25 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 25 минут
  • Пальма Джумейра – 35 минут
  • Бурдж Аль Араб – 40 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 40 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор 4BR | Eden | Payment Plan

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Вилла 4BR | Eden | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
от € 481,000
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Другие комплексы
Вилла 4BR | Malta | Damac Lagoon
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить таунхаус с 4 спальнями, расположенный в Дамак Лагунс, известном как Мальта компанией Damac Properties.

Основные моменты;

  • Водяные лагуны и песчаные пляжи
  • Привлекательные и гибкие варианты плана платежей
  • Кафе на берегу моря и гондола, как объекты
  • Бутики на берегу, магазины и рестораны

Удобства и удобства;

  • 4 спальни
  • 5 баня
  • без мебели
  • BUA; 2273 кв.
  • Прачечная
  • Прогулка в шкафчике
  • Терраса / Балкон
  • газон
  • крыша
  • сад
  • Гараж на 2 автостоянки
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Район барбекю
  • Парк и зона отдыха
  • Фитнес-центр
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Отели
  • Ресторан и Кафе
  • Йога и Медитация
  • Школа и Институт
  • больница
  • Открытый кинотеатр
  • Спортивные сооружения

Соседство поблизости;

  • Ремраам – 2,3 км
  • Дамак Хиллз – 2,3 км
  • Спорт Сити – 3,9 км
  • Высоты Победы – 4,4 км

 Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Коттеджный поселок Reem Hills
Абу-Даби, ОАЭ
от € 2,988,410
1 068–1 163 м² 3 квартиры
Сдача в: 2024

Reem Hills - это проект компании Q Properties под эгидой Q Holding. Это закрытый поселок в поистине уникальном месте на острове Reem в Абу-Даби, созданный для того, чтобы позволить жителям побаловать свои чувства в уникальной и роскошной обстановке, обеспечивая побег от давления сегодняшней быстро меняющейся жизни.

Общественные объекты и удобства:
- Общественные парки и зеленые зоны
- Променад вдоль канала
- Игровые зоны для детей
- Зоны розничной торговли 
- Частная школа 
- Клубные дома 
- Мечети
- Фитнес-зоны
- Непрерывные беговые и велосипедные дорожки, проходящие через весь проект.

Лучшее из всех миров ожидает вас в закрытом поселке Reem Hills, где роскошная жизнь в атмосфере отдыха, спокойствия, здорового образа жизни и непревзойденного разнообразия сообщества построена в виде кружащихся лент с видом на великолепные окрестности, такие как искусственные холмы, пляжи и канал.
Вилла Trump Estates Branded 5-7 Bedroom Townhouses
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2024
Застройщик: Damac properties

Беверли-Хиллз Драйв в Trump Estates - калифорнийская жизнь во всей красе. Расположенный в международном гольф-клубе Trump, он предлагает поистине необычный образ жизни, пропитанный природой, природой и самой сущностью роскоши.

Испытайте богатство, насколько глаз может видеть, с живописными видами со всех точек направления. Возьмите с собой виды на озера, мягкие зеленые холмы, захватывающие закаты и многое другое.

Сады охватывают всю общину, служа естественными расширениями вилл. Активные и спокойные хабы мягко уговаривают вас вести более уличный образ жизни.


Что касается самих вилл, от гостиной и столовой до кухни и за ее пределами, то первый этаж каждого блока продуман. Если хотите, это может быть просто уютное семейное пространство или большой зал для развлечения друзей.

Окунитесь в рай на Беверли Хиллз Драйв.


Это не адрес. Это утверждение.

Всемирно признанный бренд элитной недвижимости, The Trump Organization привносит роскошь и утонченность в портфель интересных направлений, охватывающих весь мир –, от жилой и коммерческой недвижимости до виноградников, поместий, курорты и поля для гольфа чемпионата.

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