Жилой комплекс Уникальный комплекс в окружении пышной зелени

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The Grove by Iman – жилой комплекс премиум-класса, располагающийся посреди пышной зелени в Dubai Hills. В роли застройщика выступает компания Iman Developers, известная своими уникальными и амбициозными проектами.



Жилой комплекс включает в себя коллекцию самых востребованных типов недвижимости. Здесь представлены студии, апартаменты с 1-3 спальнями. Площадь жилых объектов варьируется от 38 до 237 квадратных метров. Резидентов ожидает невероятный набор удобств:



- Двойной вестибюль, воссозданный по лекалам интерьеров класса люкс;

- 25-метровый бассейн и джакузи для отдыха: в том числе, бассейн на крыше;

- Детские бассейны;

- Специальные детские игровые зоны: на открытом воздухе и крытая площадка;

- Зона отдыха на открытом пространства;

- Обустроенная терраса для отдыха и расслабления;

- Клубный лаундж;

- Площадка для барбекю;

- Парковка для электромобилей;

- Спортивные площадки;

- Обустроенный фитнес-клуб с современным оборудованием.



Расположение:

Располагаясь в Dubai Hills, жилой комплекс The Grove предлагает резидентам не только развитую инфраструктуру загородного сообщества, но и быстрый доступ к важным объектам и локациям Дубая:



1 километр до торгового центра Dubai Hills Mall.

7 километров до торгового центра Mall of the Emirates.

16 километров до башни Burj Khalifa и искусственного острова Palm Jumeirah.

26 километров до Dubai Expo City.

28 километров до международного аэропорта Дубая.

Застройщик предлагает очень выгодные планы оплат, разделенные на 6 этапов, что делает инвестиции в жилой комплекс The Grove еще более выгодными.



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