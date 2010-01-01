Вилла 3BR | Eden | The Valley
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить виллу с 3 спальнями. расположен в долине, известной как Eden от Emaar Properties
Основные моменты;
- Доступ к современным удобствам и удобствам
- Одно из первых вилл сообщества
- Окруженный пышными зелеными парками и спокойной обстановкой
- Простой и гибкий план оплаты после передачи
- Семейный девеломент
Удобства и удобства;
- 3 спальни
- 4 баня
- без мебели
- BUA; 2082 кв.
- Горничная комната
- Порошковая комната
- Прачечная
- 2 парковочных места
- газон
- крыша
- Балкон / Терраса
- Сад и парк
- Детская игровая площадка
- Бассейн
- тренажерный зал
- Район барбекю
- Зеленое окружение
- Рестораны и магазины
- Ресторан и Кафе
- Супермаркет и Торговая зона
- Велоспорт, Бег и Бег
- Спортивный корт
- Фитнес-центр
- Зона йоги и медитации
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284