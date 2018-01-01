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Жилой комплекс Уникальный комплекс в окружении пышной зелени

Дубай, ОАЭ
от € 402,727
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Жилой комплекс Уникальный комплекс в окружении пышной зелени
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О комплексе

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The Grove by Iman – жилой комплекс премиум-класса, располагающийся посреди пышной зелени в Dubai Hills. В роли застройщика выступает компания Iman Developers, известная своими уникальными и амбициозными проектами.

Жилой комплекс включает в себя коллекцию самых востребованных типов недвижимости. Здесь представлены студии, апартаменты с 1-3 спальнями. Площадь жилых объектов варьируется от 38 до 237 квадратных метров. Резидентов ожидает невероятный набор удобств:

- Двойной вестибюль, воссозданный по лекалам интерьеров класса люкс;
- 25-метровый бассейн и джакузи для отдыха: в том числе, бассейн на крыше;
- Детские бассейны;
- Специальные детские игровые зоны: на открытом воздухе и крытая площадка;
- Зона отдыха на открытом пространства;
- Обустроенная терраса для отдыха и расслабления;
- Клубный лаундж;
- Площадка для барбекю;
- Парковка для электромобилей;
- Спортивные площадки;
- Обустроенный фитнес-клуб с современным оборудованием.

Расположение:
Располагаясь в Dubai Hills, жилой комплекс The Grove предлагает резидентам не только развитую инфраструктуру загородного сообщества, но и быстрый доступ к важным объектам и локациям Дубая:

1 километр до торгового центра Dubai Hills Mall.
7 километров до торгового центра Mall of the Emirates.
16 километров до башни Burj Khalifa и искусственного острова Palm Jumeirah.
26 километров до Dubai Expo City.
28 километров до международного аэропорта Дубая.
Застройщик предлагает очень выгодные планы оплат, разделенные на 6 этапов, что делает инвестиции в жилой комплекс The Grove еще более выгодными.

Позвоните нам, и мы с удовольствием расскажем о самых выгодных объектах недвижимости ОАЭ!

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 73.0
Цена за м², € 4 921
Цена квартиры, € 359 237
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 158.0
Цена за м², € 5 526
Цена квартиры, € 887 984
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Уникальный комплекс в окружении пышной зелени
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Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

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Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 2835 кв.
  • полезность
  • Горничная комната
  • Порошковая комната
  • шкафчик
  • Область магазина
  • фойе
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • 24/7 Безопасность
  • Доступ к пляжу
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Вид на море
  • больница
  • Спа и Сауна
  • Водная активность
  • Бег, Бег и Велоспорт
  • Йога и Медитация
  • Парк собак
  • Теннис, Сквош и Баскетбольный корт
  • Настольный игровой стол
  • Область событий
  • Функциональная комната
  • питомник
  • Павильоны для пикников

Расположение рядом;

  • City Walk Mall – 05 минут
  • Пляж Джумейра – 10 минут
  • Пляж Ла Мер – 15 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 20 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 50 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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Окончание строительства - 3 квартал 2024 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Шейх-Зайед-Роад - 15 минут
  • Даунтаун Дубай - 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая - 12 минут
  • Бизнес Бэй - 10 минут
  • Пальма Джумейра - 22 минуты
  • Пляж Джумейра - 12 минут
  • Дубай Молл - 15 минут
  • Бурдж Халифа - 15 минут
  • Гольф-клуб - 10 минут
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Удобства и удобства;

  • 4 спальни
  • 5 баня
  • без мебели
  • BUA; 5352 кв.
  • Горничная комната
  • Прачечная
  • Порошковая комната
  • Область магазина
  • кладовая
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Детская игровая площадка
  • Район барбекю
  • Ресторан и Кафе
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Велоспорт, Бег и Бег трусцой
  • Зона отдыха
  • Школа и Институт
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Доступ к пляжу
  • Открытый кинотеатр
  • Конференц-зал и рабочая зона
  • Клубный салон
  • Тихая зеленая зона
  • Общественный зал

Места поблизости;

  • Бурдж Аль Араб – 15 минут
  • Дубай Марина – 25 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 25 минут
  • Центр города Дубай – 30 минут
  • Бурдж Халифа – 30 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 30 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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