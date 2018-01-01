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Жилой комплекс Премиальный комплекс в окружении природы

Дубай, ОАЭ
от € 162,411
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Жилой комплекс Премиальный комплекс в окружении природы
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О комплексе

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Oxford Gardens – новый жилой комплекс премиум-класса от застройщика Iman Developers. Располагаясь в развитом и привлекательном районе Arjan данный проект предлагает покупателям жизнь в окружении первозданной природы и современной инфраструктуры.

Необычная архитектура моментально выделяет Oxford Gardens среди других жилых проектов. Элегантное сочетание фасадных линий, соединяющих этажи сооружения, белоснежных цветовых оттенков, полустеклянных балконов создает по-настоящему футуристический образ, привлекающий взгляд.

В 10-этажном жилом комплексе представлен широкий выбор недвижимости, который особенно востребован среди покупателей и инвесторов: функциональные и продуманные студии, просторные апартаменты с 1, 2 и 4 спальнями. Каждая резиденция отличается превосходными планировками, а панорамное остекление создает ощущение еще большего простора.

Инфраструктура:
Перед резидентами открывается широкий выбор удобств с эксклюзивным доступом:

- Двухуровневое лобби с общественными пространствами для отдыха;
- Лаунж-зоны;
- Инфинити-бассейн;
- Фитнес-зал с современными тренажерами;
- Зона для йоги;
- Детские игровые площадки;
- Детский бассейн;
- Зоны для барбекю;
- Библиотека;
- Зарядные станции для автомобилей;
- Кинотеатр под открытым небом;
- Спортивные площадки.

Расположение:
Потрясающее расположение в Dubailand открывает жителям доступ к обильно развитой инфраструктуре района. Все, что необходимо для полноценной и комфортной жизни, располагается в 5-10 минутах езды на автомобиле: начиная от детских садов и школ, и заканчивая магазинами и супермаркетами.

При этом жители комплекса не лишены доступа в другие районы эмирата, где расположены ключевые туристические достопримечательности и объекты. Находясь среди главных транспортных магистралей, каждый резидент Oxford Gardens может быстро добраться до популярных районов и объектов.

Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 108.0
Цена за м², € 2 684
Цена квартиры, € 289 906
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Квартира
Площадь, м² 42.0
Цена за м², € 3 449
Цена квартиры, € 144 872
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Премиальный комплекс в окружении природы
Дубай, ОАЭ
от € 162,411
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В комплексе также есть сауна и розничные магазины.

План оплаты: 40/60

  • 3% - бронь
  • 7% + 4% DLD + 1408$ - в течение 14 дней
  • 10% - в течение 30 дней с даты брони
  • 10% - в течение 120 дней с даты брони
  • 10% - в течение 180 дней с даты брони
  • 60% - при сдаче.
Расположение и объекты поблизости

В непосредственной близости от всех основных удобств:

  • Легко добраться до станции метро
  • Рядом с зоной JAFZA
  • Рядом с Dubai Marina и ТЦ Ibn Battuta
  • Рядом с гольф-клубом Jumeirah Golf Estates
  • 20-30 минут езды до аэропортов.
Многоквартирный жилой дом 3BR | Seascape | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить удивительную 3-комнатную квартиру, расположенную в Seascape, Мина Рашид, Дубай.

Seascape - это водные фасады, которые предлагают изысканные удобства и спокойную обстановку с захватывающей розничной торговлей и достопримечательностью

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1757 кв.
  • Горничная комната
  • Прогулка в шкафчике
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Фитнес-центр
  • Спортивный корт
  • Отели
  • Водная активность
  • Шоппинг и супермаркет
  • Спа и Сауна
  • Столовая и розничная торговля
  • Плавающий ресторан
  • Набережная площади
  • Променад на набережной

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 10%
  • Во время строительства – 70%
  • На передачу – 20%

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

 
Многоквартирный жилой дом 1BR | Lamtara | Dubai Holding
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить удивительную квартиру с 1 спальней, расположенную в Джумейре, известную как Lamtara by Dubai holding.

Основные моменты;

  • 5-звездочные отели, включая Бурдж Аль Араб
  • Закрытые жилые кластеры
  • Прямой кондиционер пешеходного моста
  • 50 ресторанов и развлекательных заведений
  • Эксклюзивный адрес с видом на Бурдж Аль Араб

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 785 кв.
  • Прачечная
  • Прогулка в шкафчике
  • оформление
  • Балкон / Терраса
  • 24/7 Безопасность
  • Столовая и розничная торговля
  • Зеленый Окружающий
  • тренажерный зал
  • Медицинский центр
  • Зона отдыха
  • Ресторан и Кафе
  • Бассейн
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
  • Водная активность
  • Доступ к пляжу
  • Йога и Медитация
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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