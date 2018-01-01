Жилой комплекс Премиальный комплекс в окружении природы

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Oxford Gardens – новый жилой комплекс премиум-класса от застройщика Iman Developers. Располагаясь в развитом и привлекательном районе Arjan данный проект предлагает покупателям жизнь в окружении первозданной природы и современной инфраструктуры.



Необычная архитектура моментально выделяет Oxford Gardens среди других жилых проектов. Элегантное сочетание фасадных линий, соединяющих этажи сооружения, белоснежных цветовых оттенков, полустеклянных балконов создает по-настоящему футуристический образ, привлекающий взгляд.



В 10-этажном жилом комплексе представлен широкий выбор недвижимости, который особенно востребован среди покупателей и инвесторов: функциональные и продуманные студии, просторные апартаменты с 1, 2 и 4 спальнями. Каждая резиденция отличается превосходными планировками, а панорамное остекление создает ощущение еще большего простора.



Инфраструктура:

Перед резидентами открывается широкий выбор удобств с эксклюзивным доступом:



- Двухуровневое лобби с общественными пространствами для отдыха;

- Лаунж-зоны;

- Инфинити-бассейн;

- Фитнес-зал с современными тренажерами;

- Зона для йоги;

- Детские игровые площадки;

- Детский бассейн;

- Зоны для барбекю;

- Библиотека;

- Зарядные станции для автомобилей;

- Кинотеатр под открытым небом;

- Спортивные площадки.



Расположение:

Потрясающее расположение в Dubailand открывает жителям доступ к обильно развитой инфраструктуре района. Все, что необходимо для полноценной и комфортной жизни, располагается в 5-10 минутах езды на автомобиле: начиная от детских садов и школ, и заканчивая магазинами и супермаркетами.



При этом жители комплекса не лишены доступа в другие районы эмирата, где расположены ключевые туристические достопримечательности и объекты. Находясь среди главных транспортных магистралей, каждый резидент Oxford Gardens может быстро добраться до популярных районов и объектов.



Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!