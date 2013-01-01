Вилла 4BR | Eden | Payment Plan

Абу-Даби, ОАЭ

от € 2,988,410

1 068–1 163 м² 3 квартиры

Сдача в: 2024

Reem Hills - это проект компании Q Properties под эгидой Q Holding. Это закрытый поселок в поистине уникальном месте на острове Reem в Абу-Даби, созданный для того, чтобы позволить жителям побаловать свои чувства в уникальной и роскошной обстановке, обеспечивая побег от давления сегодняшней быстро меняющейся жизни.

Общественные объекты и удобства:

- Общественные парки и зеленые зоны

- Променад вдоль канала

- Игровые зоны для детей

- Зоны розничной торговли

- Частная школа

- Клубные дома

- Мечети

- Фитнес-зоны

- Непрерывные беговые и велосипедные дорожки, проходящие через весь проект.

Лучшее из всех миров ожидает вас в закрытом поселке Reem Hills, где роскошная жизнь в атмосфере отдыха, спокойствия, здорового образа жизни и непревзойденного разнообразия сообщества построена в виде кружащихся лент с видом на великолепные окрестности, такие как искусственные холмы, пляжи и канал.