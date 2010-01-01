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Вилла 3BR | Eden | The Valley

Дубай, ОАЭ
от € 395,000
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Вилла 3BR | Eden | The Valley
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить виллу с 3 спальнями. расположен в долине, известной как Eden от Emaar Properties

Основные моменты;

  • Доступ к современным удобствам и удобствам
  • Одно из первых вилл сообщества
  • Окруженный пышными зелеными парками и спокойной обстановкой
  • Простой и гибкий план оплаты после передачи
  • Семейный девеломент

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 2082 кв.
  • Горничная комната
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • 2 парковочных места
  • газон
  • крыша
  • Балкон / Терраса
  • Сад и парк
  • Детская игровая площадка
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Зеленое окружение
  • Рестораны и магазины
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Велоспорт, Бег и Бег
  • Спортивный корт
  • Фитнес-центр
  • Зона йоги и медитации

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор 3BR | Eden | The Valley

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Вилла 3BR | Eden | The Valley
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от € 395,000
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Застройщик: Coin real estate group

технические характеристики

  • Тип - Пляжная вилла
  • Размер - 5000 кв. Футов
  • Количество спален - 4 кровати
  • Количество ванных комнат - 4 ванны 
  • 30 минут от центра города
  • 30 минут от аэропорта
  • без мебели
  • Tenanted
  • Ссылка №. COIN-GHFC-05

особенности

Комната горничной

Размер участка ок. 6878 кв. Футов

Вид на горизонт

Доступ к пляжу

Парковочные места


 

О районе

Этот ухоженный отель с видом на горизонт предлагает прекрасный восход солнца. Первый этаж состоит из массивной гостиной, столовой, ванной комнаты, большой кухни и зоны обслуживания ( прачечная, горничная, кладовая ). 

На 1 этаже сочетаются три спальни с ванными комнатами и встроенные шкафы. Открытый бассейн на стороне виллы обеспечивает конфиденциальность при его использовании. Двор точно благоустроен и предлагает совершенно новые плитки. В настоящее время вилла является арендатором. 


Palm Jumeirah является одним из самых эксклюзивных сообществ в Дубае. Этот искусственный пляжный комплекс известен как оазис для богатых и знаменитых, а также удивительный семейный дом для множества жителей. 
Вилла 5BR | Malta | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить таунхаус с 5 спальнями, расположенный в Дамак Лагунс, известном как Мальта компанией Damac Properties

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 60%
  • На передачу – 20%

Удобства и удобства;

  • 5 спальня
  • 6 баня
  • без мебели
  • BUA; 3377 кв.
  • 3 этажа
  • Прачечная
  • Порошковая комната
  • Прогулка в шкафчике
  • Горничная комната
  • Дополнительная комната
  • Балкон / Терраса
  • газон
  • крыша
  • сад
  • Гараж на 2 автостоянки
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Район барбекю
  • Парк и зона отдыха
  • Фитнес-центр
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Отели
  • Ресторан и Кафе
  • Йога и Медитация
  • Школа и Институт
  • больница
  • Открытый кинотеатр
  • Спортивные сооружения

Места поблизости;

  • Школа Джебель Али – 15 минут
  • Международный стадион Дубая – 15 минут
  • Центр города Мерим – 15 минут
  • Торговый центр Эмиратов – 25 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 30 минут

 Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Вилла Frond H, Canal Cove, PALM JUMEIRAH
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Coin real estate group

технические характеристики

  • Тип - Пляжная вилла
  • Размер - 3801 кв. Футов
  • Количество спален - 3
  • Количество ванных комнат - 4 
  • 16 минут от центра города
  • 13 минут от аэропорта
  • без мебели
  • вакантный
особенности

Атлантида смотрит

Комната для горничных

Участок: 4555 кв. Футов

Прямой доступ к бассейну

Гараж на 2 машины с дистанционным управлением

Семья живет в безопасной среде

О районе

Отель Canal Cove Villas расположен в частном месте на берегу океана вдали от шумного города, но достаточно близко к главной инфраструктуре города. Это роскошный проект от разработчика Nakheel Properties. Это комплекс вилл и таунхаусов, расположенных на Пальм Джумейра.

 

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