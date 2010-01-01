Вилла 3BR | Eden | The Valley

Дубай, ОАЭ

технические характеристики

Тип - Пляжная вилла

Размер - 5000 кв. Футов

Количество спален - 4 кровати

Количество ванных комнат - 4 ванны

30 минут от центра города

30 минут от аэропорта

без мебели

Tenanted

Ссылка №. COIN-GHFC-05

особенности

Комната горничной

Размер участка ок. 6878 кв. Футов

Вид на горизонт

Доступ к пляжу

Парковочные места





О районе

Этот ухоженный отель с видом на горизонт предлагает прекрасный восход солнца. Первый этаж состоит из массивной гостиной, столовой, ванной комнаты, большой кухни и зоны обслуживания ( прачечная, горничная, кладовая ).

На 1 этаже сочетаются три спальни с ванными комнатами и встроенные шкафы. Открытый бассейн на стороне виллы обеспечивает конфиденциальность при его использовании. Двор точно благоустроен и предлагает совершенно новые плитки. В настоящее время вилла является арендатором.



Palm Jumeirah является одним из самых эксклюзивных сообществ в Дубае. Этот искусственный пляжный комплекс известен как оазис для богатых и знаменитых, а также удивительный семейный дом для множества жителей.