Жилой комплекс Премиальный комплекс в окружении природы
О комплексе
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!
Oxford Gardens – новый жилой комплекс премиум-класса от застройщика Iman Developers. Располагаясь в развитом и привлекательном районе Arjan данный проект предлагает покупателям жизнь в окружении первозданной природы и современной инфраструктуры.
Необычная архитектура моментально выделяет Oxford Gardens среди других жилых проектов. Элегантное сочетание фасадных линий, соединяющих этажи сооружения, белоснежных цветовых оттенков, полустеклянных балконов создает по-настоящему футуристический образ, привлекающий взгляд.
В 10-этажном жилом комплексе представлен широкий выбор недвижимости, который особенно востребован среди покупателей и инвесторов: функциональные и продуманные студии, просторные апартаменты с 1, 2 и 4 спальнями. Каждая резиденция отличается превосходными планировками, а панорамное остекление создает ощущение еще большего простора.
Инфраструктура:
Перед резидентами открывается широкий выбор удобств с эксклюзивным доступом:
- Двухуровневое лобби с общественными пространствами для отдыха;
- Лаунж-зоны;
- Инфинити-бассейн;
- Фитнес-зал с современными тренажерами;
- Зона для йоги;
- Детские игровые площадки;
- Детский бассейн;
- Зоны для барбекю;
- Библиотека;
- Зарядные станции для автомобилей;
- Кинотеатр под открытым небом;
- Спортивные площадки.
Расположение:
Потрясающее расположение в Dubailand открывает жителям доступ к обильно развитой инфраструктуре района. Все, что необходимо для полноценной и комфортной жизни, располагается в 5-10 минутах езды на автомобиле: начиная от детских садов и школ, и заканчивая магазинами и супермаркетами.
При этом жители комплекса не лишены доступа в другие районы эмирата, где расположены ключевые туристические достопримечательности и объекты. Находясь среди главных транспортных магистралей, каждый резидент Oxford Gardens может быстро добраться до популярных районов и объектов.
Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!